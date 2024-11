Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima gara di Serie A!16:53

90'+2' FINISCE QUI! L'Inter dilaga al Bentegodi, Verona sconfitto per 5-0!16:50

90'+2' Ammonito Arnautović16:50

90' Due minuti di recupero16:48

87' Tiro di Mkhitaryan che si fa trovare sul secondo palo, la conclusione dell'armeno termina alta16:45

84' Prosegue il possesso palla nerazzurro16:43

79' Tiro a giro di Lazovic dal limite, blocca Sommer16:37

75' Prova a spingere sulla destra Tchatchoua, cross intercettato e raccolto da Sommer16:34

74' Quinto cambio nell'Inter: fuori Carlos Augusto, entra Buchanan16:33

69' Quinto e ultimo cambio nel Verona: esce Tengstedt, dentro Suslov16:28

68' Iniziativa di Lazovic sulla sinistra, il suo cross viene intercettato da Sommer16:26

65' Possesso palla prolungato da parte dell'Inter, gara che non ha più nulla da dire16:23

62' Quarto cambio nell'Inter: fuori Thuram, dentro Arnautovic16:20

62' Terzo cambio nell'Inter: fuori Bastoni, dentro Frattesi16:20

60' Tiro di Asslani dal limite, blocca senza problemi Montipò16:18

59' Lancio di Magnani per Sarr, Bastoni protegge l'uscita di Sommer16:16

56' Montipò sventa la minaccia su calcio di punizione allontanando in tuffo con i pugni16:13

55' Cartellino giallo per Belahyane, fallo su Thuram16:13

51' L'Inter non accelera, si limita a far girare il pallone16:10

47' OCCASIONE INTER! Tiro ravvicinato di Zielinski sul cross di Bastoni, gran risposta di Montipò!16:09

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!16:06

46' Nell'Inter esce Barella, dentro Zielinski16:06

46' Quattro cambi all'intervallo nel Verona: fuori Dawidowicz, Harroui, Bradaric e Mosquera. Entrano Ghilardi, Dani Silva, Lazovic e Sarr16:06

Primo tempo da incubo per il Verona! Dopo un buon avvio con il palo colpito da Tengstedt, i gialloblù vengono travolti dalla valanga nerazzurra. Apre le danze Correa con un bel tocco sotto al culmine di una bella azione con Thuram. Proprio il francese realizza i successivi due gol in fotocopia saltando in entrambe le occasioni Montipò, di De Vrij e Bisseck le altre due reti. Difesa del Verona impresentabile fino a questo momento, gara già ipotecata dalla squadra di Inzaghi15:48

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! Inter travolgente al Bentegodi!15:47

45' Un minuto di recupero15:46

45' Serdar! Tiro dal limite fuori di poco con una deviazione!15:46

41' GOL! Verona-INTER 0-5! Gol di Bisseck! Azione insistita del difensore che entra in area e, servito da Correa, si gira e infila la quinta rete!



37' Barella perde palla ingenuamente, contropiede del Verona finalizzato dal tiro di Tengstedt respinto in corner da Bastoni15:37

35' Colpo di testa di Mosquera su calcio d'angolo, tiro impreciso che si perde sul fondo15:36

33' Ammonito Dawidowicz, duro intervento su Correa15:34

31' GOL! Verona-INTER 0-4! Gol di De Vrij! Corner respinto, l'azione prosegue e Asslani appoggia al centro per De Vrij che con una bella girata di prima batte ancora Montipò!



28' Frastornata la squadra di Zanetti, adesso ci prova Belahyane dalla distanza ma colpisce un difensore nerazzurro15:28

25' GOL! Verona-INTER 0-3! Doppietta di Thuram! Rete fotocopia della precedente, filtrante stavolta di Bastoni per il francese che salta ancora Montipò e cala il tris! Difesa gialloblù pessima!



22' GOL! Verona-INTER 0-2! Gol di Thuram! Il francese scappa alle spalle della disattenta retroguardia gialloblù sul filtrante di Correa e deposita in rete dopo aver saltato Montipò!



17' GOL! Verona-INTER 0-1! Gol di Correa! Grande azione dei nerazzurri con la bellissima combinazione fra Thuram e Correa. L'argentino, dopo l'uno due col compagno, batte Montipò con un delizioso tocco sotto!



15' Primo cambio per l'Inter: si è fatto male Acerbi, entra al suo posto De Vrij15:16

14' Acerbi pizzica il pallone sulla punizione laterale di Asslani, nessun compagno riesce a ribadire in rete sul secondo palo15:14

12' Avvio ricco di occasioni al Bentegodi15:12

9' ANCORA INTER! Lancio dalle retrovie per Carlos Augusto, il suo mancino potente termina di poco a lato!15:10

8' RISPONDE L'INTER! Sugli sviluppi di una rimessa laterale dormita della difesa del Verona, Correa stacca di testa e Montipò ci mette una pezza!15:09

6' PALO VERONA! Tchatchoua scende sulla destra, appoggio al centro per Tengstedt che a botta sicura colpisce il legno!15:07

5' OCCASIONE VERONA! Calcio di punizione messo al centro da Belahyane, Sommer si oppone d'istinto sul colpo di testa!15:06

2' Stacca Thuram sul corner di Asslani, il colpo di testa del francese termina alto15:03

1' Subito in avanti l'Inter, tacco di Thuram a premiare l'inserimento di Darmian. Il cross dell'esterno nerazzurro viene respinto in corner15:02

SI PARTE! Fischia Colombo, l'Inter muove il primo pallone della partita!15:00

Squadre in campo al Bentegodi, quasi tutto pronto per l'inizio del match!14:57

Le scelte di Inzaghi: nemmeno in panchina Lautaro Martinez, rimasto a Milano causa febbre. Al suo posto gioca Correa in coppia con Thuram. A centrocampo pesa l'assenza di Calhanoglu, sostituito da Asslani che completa la mediana con Barella e Mkhitaryan. Darmian Carlos Augusto fanno rifiatare Dumfries e Dimarco sugli esterni, mentre davanti a Sommer agiranno Bisseck, Acerbi e Bastoni14:05

Le scelte di Zanetti: opta per la difesa il tecnico gialloblù, con il recuperato Dawidowicz insieme a Magnani e Daniliuc. Tchatchoua e Bradaric sugli esterni, in mediana ci sono Harroui, Belahyane e Serdar. Il tandem offensivo è formato da Tengstedt e Mosquera, in panchina Lazovic e Suslov, assente per infortunio Duda14:05

FORMAZIONE UFFICIALE INTER: i nerazzurri rispondono a loro volta con il collaudato 3-5-2: Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Asslani, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Correa, Thuram14:00

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 3-5-2: Montipò - Daniliuc, Magnani, Dawidowicz - Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Harroui, Bradaric - Tengstedt, Mosquera14:00

Dirige la gara Andrea Colombo della sezione di Como, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Ceccon e dal quarto ufficiale Forneaou. Al Var ci sono invece Serra e Marini10:21

Momento delicato per il Verona di Zanetti, sconfitto a Firenze prima della sosta e bisognoso di punti per non farsi risucchiare nei bassifondi della classifica. Al Bentegodi contro le big sono arrivate finora due vittorie (contro Napoli e Roma) e una sconfitta contro la Juventus.10:20

Riprende dal Bentegodi la corsa dell'Inter dopo la sosta delle Nazionali. I nerazzurri, reduci dal pareggio interno contro il Napoli, arrivano a Verona con l'intenzione di mettere pressione ai partenopei, impegnati domani sera con la nuova Roma di Claudio Ranieri. Precedenti favorevoli alla squadra di Inzaghi, che non perde in trasferta contro i gialloblù addirittura dal 1992.10:18

Benvenuti alla diretta di Verona-Inter, gara valida per la 13' giornata del campionato di Serie A!10:13

