16:57

90'+4' Finisce qui! Monza-Bologna 1-2.16:54

90'+4' Ndoye tiene palla in mezzo al campo e subisce fallo. Il Bologna si avvicina alla sua prima vittoria in questo campionato.16:54

90' Segnalati quattro minuti di recupero.16:50

90' La punizione calciata da Moro termina direttamente sulla barriera. L'azione si sviluppa poi sulla sinistra, con Ndoye che crossa dove non c'è nessun compagno: palla sul fondo.16:50

89' Ndoye porta palla sulla trequarti, poi scarica e viene travolto da Carboni: calcio di punizione per il Bologna in zona trequarti.16:48

88' 5a sostituzione Monza: esce Pedro Pereira, entra Danilo D'Ambrosio.16:48

87' L'arbitro Massa decide di ammonire sia l'attaccante del Bologna che il difensore del Monza dopo una piccola diatriba tra i due. Sono cinque ora gli ammoniti nel match.16:47

86' 2o ammonito Bologna: cartellino giallo per Santiago Castro.16:46

85' 3o ammonito Monza: cartellino giallo per Pablo Marí.16:46

85' Recupero difensivo di Iling-Junior che rientra sulla sua trequarti e fa carambolare il pallone contro Forson: palla sul fondo e rinvio per Ravaglia.16:45

82' 4a sostituzione Monza: esce Milan Djuric, entra Mirko Maric.16:42

81' 3a sostituzione Monza: esce Armando Izzo, entra Warren Bondo.16:41

80' GOL! Monza-BOLOGNA 1-2! Rete di Castro! Freuler conduce centralmente, poi serve Castro al limite dell'area: il numero 9 rossoblù calcia di potenza di mezzo esterno, trovando la rete verso destra.



78' 4a sostituzione Bologna: esce Lorenzo De Silvestri, entra Stefan Posch.16:38

78' 3a sostituzione Bologna: esce Kacper Urbanski, entra Nikola Moro.16:38

75' Lykogiannis scambia con Aebischer sulla sinistra, poi crossa al centro mandando direttamente verso la porta: Turati è attento e respinge con i pugni.16:35

74' Ndoye calcia centralmente! Ennesima imbucata per l'esterno svizzero, che entra in area sulla destra, poi calcia a giro: palla centrale, comoda per Turati.16:34

71' 2a sostituzione Monza: esce Dany Mota Carvalho, entra Gianluca Caprari.16:32

71' 1a sostituzione Monza: esce Daniel Maldini, entra Omari Forson.16:33

71' 2a sostituzione Bologna: esce Jens Odgaard, entra Samuel Iling-Junior.16:32

68' Punizione per il Bologna da zona trequarti con Lykogiannis e Urbanski che scambiano, poi il terzino mancino crossa al centro dove però Castro è in offside.16:28

65' Castro viene nuovamente incontro sulla propria trequarti, con Marì che lo travolge da dietro. Calcio di punizione per il Bologna, che può alzare il baricentro.16:25

63' Bianco prova a premiare l'inserimento in profondità di Pessina, ma la palla del numero 42 termina direttamente in zona Ravaglia.16:23

60' Ritmi leggermente più bassi in questa fase centrale del match, con entrambe le squadre che non vogliono rischiare di concedere troppi spazi all'avversaria.16:20

59' Palla lunga alla ricerca di Pedro Pereira, con Lykogiannis che però si mette davanti con il corpo, terminando poi a terra: calcio di punizione per il Bologna.16:19

56' Ndoye si fa trovare ancora pronto all'interno dell'area sulla sinistra, rientra sul destro e calcia verso il primo palo, con Turati che respinge lateralmente.16:16

56' Il Bologna fa girare palla sulla trequarti con Lykogiannis che prova a concludere l'azione calciando verso la porta: palla respinta da Izzo in traiettoria.16:16

52' Il difensore rossoblù viene anticipato da Maldini, commettendo poi fallo sul figlio d'arte. Primo ammonito per gli ospiti.16:12

51' 1o ammonito Bologna: cartellino giallo per Jhon Lucumí.16:11

51' Bianco sfiora il palo! Il numero 42 del Monza parte largo a sinistra palla al piede, si accentra e conclude rasoterra verso il palo lontano: palla fuori di un soffio.16:11

49' Castro vicino al raddoppio! Il numero 9 del Bologna entra in area sul centro destra, se la sposta sul destro e calcia forte verso l'angolino basso di destra: Turati intuisce la conclusione e respinge in calcio d'angolo.16:09

48' Grande controllo in corsa da parte di Kyriakopoulos sulla sinistra: l'esterno greco prova poi il cross verso il centro, ma la palla è imprecisa e supera Djuric.16:08

47' Italiano decide di effettuare dunque una sostituzione prima dell'inizio del secondo tempo, inserendo Beukema al posto di Casale, il quale aveva accusato un problema fisico nel corso della prima frazione.16:07

46' Via alla ripresa. Possesso per i brianzoli.16:05

46' 1a sostituzione Bologna: esce Nicolò Casale, entra Sam Beukema.16:05

Nel Bologna molto bene fin qui la fascia sinistra del campo, con Lykogiannis e Ndoye che stanno mettendo in difficoltà Pereira e Izzo. Dall'altro lato, invece, De Silvestri e Odgaard non hanno creato particolari problemi a Kyriakopoulos e Carboni, nonostante quest'ultimo si sia perso Urbanski in occasione della rete rossoblù.15:53

Un bel primo tempo tra Monza e Bologna, con entrambe le squadre che hanno mantenuto i ritmi alti fin dal primo minuto. La gara viene sbloccata dagli ospiti: al 24o minuto Lykogiannis crossa dalla trequarti di sinistra, trovando l'inserimento di Urbanski sul secondo palo, il quale colpisce di testa verso il palo di sinistra, trovando dunque la sua prima rete in Serie A. Al 43o arriva la risposta del Monza, con Ravaglia che respinge corto su una conclusione di Maldini da fuori area, non potendo nulla poi sul tap-in di Djuric.15:51

45'+2' Finisce la prima frazione: squadre a riposo sull'1-1.15:49

45' Segnalato un minuto di recupero.15:48

43' GOL! MONZA-Bologna 1-1! Rete di Djuric! Maldini si sposta la palla sul mancino in zona trequarti, poi calcia rasoterra verso la porta: Ravaglia si lascia sfuggire il pallone lateralmente, con Djuric che è più lesto di tutti e mette la palla in rete, trovando dunque il pareggio.



42' Il difensore in maglia rossa trascina a terra Ndoye in zona trequarti e viene punito dall'arbitro con l'ammonizione.15:45

42' 2o ammonito Monza: cartellino giallo per Armando Izzo.15:44

40' Ndoye a giro! Ravaglia lancia Ndoye in contropiede: l'esterno svizzero parte da sinistra, converge verso il centro e - una volta arrivato al limite dell'area - conclude con il destro a giro, mettendo la palla fuori di poco rispetto al palo di destra.15:42

39' Punizione dalla trequarti del Monza con Kyriakopoulos che crossa verso il centro: esce bene Ravaglia che blocca.15:41

36' Turati dice no a Castro! Il numero 9 viene lanciato da Urbanski alle spalle della difesa avversaria, entra in area e conclude con il destro provando a metterla sotto le gambe di Turati: il portiere del Monza è bravissimo a tenerla lì e a bloccarla in un secondo momento.15:39

35' Kyriakopoulos trova profondità palla al piede sulla sinistra, con Casale che è bravo inizialmente a prendergli il tempo e a rubare palla: l'ex Lazio sbaglia poi il secondo controllo e concede rimessa laterale.15:37

31' Urbanski fuori di nulla! Freuler raccoglie al limite dell'area una palla respinta fuori, accomoda per il compagno di reparto che la alza a mezza altezza prima di concludere con il mancino al volo: la sfera sfiora il palo di sinistra e termina sul fondo.15:34

29' Il Bologna prova ora a rallentare i ritmi per difendere il vantaggio acquisito con la rete di Urbanski.15:31

24' GOL! Monza-BOLOGNA 0-1! Rete di Urbanski! Cross al bacio dalla trequarti sinistra di Lykogiannis con Urbanski che prima si sfila alle spalle di Carboni, poi di testa conclude verso sinistra: un bacio al palo e palla in rete.



22' Conclusione al volo di Aebischer dal limite dell'area che viene respinta con il corpo da un difensore del Monza: tra le timide proteste degli ospiti, l'azione continua verso sinistra con Lykogiannis che prova un cross al centro, mettendo però direttamente sul fondo.15:25

21' Odgaard prova a rendersi pericoloso entrando in area dal centro-destra, poi viene sbilanciato al momento della conclusione da Carboni: palla fuori rispetto al palo di destra.15:23

20' Grande imbucata di Marì che, con un lancio lungo dalla difesa, pesca Maldini tutto solo dietro la difesa avversaria: il numero 14 del Monza è impreciso nello stop, favorendo la presa in uscita di Ravaglia.15:23

19' Il difensore del Monza ferma irregolarmente Ndoye lanciato in contropiede e diventa il primo ammonito del match.15:21

18' 1o ammonito Monza: cartellino giallo per Andrea Carboni.15:20

17' Primo corner della partita anche per gli ospiti: l'angolo battuto da Urbanski viene prima respinto fuori dall'area, poi il controcross termina direttamente tra le braccia di Turati.15:19

13' Lavoro prezioso di Castro che viene incontro sulla propria trequarti, riceve e viene travolto da un avversario. Calcio di punizione per il Bologna: la squadra rossoblù può provare ad alzare il baricentro.15:16

11' Prova anche Bianco! Il numero 42 in maglia rossa riceve dentro l'area sulla sinistra, sterza sul destro e prova il tiro a giro verso il palo opposto: palla fuori di poco.15:13

10' Pedro Pereira di testa! Corner battuto perfettamente da Kyriakopoulos verso il secondo palo dove Pedro Pereira si ritrova incredibilmente solo: colpo di testa che viene respinto sopra la traversa da Ravaglia.15:13

9' Cambio ritmo palla al piede di Bianco, che va via a Castro ed entra in area: tentativo di passaggio a rimorchio, con De Silvestri che respinge in angolo.15:11

8' Partita molto vivace in questo avvio, con entrambe le squadre che - quando si crea la giusta occasione - cercano subito la verticalizzazione.15:11

4' Tentativo di Ndoye! Recupero alto del Bologna, con Urbanski che riesce a servire Ndoye dentro l'area: l'esterno svizzero se la sposta sul sinistro e calcia verso la porta, con Turati che blocca in due tempi.15:07

3' Giocata di qualità in mezzo al campo di Maldini, che poi allarga verso destra per Dany Mota: l'attaccante portoghese crossa al centro, con Djuric che viene anticipato all'ultimo da un difensore avversario.15:05

Via al match. Primo possesso per il Bologna.15:02

Un minuto di silenzio per la scomparsa di Totò Schillacci.15:01

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Davide Massa, della sezione di Imperia. Gli assistenti saranno Meli e Alassio. Il quarto uomo sarà Crezzini. In sala VAR, infine, ci saranno Meraviglia e Marini.14:26

Italiano stravolge un po’ la formazione vista nelle scorse giornate: tra i pali spazio a Ravaglia, con De Silvestri, Lucumi, Casale e Lykogiannis a formate il quartetto arretrato. In mezzo al campo Freuler agirà in mediana, coadiuvato da Aebischer e Urbanski. Il tridente sarà invece composto da Odgaard, Castro e Ndoye.15:02

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna risponde con un 4-3-3: Ravaglia – De Silvestri, Lucumi, Casale, Lykogiannis – Aebischer, Freuler, Urbanski – Odgaard, Castro, Ndoye.15:02

Nesta conferma nove degli undici giocatori visti nella scorsa giornata contro l’Inter, inserendo solamente Bianco e Dany Mota al posto di Bondo e Caprari. Tra i pali ci sarà dunque Turati, con Izzo, Marì e Carboni a completare il reparto difensivo. In mezzo al campo, al fianco di Bianco, ci sarà Pessina, con Pereira e Kyriakopoulos larghi sulle fasce. Maldini agirà vicino a Dany Mota alle spalle di Djuric.14:24

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza scende in campo con un 3-4-2-1: Turati – Izzo, Marì, Carboni – Pereira, Pessina, Bianco, Kyriakopoulos – Maldini, Dany Mota – Djuric.14:20

Monza e Bologna si affrontano per la quinta volta nella massima serie: i precedenti vedono un perfetto equilibrio, con due pareggi e una vittoria per parte.11:32

I rossoblù si presentano a Monza dopo l’esordio in Champions League avvenuto mercoledì in casa contro lo Shakhtar. Italiano è alla ricerca del giusto equilibrio, con il ruolo di vice Zirkzee che deve ancora essere stabilito con certezza.11:32

I brianzoli cercano i tre punti ormai da diverso tempo: la squadra di Nesta, infatti, non trova una vittoria dal 16 marzo scorso, con l’1-0 rifilato al Cagliari. Da allora, il Monza ha totalizzato sei pareggi e sette sconfitte in 13 partite.11:31

All’U-Power Stadium di Monza, la squadra allenata da Alessandro Nesta ospita la formazione guidata da Vincenzo Italiano: entrambe sono alla ricerca della prima vittoria in questo campionato.11:31