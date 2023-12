Aggiorna Diretta-Live

Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Città: Reggio Emilia

Capienza: 23717 spettatori17:57 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sassuolo e Genoa, gara valida per la Giornata 167 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca al Mapei Stadium – Città del Tricolore.17:57

Il Sassuolo di mister Alessio Dionisi non vince in campionato da quasi un mese, visto che l’ultimo successo (4-3 a Empoli) risale al 26 novembre scorso. Da allora, due sconfitte e il pareggio (2-2) contro l’Udinese nella scorsa giornata. Situazione di classifica che non sorride certo ai neroverdi, attualmente al 15° posto e con soli quattro punti di margine sulla zona retrocessione.17:57

Il Genoa allenato da Alberto Gilardino non incamera i tre punti dal 10 novembre 2023 (1-0 contro il Verona) ed è reduce dal buon pareggio (1-1) contro la Juventus. In trasferta, il Grifone vanta però una striscia aperta di quattro sconfitte consecutive e ha conquistato soltanto quattro punti nelle otto sfide giocate lontano dal Ferraris: nel dettaglio, l’ultima vittoria risale alla seconda giornata (1-0 contro la Lazio).17:59

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sassuolo si schiera con un modulo 4-2-3-1 in cui figurano: Consigli - Toljan, Ferrari, Erlic, Pedersen - Boloca, Henrique - Laurentié, Thorstvedt, Castillejo - Pinamonti. All Dionisi. A disposizione: Cragno, Pegolo; Missori, Tressoldi; Bajrami, Lipani, Volpato; Ceide, Mulattieri. 18:03

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa risponde invece con un 5-3-2 formato da: Martinez - Sabelli, Dragusin, Bani, De Winter, Vasquez - Malinovskyi, Badelj, Frendrup - Ekuban, Gudmundsson. All. Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva; Haps, Hefti, Martin, Matturro, Vogliacco; Galdames, Jagiello, Strootman, Thorsby; Fini, Puscas.18:11

Il Sassuolo deve fare a meno di Domenico Berardi, fermato da un attacco influenzale, ed ecco allora una maglia da titolare per Samu Castillejo. Per il resto, mister Dionisi conferma lo stesso schieramento tattico (4-2-3-1) e identici interpreti rispetto al pareggio (2-2) contro l’Udinese.18:08

Il Genoa non può ancora contare su Mateo Retegui, così mister Gilardino offre a Caleb Ansah Ekuban un’occasione nell’undici titolare dopo il grande impatto in uscita dalla panchina nella sfida contro la Juve. Ruslan Malinovskyi nuovamente mezzala in un 5-3-2 che poi si adatterà effettivamente come 3-5-2.18:11

Il Sassuolo non perde da cinque sfide contro il Genoa in campionato (due vittorie, tre pari); il Grifone è il club contro cui i neroverdi hanno vinto più sfide casalinghe (sei su nove) nella loro storia in Serie A. Nei 12 precedenti in gare dirette dal signor Guida, il Sassuolo ha vinto soltanto tre volte: l’ultima risale all’aprile 2018 (1-0 a Verona contro l’Hellas).18:12