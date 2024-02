Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bari e Cittadella, gara valida per la 35' giornata del campionato di Serie A!22:50

Quinta vittoria consecutiva per il Bologna, Verona che al contrario arriva alla sesta gara di fila senza successi22:48

90'+3' CALA IL SIPARIO AL DALL'ARA! Continua la marcia del Bologna, battuto il Verona per due reti a zero!22:47

90' Tre minuti di recupero22:44

89' COSA HA PRESO SKORUPSKI! Contropiede micidiale del Verona, Mitrovic appoggia per Henry che a botta sicura trova il miracolo del portiere polacco!22:44

89' Aebischer! Servito da Zirkzee perde l'attimo per concludere solo davanti a Montipò, recupera e devia in corner Magnani22:43

87' Nel Verona entra anche Lazovic, fuori Folorunsho22:41

87' HENRY! Stacca sul secondo palo su un'altra indecisione di Skorupski, palla a lato!22:41

86' CI prova subito Henry, conclusione deviata sopra alla traversa da un difensore rossoblù22:40

82' Due cambi anche nel Verona: escono Duda e Noslin, dentro Dani Silva e Henry22:37

81' Tre cambi nel Bologna: fuori Fabbian, Ferguson, Ndoye, dentro El Azzouzi, Aebischer e Karlsson22:36

79' Trattenuta evidente di Cabal su Ndoye, ammonito anche lui22:32

75' Esce anche Orsolini, al suo posto Lykogiannis22:29

75' Sostituzione nel Bologna: entra De Silvestri al posto di Posch22:29

72' Ancora Fabbian! Il classe 2003 ci prova a giro dal limite, palla fuori22:26

69' Ammonito Ferguson, scivolata fallosa su Folorunsho lanciato in contropiede22:23

65' GOL! BOLOGNA-Verona 2-0! Gol di Freuler! Cross di Fabbian dalla destra perfetto per l'inserimento di Freuler che di prima intenzione batte Montipò e raddoppia!



64' SBAGLIA TUTTO SKORUPSKI! Il portiere rossoblù regala il pallone a Suslov, il quale tira subito cercando un pallonetto che sfiora il palo!22:19

62' Cerca di guadagnare metri il Verona, ma la squadra di Baroni fatica a creare pericoli dalle parti di Skorupski22:17

58' Entra anche Tchatchoua per Centonze22:12

58' Doppio cambio nel Verona: finisce la gara di Swiderski, debutto per Mitrovic22:11

57' Verona che ha allentato il pressing rispetto al primo tempo, può giocare più liberamente il Bologna22:11

53' Che occasione per Beukema! Corner di Orsolini, sponda di Posch e Beukema da ottima posizione manda a lato di pochissimo!22:07

50' Lancio di Ndoye per Orsolini a campo aperto, esce ancora una volta in anticipo Montipò22:04

48' Cross di Centonze dalla destra, prova a staccare Noslin ma impatta male il pallone che termina sul fondo22:02

46' SI RIPARTE AL DALL'ARA!21:59

Il gioco è stato fermo per ben sette minuti a causa dell'infortunio del direttore di gara Abisso. Al suo posto, a partire dal 12' minuto, la direzione di gara è stata affidata a Camplone, originariamente designato come quarto ufficiale21:43

Gara non certo indimenticabile al Dall'Ara dove si gioca per buona parte su ritmi molto lenti. È il Bologna a sbloccare il risultato sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con Orsolini che dopo l'uscita a vuoto di Montipò serve a Fabbian il pallone dell'1-0. Nel finale occasione anche Ndoye, ma stavolta il portiere gialloblù è attento. 21:42

45'+8' FINE PRIMO TEMPO! Bologna avanti all'intervallo!21:39

45'+7' Ndoye! Dribbling in mezzo a due e conclusione sul primo palo, ci mette una pezza Montipò!21:38

45'+6' Ammonito Duda, duro intervento ai danni di Ferguson21:36

45'+4' Punizione morbida di Ndoye, allontana in corner la difesa gialloblù21:34

45' Otto minuti di recupero21:31

42' Ottima chiusura di Magnani su Zirkzee, servito da Orsolini che era partito in contropiede21:28

36' Orsolini! Cross basso che attraversa tutta l'area, il 7 rossoblù rimette il pallone in mezzo di potenza ma colpendo Zirkzee!21:24

35' Orsolini si divora il 2-0 mandando alto il tap in dopo la parata di Montipò su Ferguson, ma viene ravvisata una posizione di offside21:22

27' GOL! BOLOGNA-Verona 1-0! Gol di Fabbian! Corner dalla sinistra, uscita a vuoto di Montipò con il pallone che arriva sul secondo palo dove Orsolini rimette in mezzo trovando la deviazione sottoporta di Fabbian! Si sblocca la gara al Dall'Ara!



24' Cross di Ferguson sul primo palo, intervento di Magnani in scivolata a deviare in corner21:11

22' Uscita di Montipò che fuori dalla sua area anticipa Orsolini21:08

20' Intervento imprudente di Freuler, è suo il primo giallo del match21:05

18' Va in porta Duda! Conclusione potente ma centrale, blocca senza problemi Skorupski21:04

18' Buon lavoro da parte di Swiderski che guadagna una punizione da buona posizione, fallo di Lucumi21:03

15' Prova la conclusione Ferguson, ribatte il muro gialloblù21:00

12' Riprende il gioco20:57

8' Non ce la fa Abisso, che probabilmente ha subito una distorsione alla caviglia. Al suo posto arbitra il quarto ufficiale Camplone20:53

4' Problemi per l'arbitro Abisso, gioco fermo al Dall'Ara20:50

3' In queste prime battute si nota la chiara volontà del Verona di andare a prendere alto il Bologna20:49

Fischia Abisso! È iniziata Bologna-Verona!20:45

Squadre in campo al Dall'Ara! Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!20:42

Le scelte di Baroni: qualche sorpresa nell'undici scelto dal tecnico gialloblù che lancia dal 1' Centonze al posto di Tchatchoua. In mediana torna Serdar, mentre in attacco spazio a Swiderski con Noslin che scala sulla fascia. Conferme per Folorunsho e Suslov19:46

Le scelte di Thiago Motta: ancora panchina per Calafiori, al suo posto c'è Lucumì al centro della difesa insieme a Beukema. A centrocampo ancora Fabbian insieme a Freuler, mentre davanti la novità è Ndoye al posto di Saelemeakers. Intoccabili Ferguson, Orsolini e Zirkzee19:50

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: gli ospiti rispondono a loro volta con un 4-2-3-1: Montipò - Centonze, Dawidowicz, Magnani, Cabal - Duda, Serdar - Suslov, Folorunsho, Noslin - Swiderski19:44

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: i rossoblù si schierano con un 4-2-3-1: Skorupski - Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen - Fabbian, Freuler- Ndoye, Ferguson, Orsolini - Zirkzee19:42

La direzione di gara è affidata a Rosario Abisso della sezione di Palermo, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Di Monte e dal quarto ufficiale Camplone. Sozza e Mazzoleni sono invece gli addetti al Var16:06

È un Verona in crescita quello delle ultime settimane e che vuole tentare l'impresa di interrompere la cavalcata del Bologna. I gialloblù di Baroni hanno ben figurato contro la Juventus strappando un buon pareggio, ma la vittoria manca dal 2-1 casalingo con l'Empoli dello scorso 13 gennaio. Sempre contro i toscani è arrivato l'unico successo stagionale lontano dal Bentegodi, un risultato che risale addirittura alla prima giornata di campionato16:04

Il Dall'Ara questa stagione è un vero e proprio fortino per il Bologna, sconfitto in casa solo alla prima giornata dal Milan. Tra le mura amiche i rossoblù di Motta hanno poi collezionato solo vittorie eccezion fatta per i pareggi con Napoli e Genoa15:59

Profumo di Champions League per il sorprendente Bologna di Thiago Motta, attualmente al quinto posto a pari merito con l'Atalanta (che però ha una gara in meno): Conquistando i tre punti questa sera, i rossoblù si porterebbero almeno per 48 ore al quarto posto solitario, in attesa della sfida della Dea impegnata domenica sera contro il Milan15:56

Benvenuti alla diretta di Bologna-Hellas Verona, gara valida per il primo anticipo della 26' giornata del campionato di Serie A!16:34