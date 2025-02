Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:52

90'+2' Fine partita: EMPOLI - ATALANTA 0-5.19:51

90' Ci saranno 2 minuti di recupero.19:49

86' Sostituzione nell'Atalanta, entra Ruggeri per Zappacosta.19:45

83' Nell'Empoli entra Kovalenko per Maleh.19:42

81' Partita virtualmente conclusa, l'Atalanta continua a gestire palla, l'Empoli prova a difendersi.19:40

76' Entra anche Cuadrado per Lookman.19:35

76' Dentro Brescianini per Pasalic nell'Atalanta.19:34

74' GOL! Empoli - ATALANTA 0-5! Rete di Zappacosta. Pasalic serve Zappacosta sulla sinistra, l'esterno fa una finta, si porta al limite dell'area e fa partire una conclusione rasoterra che batte Silvestri.



72' Dentro Campaniello per Esposito.19:31

72' Sostituzione nell'Empoli, entra Zurkowski per Grassi.19:31

71' Retegui per Ederson che calcia dal limite. Palla alta sopra la traversa.19:30

67' Cartellino giallo per proteste a Carnesecchi.19:25

63' Entra Toloi per Djimsiti.19:22

63' Due cambi anche nell'Atalanta, finisce la partita di De Ketelaere, entra Ederson.19:22

58' Dentro Colombo per Kouame.19:17

57' Due cambi nell'Empoli, fuori Gyasi per Sambia.19:16

55' GOL! Empoli - ATALANTA 0-4! Rete di Lookman. De Roon in profondità per Lookman che parte in velocità, nell'uno contro uno batte Cacace e calcia in diagonale beffando Silvestri.



52' Azione in velocità dell'Empoli, Esposito serve Henderson al limite, conclusione di prima e palla di poco alla sinistra di Carnesecchi.19:11

47' Punizione dalla distanza per l'Empoli, parte Henderson con il destro. Palla alla destra di Carnesecchi.19:06

46' Inizia il secondo tempo di EMPOLI - ATALANTA. Si riparte senza sostituzioni.19:04

Parte subito forte l'Atalanta che sfiora la rete in due occasioni, l'Empoli prova a crescere alla distanza, ma un'autorete di Gyasi, Retegui e poco dopo Lookman indirizzano la gara.18:49

45'+3' Fine primo tempo: EMPOLI - ATALANTA 0-3.18:48

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.18:45

45' Cacace ci prova di piatto dal limite, non impatta bene, palla sul fondo. 18:45

43' GOL! Empoli - ATALANTA 0-3! Rete di Lookman. Retegui imbuca per Lookman, il nigeriano di suola supera Silvestri e deposita la palla in rete.



42' L'Atalanta chiude questa prima parte di gara in avanti gestendo il pallone.18:43

38' L'uno due dei bergamaschi ha dato una botta al morale dell'Empoli che sembra fare fatica ora.18:39

33' GOL! Empoli - ATALANTA 0-2! Rete di Retegui. Lookman crossa dalla sinistra, Djimsiti spazzi di testa, Retegui sotto porta insacca.



33' POSCH! Altro calcio d'angolo dell'Atalanta, Posch schiaccia di testa ma c'è ancora Silvestri a deviarla in angolo.18:33

30' Lookman scappa sulla sinistra e serve in mezzo, Pasalic controlla e prova la conclusione dal limite. Palla alla sinistra di Silvestri.18:30

27' GOL! Empoli - ATALANTA 0-1! Autogol di Gyasi. Cross di Zappacosta dalla sinistra, la palla viene deviata da Gyasi e beffa Silvestri infilandosi sotto la traversa.



24' Empoli molto aggressivo, sta provando ad interrompere in partenza ogni azione dell'Atalanta.18:25

20' Continua la pressione dell'Atalanta, ma l'Empoli sta provando a venire fuori.18:21

15' Controllo di Esposito e palla per Kouame che brucia Djimsiti e calcia con il sinistro, Carnesecchi è attento.18:15

10' Atalanta in controllo del campo, l'Empoli bada a difendersi.18:10

5' DJIMSITI! Colpo di testa da calcio d'angolo del centrale, Silvestri d'istinto salva la sua porta.18:06

4' Zappacosta da fuori area si mette il pallone sul destro e fa partire un tiro a giro, smanaccia a lato Silvestri.18:04

2' SUBITO OCCASIONE ATALANTA! Lookman scatta sul filo del fuorigioco e mette dentro un pallone, Bellanova prende il tempo a De Sciglio e riesce a calciare ma non trova la porta.18:03

1' FISCHIO D’INIZIO DI EMPOLI - ATALANTA. Arbitra Mariani.18:00

Nell'Empoli dietro al terminale offensivo Kouame, agirà il tandem formato da Esposito e Maleh. Gyasi e Pezzella agiranno sulle fasce. Difesa a tre formata da De Sciglio, Goglichidze e Cacace. In porta confermato Silvestri. Risponde l'Atalanta schierando in attacco Lookman e De Ketelaere a sostegno di Retegui. In mezzo al campo la coppia De Roon e Pasalic. Tutto confermato in difesa con Posch, Djimsiti e Kolasinac.17:25

Formazione ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi - Posch, Djimsiti, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta - De Ketelaere, Retegui, Lookman. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Cuadrado, Ederson, Ruggeri, Samardzic, Palestra, Brescianini, Vavassori, Vlahovic, Del Lungo.17:24

Formazione EMPOLI (3-5-2): Silvestri - De Sciglio, Goglichidze, Cacace - Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella - Esposito, Maleh - Kouame. A disposizione: Bembnista, Tosto, Sambia, Bacci, Zurkowski, Kovalenko, Konate, Campaniello, Colombo, Seghetti, Vasquez, Brancolini.17:23

Empoli reduce da una serie di risultati negativi, cinque sconfitte nelle ultime sei gare, l'ultima vittoria risale ad inizio dicembre in trasferta contro il Verona per 4-1. All'andata, nel turno pre natalizio, vittoria dei bergamaschi per 3-2.13:24

L'Empoli piombato in zona retrocessione dopo la vittoria di ieri del Parma sul Bologna, va alla ricerca di punti salvezza. Al Castellani arriva un Atalanta ferita dall'uscita dalla Champions League e vogliosa di consolidare il terzo posto in classifica.13:19

