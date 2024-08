Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A.22:52

FINE PARTITA: MONZA-GENOA 0-1. Tre punti d'oro per la squadra guidata da Gilardino.22:49

Calcio d'angolo per il Monza, va a battere Caprari.22:48

Insiste il Monza in avanti, ma con qualche errore di troppo.22:47

CARTELLINO GIALLO PER IL MONZA. Ammonito Pablo Marì per un fallo su Frendrup.22:46

Staff medico in campo per Gagliardini.22:44

CARTELLINO GIALLO PER IL GENOA. Ammonito Malinovskyi per un fallo su Gagliardini.22:43

Cross di Caprari da calcio d'angolo, Djuric di testa non impegna Gollini.22:43

CARTELLINO GIALLO PER IL GENOA. Ammonito Thorsby.22:42

Bel guizzo di Vignato, che brucia in velocità Aaròn Martìn e conquista un angolo.22:36

SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Birindelli, dentro Pedro Pereira.22:36

Cross da destra, Vignato di testa non inquadra lo specchio.22:35

Zanoli insiste sulla destra, in scivolata Kiriakopoulos che chiude in angolo.22:32

OCCASIONE MONZA! Cross di Caprari, la palla non viene toccata da nessuno e si stampa sul palo. 22:30

Palla di Junior Messias per Frendrup, che arriva in corsa e svirgola: riparte il Monza.22:28

SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Dany Mota, dentro Vignato.22:26

SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Izzo, dentro Gagliardini.22:26

OCCASIONE GENOA! Un tocco errato di Malinovskyi diventa un assist per Thorsby, il cui tap-in da distanza ravvicinata esce di un niente.22:25

Kiriakopoulos incisivo sulla sinistra, calcio d'angolo per il Monza.22:22

SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Pinamonti, dentro Ekuban.22:18

Calcio d'angolo per il Monza, che prova a scuotersi.22:16

SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Petagna, dentro Djuric.22:14

SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Maldini, dentro Caprari.22:14

SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Vitinha, dentro Malinovskyi.22:13

SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Sabelli, dentro Zanoli.22:13

SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori Badelj, dentro Thorsby.22:12

CARTELLINO GIALLO PER IL GENOA. Ammonito De Winter per proteste.22:10

Staff medico in campo per Sabelli, rimasto a terra dopo uno scontro con Kiriakopoulos.22:07

Il Monza si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma il Genoa per ora regge bene.22:07

Contropiede Genoa, un tocco sbagliato di Frendrup diventa quasi un assist per Pinamonti: esce tempestivamente Pizzignacco.22:00

Dopo una partita a scacchi molto equilibrata succede tutto nel recupero: prima il gol annullato a Maldini per fuorigioco di Petagna, poi il gol di Pinamonti di testa. Pinamonti che, fino a quel momento, era stato poco trovato dai compagni. 21:41

FINE PRIMO TEMPO: MONZA-GENOA 0-1. Decide Pinamonti in chiusura.21:40

GOL! Monza-GENOA 0-1. Rete di Pinamonti. Errore di Pessina in fase difensiva, recupera Sabelli il cui cross al bacio arriva a Pinamonti: colpo di testa che non lascia scampo a Pizzignacco. Guarda la scheda del giocatore Andrea Pinamonti 21:39

Cross del solito Birindelli murato da Aaròn Martìn, angolo per il Monza.21:33

SOSTITUZIONE PER IL GENOA. Fuori l'infortunato Bani, dentro Vogliacco.21:31

Staff medico in campo per Bani.21:31

CARTELLINO GIALLO PER IL MONZA. Ammonito Izzo per proteste.21:25

Vitinha cerca Pinamonti, angolo per il Genoa.21:24

Filtrante per Bondo, buona intuizione difensiva di Bani che lo anticipa.21:19

Staff medico in campo per Junior Messias.21:16

Si stanno allungando in questa fase le due squadre.21:11

Conclusione centrale e debole di Maldini dai venti metri, nessun problema per Gollini.21:08

Monza a tratti in difficoltà sulla pressione forsennata del Genoa.21:07

OCCASIONE GENOA! Dialogo tra Pinamonti e Junior Messias, che lascia partire un sinistro violento da fuori che non esce di molto.21:05

Vitinha cerca Pinamonti in area, si chiude bene la difesa del Monza.21:02

Cross di Birindelli da destra al termine di un'azione prolungata del Monza, ma non c'è nessuno in area.21:01

Combinazione tra Maldini e Kiriakopoulos, angolo per il Monza: il primo della partita.20:58

Cross di Dany Mota smorzato, De Winter è attento in area.20:52

Subito forte in pressione il Genoa.20:47

INIZIA MONZA-GENOA. Prima palla per i padroni di casa.20:47

In casa Monza Djuric, seppur recuperato, parte dalla panchina. Si rivede dal primo minuto Dany Mota. Per il Genoa Pinamonti, pur senza minuti nelle gambe, è titolare. 20:42

3-5-2 per il Genoa: Gollini - Vàsquez, Bani, De Winter - Aaròn Martìn, Frendrup, Badelj, Junior Messias, Sabelli - Pinamonti, Vitinha. 20:37

3-4-2-1 per il Monza: Pizzignacco - Izzo, Pablo Marì, Caldirola - Birindelli, Pessina, Bondo, Kiriakopoulos - Maldini, Dany Mota - Petagna. 20:35

Dopo l'esordio a reti bianche in casa dell'Empoli, il Monza è pronto per il debutto casalingo in questo campionato. 20:31