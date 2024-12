Grazie per aver seguito con noi la diretta di Fiorentina-Udinese, arrivederci al prossimo turno di Serie A.20:35

90'+6' Fine partita: FIORENTINA-UDINESE 1-2 (8' Kean, 50' Lucca, 57' Thauvin)20:32

90'+5' Cartellino giallo per Sandi Lovrić.20:30

90' Sono stati concessi 5 minuti di recupero!20:26

89' Buona occasione per la Fiorentina con Ikoné che tira di prima intenzione, bravo Sava a respingere.20:22

87' Sostituzione Fiorentina: esce Robin Gosens, entra Fabiano Parisi.20:22

87' Sostituzione Udinese: esce Florian Thauvin, entra Iker Bravo.20:21

87' Sostituzione Udinese: esce Kingsley Ehizibue, entra Rui Modesto.20:21

86' Assedio della Fiorentina che batte 4 corner in appena due minuti, l'Udinese si difende però con ordine.20:20

83' Grandissima occasione per l'Udinese per chiudere la partita, Ehizibue calcia però a lato da posizione ravvicinata.20:17

81' Cartellino giallo per Christian Kouamé.20:16

79' Ci prova ancora la Fiorentina, questa volta con Mandragora che lascia partire un cross su cui però Kean non arriva.20:14

75' Grandissima occasione per la Fiorentina: sponda di Kouamé che scavalca Sava con Kean che non arriva per pochi centimetri sul pallone per ribadire in rete a porta vuota.20:11

73' Cartellino giallo per Răzvan Sava.20:08

71' Sostituzione Fiorentina: esce Riccardo Sottil, entra Christian Kouamé.20:04

71' Sostituzione Fiorentina: esce Andrea Colpani, entra Jonathan Ikoné.20:04

69' Grandissima occasione per la Fiorentina con Kean: la conclusione del centravanti della Fiorentina si infrange però sul palo.20:04

67' Sostituzione Udinese: esce Jurgen Ekkelenkamp, entra Arthur Atta.20:01

65' Ci prova la Fiorentina con Sottil, bravissimo però in anticipo Abankwah.20:01

62' Sostituzione Fiorentina: esce Lucas Beltrán, entra Albert Guðmundsson.19:57

62' Sostituzione Fiorentina: esce Yacine Adli, entra Rolando Mandragora.19:57

60' Continua a spingere l'Udinese, la Fiorentina non riesce a guadagnare campo.19:58

57' GOL! Fiorentina-UDINESE 1-2! Rete di Florian THAUVIN! Splendida giocata di Thauvin che si mette in proprio e lascia partire un mancino a giro velenoso che batte De Gea.



55' Ci prova Colpani con il destro, perfetto l'intervento di Zemura che devia in calcio d'angolo.19:49

53' Cartellino giallo per Kingsley Ehizibue.19:46

52' Grandissima occasione per l'Udinese con Lucca che in rovesciata colpisce il palo. La Fiorentina si salva.19:46

50' GOL! Fiorentina-UDINESE 1-1! Rete di Lorenzo LUCCA! Gravissimo errore di Ranieri che sbaglia il passaggio imbeccando così Ekkelenkamp, bravo poi a servire Lucca che, da solo dinanzi a De Gea, non sbaglia e sigla il gol del pareggio.



48' Cartellino giallo per Thomas Kristensen.19:42

47' Inizia il secondo tempo di FIORENTINA-UDINESE!19:42

46' Sostituzione Udinese: esce Isaak Touré, entra James Abankwah.19:43

In casa Udinese occhio ai cambi e soprattutto a Bravo e Sanchez, nella Fiorentina scalpita invece Gudmundsson.19:24

La prima frazione di Fiorentina-Udinese termina sul risultato di 1-0 per i padroni di casa. I viola sono passati in vantaggio dopo appena 8 minuti di gioco grazie ad un rigore siglato in maniera glaciale da Moise Kean, guadagnato precedentemente da Sottil. Troppo sterile la manovra offensiva dell'Udinese che non impensierisce praticamente mai la squadra di Palladino.19:24

45'+4' Finisce il primo tempo di FIORENTINA-UDINESE, fin qui decide il gol di Kean su rigore!19:21

45'+3' Ottima occasione per l'Udinese: sponda di Kabasele e conclusione di Lucca, il suo tiro termina però fuori a lato.19:20

45' Sono stati concessi 4 minuti di recupero!19:16

41' Uno-due repentino e veloce tra Thauvin e Lovric, con quest'ultimo che conclude però alto sopra la traversa.19:11

39' Cartellino giallo per Jordan Zemura.19:10

36' Occasione enorme per Moise Kean: passaggio sciagurato di Sava intercettato da Cataldi, bravo ad innescare subito Kean che però, dinanzi a Sava, ci mette troppo per tirare, favorendo così l'intervento provvidenziale di Karlstrom.19:10

35' Ennesimo spunto di Thauvin, sicuramente il più attivo dell'Udinese, che termina però con un cross che non raggiunge alcun compagno in area.19:07

32' Grandissima opportunità per l'Udinese con Zemura che si avventa sull'ottima palla di Thauvin: la sua conclusione termina però fuori a lato.19:03

30' Azione prolungata dell'Udinese che culmina con una verticalizzazione improvvisa e imprecisa di Thauvin.19:02

26' Ottimo spunto di Ehizibue sulla destra, il suo cross attraversa però quasi tutta l'area prima di esser spazzato da Kayode.19:00

23' Conclusione al volo di sinistro di Thauvin, De Gea riesce a bloccare senza troppi problemi.18:54

20' Dopo 20 minuti la statistica del possesso palla è a favore della Fiorentina con il 56%.18:53

17' Grande iniziativa personale di Kean che scappa in profondità, supera un avversario e crossa di sinistro per Colpani: la sua conclusione di testa viene però deviata in calcio d'angolo.18:49

14' Troppo sterile la manovra offensiva dell'Udinese, la Fiorentina si difende in maniera compatta e mantiene il pallino del gioco.18:46

11' Ottima imbeccata di Colpani per Sottil, bravo Sava in uscita ad anticipare l'attaccante della Fiorentina e a sventare ulteriori pericoli.18:43

8' GOL! FIORENTINA-Udinese 1-0! Rete di Moise KEAN! L'attaccante della Fiorentina si presenta dal dischetto e risulta glaciale nella conclusione, centrale, che batte Sava.



7' Il direttore di gara viene richiamato al VAR per giudicare il contatto tra Kristensen e Sottil: assegnato il calcio di rigore alla Fiorentina!18:38

5' Cartellino giallo per Riccardo Sottil per proteste.18:38

4' Contatto dubbio in area tra Sottil e Kristensen, l'arbitro lascia correre.18:38

1' Inizia il primo tempo di FIORENTINA-UDINESE!18:31

Dal ritorno dei viola in Serie A (dal 2004/05), l’Udinese è la squadra contro cui la Fiorentina ha ottenuto più vittorie casalinghe nel massimo campionato: 16 in 20 partite (2N, 2P) e realizzato più gol in gare interne (49).18:00

Grande equilibrio nelle ultime sette sfide tra Fiorentina e Udinese in campionato: tre vittorie per parte e un pareggio. In più, dopo il 2-2 nel confronto più recente dello scorso 14 gennaio, toscani e friulani potrebbero pareggiare due match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo 2002 e febbraio 2005 (tre in quel caso).17:59

Le scelte di Runjaic: neanche in panchina Bijol, in difesa c'è Kristensen con Kabasele e Touré. A centrocampo ce la fa Lovric, pronto ad affiancare Karlstrom ed Ekkelenkamp. In avanti confermati Thauvin e Lucca.17:59

Le scelte di Palladino: c'è Kayode al posto di Dodò, parte dalla panchina Gudmundsson. Sottil completa la trequarti al fianco di Colpani e Beltran a sostegno di Kean.17:55

Panchina Udinese: Piana, Padelli, Abankwah, Sanchez, Kamara, Atta, Palma, Bravo, Ebosse, Modesto, Pejicic, Pizarro.17:55

Panchina Fiorentina: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Mandragora, Gudmundsson, Ikone, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Parisi, Kouamè. 17:54

Formazione UDINESE (3-5-2): Sava - Kristensen, Kabasele, Tourè - Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura - Thauvin, Lucca.17:54

Formazione FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea - Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens - Adli, Cataldi - Colpani, Beltran, Sottil - Kean.17:53

La Fiorentina è reduce dalla sconfitta per 1-0 con il Bologna, mentre l'Udinese arriva dall'1-2 interno con il Napoli.17:48

Benvenuti alla diretta di Fiorentina-Udinese, match valevole per la 17a giornata di Serie A!17:46

