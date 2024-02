Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Renato Dall'Ara

Città: Bologna

Capienza: 38279 spettatori

Benvenuti alla diretta di Bologna-Hellas Verona, gara valida per il primo anticipo della 26' giornata del campionato di Serie A!16:34

Profumo di Champions League per il sorprendente Bologna di Thiago Motta, attualmente al quinto posto a pari merito con l'Atalanta (che però ha una gara in meno): Conquistando i tre punti questa sera, i rossoblù si porterebbero almeno per 48 ore al quarto posto solitario, in attesa della sfida della Dea impegnata domenica sera contro il Milan15:56

Il Dall'Ara questa stagione è un vero e proprio fortino per il Bologna, sconfitto in casa solo alla prima giornata dal Milan. Tra le mura amiche i rossoblù di Motta hanno poi collezionato solo vittorie eccezion fatta per i pareggi con Napoli e Genoa15:59

È un Verona in crescita quello delle ultime settimane e che vuole tentare l'impresa di interrompere la cavalcata del Bologna. I gialloblù di Baroni hanno ben figurato contro la Juventus strappando un buon pareggio, ma la vittoria manca dal 2-1 casalingo con l'Empoli dello scorso 13 gennaio. Sempre contro i toscani è arrivato l'unico successo stagionale lontano dal Bentegodi, un risultato che risale addirittura alla prima giornata di campionato16:04

La direzione di gara è affidata a Rosario Abisso della sezione di Palermo, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Di Monte e dal quarto ufficiale Camplone. Sozza e Mazzoleni sono invece gli addetti al Var16:06

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: i rossoblù si schierano con un 4-2-3-1: Skorupski - Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen - Fabbian, Freuler- Ndoye, Ferguson, Orsolini - Zirkzee19:42

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: gli ospiti rispondono a loro volta con un 4-2-3-1: Montipò - Centonze, Dawidowicz, Magnani, Cabal - Duda, Serdar - Suslov, Folorunsho, Noslin - Swiderski19:44

Le scelte di Thiago Motta: ancora panchina per Calafiori, al suo posto c'è Lucumì al centro della difesa insieme a Beukema. A centrocampo ancora Fabbian insieme a Freuler, mentre davanti la novità è Ndoye al posto di Saelemeakers. Intoccabili Ferguson, Orsolini e Zirkzee19:50

Le scelte di Baroni: qualche sorpresa nell'undici scelto dal tecnico gialloblù che lancia dal 1' Centonze al posto di Tchatchoua. In mediana torna Serdar, mentre in attacco spazio a Swiderski con Noslin che scala sulla fascia. Conferme per Folorunsho e Suslov19:46

Squadre in campo al Dall'Ara! Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!20:42

Fischia Abisso! È iniziata Bologna-Verona!20:45

3' In queste prime battute si nota la chiara volontà del Verona di andare a prendere alto il Bologna20:49

4' Problemi per l'arbitro Abisso, gioco fermo al Dall'Ara20:50

8' Non ce la fa Abisso, che probabilmente ha subito una distorsione alla caviglia. Al suo posto arbitra il quarto ufficiale Camplone20:53

12' Riprende il gioco20:57

15' Prova la conclusione Ferguson, ribatte il muro gialloblù21:00

18' Buon lavoro da parte di Swiderski che guadagna una punizione da buona posizione, fallo di Lucumi21:03

18' Va in porta Duda! Conclusione potente ma centrale, blocca senza problemi Skorupski21:04