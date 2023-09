Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Udinese Arena

Città: Udine

Capienza: 25144 spettatori14:31 Fonte: Gettyimages

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Fiorentina, gara valida per la quinta giornata di Serie A.14:31

L'Udinese ospita la Fiorentina e va a caccia della prima vittoria in questo campionato. I viola, reduci dal pareggio di Genk in Conference League, punta invece al bottino pieno per agganciare la Juventus al quarto posto. Fischio d'inizio alle ore 15.14:39

Dirige il match Chiffi con Margani e Ceccon ad assisterlo. Quarto uomo Prontera. In sala VAR ci sono Serra e Fabbri.14:40

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE: Sottil adotta il consueto 3-5-2. Silvestri - Perez, Bijol, Kristensen - Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara - Thauvin, Lucca. A disposizione: Okoye, Malusà, Lovric, Guessand, Zarraga, Success, Quina, Ferreira, Aké, Tikvic, Camara, Zemura, Pereyra, Pafundi.14:44

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: Italiano opta per un 4-2-3-1. Terracciano - Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi - Lopez, Mandragora - Kouamé, Bonaventura, Brekalo - Nzola. A disposizione: Martinelli, Christensen, Milenkovic, Arthur, Sottil, Beltran, Ikoné, Infantino, Duncan, Kayode, Comuzzo, Parisi, Barak, Amatucci.14:46

Perso Kabasele per infortunio, Sottil sceglie Kristensen per completare il trio davanti a Silvestri insieme a Perez e Bijol. A centrocampo rifiata Lovric con Payero che prende il suo posto vicino a Walace e Samardzic. Sulle fasce sono invece confermati Ebosele e Kamara, così come il duo d'attacco Thauvin-Lucca.14:49