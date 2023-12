Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Renato Dall'Ara

Città: Bologna

Capienza: 38279 spettatori12:05 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Bologna-Atalanta, gara valida per la 17' giornata del campionato di Serie A!12:05

Momento positivo per il Bologna, rivelazione del campionato e fresca di passaggio del turno in Coppa Italia ai danni dell'Inter. I rossoblù di Thiago Motta sono reduci dal successo interno contro la Roma e sono imbattuti in campionato da quattro partite12:10

L'Atalanta di Gasperini arriva al Dall'Ara per ritrovare una vittoria in trasferta che manca dallo scorso 30 ottobre contro l'Empoli. Le ultime gare fuori casa degli orobici sono state il tracollo contro il Torino e il pareggio al Bluenergy Stadium con l'Udinese.12:14

La direzione di gara è affidata a Antonio Rapuano della sezione di Rimini, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti De Meo e Fontemurato e dal quarto ufficiale Massimi. Al Var opereranno invece Di Paolo e Ferrieri Caputi15:21

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: i rossoblù si schierano con un 4-2-3-1: Skorupski - Posch, Beukema, Lucumi, Calafiori - Freuler, Moro - Ndoye, Ferguson, Saelemaekers - Zirkzee13:57

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: la Dea risponde con un 3-4-1-2: Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri - Koopmeiners - Lookman, De Ketelaere14:01

Le scelte di Thiago Motta: il tecnico rossoblù si affida ai titolarissimi e lancia uno Zirkzee in stato di grazia al centro dell'attacco. Ai suoi lati confermati Ndoye e Saelemeakers, va in panchina il recuperato Orsolini. A centrocampo Ferguson con licenza di inserimento sulla trequarti, poi Moro e Freuler in mediana. Si rivede Skorupski tra i pali.14:04

Le scelte di Gasperini: parte in panchina Luis Muriel, l'uomo del momento in casa Atalanta. Il tecnico orobico schiera il tandem formato da Lookman e De Ketelaere in avanti, con Koopmeiners a supporto. Ederson e De Roon confermati in mediana, mentre Hateboer prende il posto di Zappacosta sulla destra con Ruggeri a sinistra. Dietro ce la fa Kolasinac e forma il terzetto difensivo insieme a Scalvini e Djimsiti davanti a Carnesecchi. In panchina il recuperato Scamacca14:11

Squadre in campo al Dall'Ara, tra pochi minuti il fischio d'inizio!14:57

1' SI PARTE! È iniziata Bologna-Atalanta, primo pallone toccato dalla Dea!15:01

2' Prova l'inserimento centrale Lookman, chiude la difesa del Bologna15:02

5' Giocata al volo di Ferguson che prova a servire Saelemeakers, è in vantaggio Djmsiti e protegge la sfera che scivola sul fondo15:05

7' Cross morbido da parte di Ederson, allontana il pericolo la retroguardia di casa15:07

10' Beukema respinge la conclusione di Lookman, un po' troppo egoista in questa circostanza15:11

13' Colpo al volto per Lookman, viene soccorso dallo staff medico e gioco momentaneamente fermo15:14

16' Ritmi non particolarmente elevati fino a questo momento15:17