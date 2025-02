Pagelle di Empoli-Atalanta 0-5: Gyasi spiana la strada alla Dea. Poi ci pensano Retegui, Lookman e Zappacosta

Dimenticata la Champions la Dea strapazza la formazione toscana mettendo a rischio la panchina di D'Aversa. Ecco i top e flop della gara del Castellani per la 26a giornata di Serie A.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Napoli e Inter litigano a distanza e si preparano allo scontro diretto di sabato prossimo. Intanto sale la terza incomoda Atalanta che dimentica la Champions e torna a festeggiare grazie alla rotonda vittoria per 5-0 in casa dell’Empoli. L’incontro si chiude di fatto già nel primo tempo con l’autogol di Gyasi ad aprire le danze e i successivi sigilli di Retegui e Lookman. Il nigeriano e Zappacosta allungano nella ripresa. D’Aversa a rischio.

Le scelte di D’Aversa e Gasperini

Momento delicato sia per l’Empoli che per l’Atalanta. Gli azzurri, dopo un ottimo avvio, si sono fatti risucchiare in zona retrocessione rendendo complicando sensibilmente la seconda parte di stagione. D’Aversa si affida a un prudente 3-5-2 nel quale Kouamé ed Esposito sono i terminali offensivi. La Dea invece mette in campo tutta l’artiglieria pesante, compreso Lookman dopo la polemica che c’è stata in settimana.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

La Dea dilaga già nel primo tempo

Il pallino del gioco è in mano all’Atalanta fin dalle prime battute. Dopo un inizio in salita, però, l’Empoli inizia a prendere le misure all’avversario riuscendone ad arginare le iniziative in maniera più tempestiva. In qualche modo però la Dea riesce a passare in vantaggio, con la fortuna che stavolta l’assist: il cross di Zappacosta viene deviato da Gyasi e trae in inganno Silvestri. Gli orobici ne traggono linfa e raddoppiano subito col solito Retegui. Poco dopo tocca a Lookman trovare gloria e concludere di fatto in largo anticipo la gara.

Lookman e Zappacosta: diventa una manita

La partita ha poco da raccontare nella ripresa. Arriva anche il poker firmato da Lookman su pregevole assist da parte di De Roon e quindi la manita di Zappacosta. Ma l’Empoli ha già capito che il destino è ormai segnato, quanto meno per questa domenica. A questo punto si mette a rischio la panchina di D’Aversa: i risultati di Verona e Parma non aiutano certamente gli azzurri. Quanto a Gasperini, meglio rinviare il discorso futuro: la stagione può riservare ancora belle sorprese.

Top e flop dell’Empoli

Silvestri 6 Fa quello che può.

Fa quello che può. Kouamé 6 Il più frizzante tra l’Empoli per quel poco che si è visto.

Il più frizzante tra l’Empoli per quel poco che si è visto. Esposito 5,5 Oggi neppure l’attaccante campano riesce a farsi valere.

Oggi neppure l’attaccante campano riesce a farsi valere. Goglichidze 4,5 Scelto in rappresentanza della scarsa opposizione difensiva dei toscani.

Scelto in rappresentanza della scarsa opposizione difensiva dei toscani. Gyasi 4,5 Sfortunato sull’autogol ma a tutta fascia contro la Dea è un azzardo che l’Empoli paga.

Top e flop dell’Atalanta

Lookman 7,5 Doppiettae assist per il nigeriano che ha dimenticato le scorie degli scorsi giorni.

Doppiettae assist per il nigeriano che ha dimenticato le scorie degli scorsi giorni. Retegui 7 La pausa è durata poco. Stavolta insacca di rapina.

La pausa è durata poco. Stavolta insacca di rapina. Zappacosta 7 Propizia l’autogol di Gyasi e si mette in proprio per il gol del 5-0.

Propizia l’autogol di Gyasi e si mette in proprio per il gol del 5-0. Pasalic 7 Partita totale del centrocampista croato.

Partita totale del centrocampista croato. Djimsiti 6,5 Insuperabile leader in difesa, fa la sponda per il 2-0 di Retegui.

Insuperabile leader in difesa, fa la sponda per il 2-0 di Retegui. Carnesecchi 6 Si limita all’ordinaria amministrazione.

Serie A: la classifica completa