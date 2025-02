Atalanta, la lite tra Gasperini e Lookman preoccupa Percassi: la strategia del club. Zazzaroni durissimo: “Un permaloso”

L'eliminazione dai playoff di Champions League ha lasciato in eredità scorie con possibili risvolti in caso mercato: intanto il caso continua a far discutere gli addetti ai lavori

Gasperini vs Lookman, Lookman vs Gasperini. E adesso? Si vedrà. Tutto potrebbe essere risolto con un incontro chiarificatore o essere il preludio a un addio a fine stagione. Intanto, non si placano le polemiche dopo l’eliminazione dalla Champions League dell’Atalanta per mano del Bruges, seguita dallo sfogo dell’allenatore della Dea contro l’attaccante: reo, a sua detta, di non aver rispettato le gerarchie interne incaricandosi di calciare il rigore del possibile 2-3 e fallendolo. Parole al vetriolo seguite dalla risposta social del calciatore nigeriano.

Gasperini-Lookman, il botta e risposta

Prima di approfondire i potenziali scenari futuri, un passo indietro. Cosa ha scatenato la tensione interna all’Atalanta? Gasperini ha aperto il caso dichiarando: “Credo che Lookman sia uno dei peggiori rigoristi che io abbia mai visto. Li calcia malissimo, anche in allenamento ha una percentuale realizzativa davvero bassa. C’erano Retegui e De Ketelaere che potevano tirarlo, ma sull’onda dell’euforia per il gol appena segnato ha voluto prendere lui il pallone. Un gesto che non mi è piaciuto”.

Pronta la replica di Lookman, che trova in questo passaggio la sua estrema sintesi: “Essere preso di mira in questo modo non solo mi ferisce, ma mi sembra anche profondamente irrispettoso. Il rigorista designato mi ha ordinato di tirare il rigore e per supportare la squadra mi sono assunto la responsabilità di farlo in quel momento”.

Atalanta, Gasperini e Lookman a colloquio con i Percassi?

Si riparte da qui. A Zingonia è attesa la presenza di Antonio e Luca Percassi. Il presidente e l’amministratore delegato faranno la propria parte per ripristinare un clima disteso. Non è da escludere che Gasperini e Lookman parlino con i dirigenti prima di chiarirsi in un faccia a faccia. L‘Atalanta è alla finestra. Monitora e ragiona sul da farsi dopo la dura replica di Lookman alle accuse di Gasperini. Di certo ciò che è accaduto non ha fatto piacere alla proprietà.

Lookman sul mercato? Prima deve chiudere in crescendo con l’Atalanta

Resta il fatto che Gasperini, al netto della rabbia e del veleno, sa che ha bisogno dei gol di Lookman per cercare di restare in corsa per lo scudetto e chiudere tra le prime quattro in classifica; Lookman ha bisogno di giocare per rendersi ancor più appetibile in chiave mercato. Se dovesse essere ceduto, come sarebbe potuto succedere in estate, dovrà accadere all’apice di un percorso in crescendo. A entrambi non conviene continuare un percorso da separati in casa.

Zazzaroni su Lookman: “Ha mancato di rispetto a Gasperini”

Intanto, il caso Gasperini-Lookman fa discutere suscitando le riflessioni degli addetti ai lavori. Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, ha commentato: “Un permaloso. Se l’allenatore, pochi minuti dopo essere uscito dalla Champions anche per colpa tua – l’errore dal dischetto è stato commesso a 35 minuti dal termine – sottolinea che sei un pessimo rigorista, taci, accetti la critica e ricominci a lavorare. Anche perché quello stesso allenatore, del quale conosci il temperamento, ti ha fatto diventare un attaccante di livello internazionale. Purtroppo si fa così tanta confusione tra la libertà di espressione e la mancanza di rispetto per gli altri”.