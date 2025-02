Conte dà tre indizi per l’addio, Gasperini lo annuncia già: ecco dove possono andare

Si preannuncia una rivoluzione sulle panchine delle big per la prossima stagione, il tecnico della Dea saluta, quello azzurro spaventa i tifosi

Siamo solo a febbraio ma già si preannuncia un vero e proprio terremoto su quasi tutte le panchine delle big. Si sa che la Roma cerca un allenatore di spessore che consenta a Ranieri di fare solo il manager, si sa che sia Thiago Motta che – soprattutto – Conceicao sono appesi a un filo e che la loro conferma è legata (se basta) al raggiungimento del quarto posto ma anche i club che stanno brillando, come Napoli e Atalanta, rischiano seriamente di dover cercare un altro tecnico.

Conte e i tre indizi dell’addio anticipato

La prima bombetta l’ha lanciata ieri Antonio Conte, nella conferenza di vigilia della gara di Como. Non sono passati inosservati ben tre passaggi che sanno di seria riflessione sul futuro. Il primo indizio arriva quando gli ricordano le parole di Fabregas, che ha elogiato Conte dicendo che è perfetto per ricostruire le squadre in difficoltà.

E qui Conte lancia la prima esca: “La storia dice questo ma piacerebbe anche a me una volta partire in pole position con la squadra più forte per vincere sin dall’inizio”. Il secondo indizio va colto più tra le righe. Nel tracciare le lodi del Como sottolinea che oltre agli investimenti sui giocatori il club lariano sta facendo un ottimo lavoro anche sul settore giovanile e le infrastrutture. Cioè esattamente quello che ha chiesto lui stesso esplicitamente alla sua società per poter crescere davvero.

Cosa voleva dire Conte

Il terzo punto arriva alla fine della conferenza, quando gli chiedono di sgombrare il campo dalle voci che lo vorrebbero ora qui e ora lì. La risposta non è stata quella che ci si aspettava da chi è in testa alla classifica e con un contratto triennale. Sbuffando Conte ha detto testualmente: «Non ha senso oggi fare delle valutazioni sugli altri, sia se parlano sia sui risultati di altre squadre, lo reputo irrispettoso, non mi piacerebbe se lo facessero con me. Noi dobbiamo continuare a lavorare e crescere se c’è la possibilità di crescere e poi vediamo».

Come a dire: se non si fa come dico io a fine stagione posso andar via, magari con lo scudetto sul petto.

La sparata di Gasperini

Ancor più esplicito Gasperini che, dopo aver detto che crede ancora allo scudetto, ha annunciato un prossimo divorzio: “Ho poco tempo per fare questa cosa, forse è l’ultima. Giustamente, come hanno detto in tanti c’è un inizio e una fine, vedremo a fine anno se andare a scadenza (2026, ndr) o di interrompere. Non ci saranno ulteriori rinnovi e continuità“. Già a giugno, dunque, le strade sue e della Dea potrebbero separarsi.

Dove potrebbero andare Conte e Gasperini

Si aprono quindi scenari clamorosi per la prossima stagione. Conte non ha mai nascosto il desiderio di voler allenare la Roma in carriera ma non è da escludere che voglia prendersi anche una rivincita al Milan che lo aveva scartato per prendere Fonseca prima e Conceicao poi. Un ritorno alla Juve? Possibilissimo visto che ora non c’è più Andrea Agnelli, con cui i rapporti erano tesisssimi. Alla Juve potrebbe andare però anche Gasperini, che è cresciuto nel settore giovanile bianconero, anche se appare più probabile che Gasp possa sostituire proprio Conte qualora don Antonio dovesse lasciare il Napoli.