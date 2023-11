Grazie per aver seguito la diretta di Salernitana-Lazio 2-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Tim 2023-24. 17:01

Nella Giornata 14 della Serie A Tim 2023-24, la Salernitana sfiderà in trasferta la Fiorentina: sfida in programma domenica 3 dicembre 2023, dalle ore 15:00. La Lazio ritornerà invece tra le mura amiche dell'Olimpico, anticipando però a sabato 2 dicembre la partita contro il Cagliari (dalle ore 18:00). 17:00

Grande risultato per la Salernitana, che ribalta 2-1 la Lazio e conquista così la prima vittoria in questo campionato, salendo a otto punti in classifica, dove aggancia il Verona. I granata non vincevano in Serie A dal 27 maggio 2022 (3-2 sull'Udinese). MVP di gara un clamoroso Candreva, semplicemente eterno. Quinto k.o. nelle ultime sette trasferte invece per una Lazio che non riesce proprio a cambiare marcia in questo campionato: biancocelesti fermi al 10° posto con 17 punti, in attesa delle altre sfide di questa giornata. 16:58

90'+6' FINISCE QUI. Salernitana-Lazio 2-1. Triplice fischio del direttore di gara, il signor Prontera. Festa grande sugli spalti dell'Arechi!16:56

90'+5' Assedio totale della Lazio, coi granata rinchiusi in 11 nella loro area. Fazio giganteggia sulla sponda aerea di Marusic e mette fuori con un calcio da football americano piuttosto che un rinvio. 16:56

90'+5' GIALLO ANCHE PER COULIBALY. Ammonizione derivante dalla situazione precedente e del tutto evitabile...16:54

90'+4' AMMONITO VECINO. Battibecco prolungato con Coulibaly e cartellino giallo. 16:54

90'+3' Animi fin troppo accesi ora. Il direttore di gara è pronto ad altre ammonizioni. 16:54

90'+1' Fazio rischia molto nella sua area, anticipando col piattone destro un Castellanos che aveva tagliato benissimo sul primo palo. Per il direttore di gara, il signor Prontera, tutto regolare e si può continuare a giocare. 16:52

90' Saranno cinque i minuti di recupero in questo secondo tempo di Salernitana-Lazio. Arechi che si fa sentire per trascinare i granata a quella che sarebbe la prima vittoria in questa Serie A 2023-24. 16:51

88' AMMONITO FAZIO. Cartellino giallo per proteste, con l'ex Roma che resta una furia verso il direttore di gara, rischiando molto...16:50

87' ULTIMO CAMBIO GRANATA. Fuori Pirola, al suo posto c'è l'esordio in questo campionato di Dylan Daniel Bronn. 16:47

86' Castellanos ci prova col destro a giro: palla che supera la barriera ma non scende abbastanza per impensierire Costil. Esulta l'Arechi, come se la Salernitana avesse realizzato un gol. 16:47

84' AMMONITO MAGGIORE. Fallo tattico per frenare l'iniziativa di Castellanos, ma così facendo concede una punizione molto interessante per la Lazio, praticamente dai 23 metri. 16:45

83' Ultimo quarto d'ora sempre complicato per la Salernitana che, in questa Serie A, ha subito ben nove reti proprio negli ultimi 15'. Ora il forcing della Lazio è evidente, vedremo se i granata riusciranno a invertire questo trend negativo stagionale. 16:43

81' CAMBIO LAZIO. Ultima sostituzione per Sarri, il quale richiama Cataldi (anche ammonito) e dà spazio a Matias Vecino. 16:41

80' Occasione Salernitana. Mazzocchi mette in mezzo dalla destra, ma Ikwuemesi non ci arriva di testa. La difesa della Lazio respinge però al limite della propria area, così Maggiore raccoglie e può tentare la conclusione col destro. Palla deviata in calcio d'angolo. 16:41

79' AMMONITO CATALDI. Cartellino giallo per proteste, diventa il quarto ammonito della sfida. Il secondo per la Lazio. 16:39

78' Isaksen è entrato col piglio giusto in questa sfida. Molto attivo il giovane attaccante danese. Pedro invece già autore di due/tre imprecisioni che sono costate care alla Lazio.16:39

76' Sarri chiede pazienza nelle giocate ai suoi calciatori. Lazio effettivamente molto imprecisa negli ultimi tocchi e nelle scelte, con qualche lancio lungo che finisce per essere facile preda della difesa granata o dello stesso Costil. 16:36

72' CAMBIO SALERNITANA. Fuori Kastanos tra gli applausi dell'Arechi. Spazio a Giulio Maggiore, per sfruttarne i tempi d'inserimento offensivo. 22:03

71' Adesso la Lazio deve ovviamente provare il tutto per tutto. 20 minuti più recupero per un forcing senza tregua. Attenzione però ai potenziali contropiede dei padroni di casa, che già nel primo tempo avevano creato occasioni sfruttando le ripartenze. 16:32

70' FUORI ANCHE F. ANDERSON. Al suo posto entra Gustav Tang Isaksen, il quale alla vigilia era candidatissimo per una maglia da titolare. 16:30

69' ESCE IMMOBILE. Fuori il bomber laziale, al suo posto Valentin José Castellanos Giménez.16:30

68' Mister Sarri corre ai ripari e prepara qualche soluzione in uscita dalla panchina, vediamo quali saranno i cambi decisi dal tecnico biancoceleste. 16:29

66' GOL! SALERNITANA-Lazio 2-1! Rete di Antonio Candreva. Eurogol del grande ex di giornata. Punizione a due con tocco di Kastanos, Candreva s'inventa un missile terra-aria dai 30 metri su cui Provedel non è certo perfetto. Palla che si infila centralmente sotto la traversa. Granata ora avanti.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Candreva16:28

65' Ammonito mister Inzaghi per proteste, derivanti dal mancato intervento del VAR sul tocco di Patric nell'area della Lazio. 16:25

64' Squadre spaccate in due, pochissimo ordine tattico in campo ma spettacolo che ovviamente è destinato ad aumentare. Proteste della Salernitana per un potenziale tocco di mano di Patric in area su tacco volante del solito, stupendo, Candreva. 16:24

63' CAMBIO OBBLIGATO PER LA LAZIO. Esce un infortunato Zaccagni, portato a braccio dallo staff sanitario biancoceleste. Al suo posto c'è Pedro. 16:23

63' PRIMO CAMBIO LAZIO. Lazzari, ammonito, viene richiamato in panchina per essere sostituito da Elseid Hysaj. 16:23

63' ALTRO CAMBIO PER I PADRONI DI CASA. Daniliuc lascia infatti il posto a Federico Julian Fazio. 16:22

61' CAMBIO GRANATA. Fuori Bohinen, al suo posto c'è spazio per Mateusz Legowski. 16:21

60' Ribaltamento di fronte e Lazio pericolosa. F. Anderson scappa sull'out di destra e mette in mezzo un cross molto invitante. Zaccagni prova ad allungarsi ma non riesce a deviare in rete e resta pure a terra per un problema muscolare all'adduttore sinistro. 16:25

59' PARATONA DI PROVEDEL! Candreva è una furia in contropiede. L'ex di turno chiede e ottiene il triangolo con Kastanos, il quale lo mette davanti al portiere biancoceleste con un tocco in verticale delizioso. Candreva prova a rubare un tempo e calcia dopo una giravolta, ma Provedel è attentissimo e respinge coi piedi. 16:20

57' Ci riprova Guendouzi. Mazzocchi perde palla in uscita, Immobile recupera e serve subito il compagno. Il centrocampista ex Marsiglia si coordina bene, ma non riesce a trovare lo specchio della porta difesa da Costil col destro dal limite. 16:18

55' GOL! SALERNITANA-Lazio 1-1! Rete di Grigoris Kastanos. Pareggiano i granata. Cross dalla destra di Daniliuc, Candreva anticipa di testa sul primo palo e trova una buona girata, su cui Provedel respinge non benissimo. Palla che arriva però sui piedi di Kastanos, il quale deve soltanto ringraziare e imbucare il pari da due passi.



Guarda la scheda del giocatore Grigoris Kastanos16:19

54' Movimento sulla panchina granata. A breve potrebbe esserci un nuovo cambio nella formazione della Salernitana. 16:15

54' AMMONITO DANILIUC. Magia di Zaccagni, messo giù dal difensore granata per evitare un'azione pericolosa. Cartellino sacrosanto. 16:14

53' Ci prova Guendouzi. Contropiede della Lazio, orchestrato proprio da Kamada, il quale scarica per Zaccagni sulla sinistra. Il numero 20 biancoceleste trova Guendouzi in orizzontale e così l'ex Marsiglia può andare al tiro. Conclusione però altissima.16:13

51' Lazio che ora prova nuovamente a guadagnare campo, dopo l'avvio con sfuriate dei padroni di casa. Comincia a vedersi un po' di più Kamada rispetto al primo tempo, ma il giapponese può crescere ancora tanto in questa gara viste le sue indubbie qualità. 16:12

48' Salernitata rientrata con buon piglio dagli spogliatoi, con Candreva e Kastanos ancora molto attivi. Il centrocampista greco va al tiro dal limite dopo un bel recupero di Ikwuemezi, ma la sua conclusione viene strozzata dalla difesa ospite ed è facile preda di Provedel. 16:09

47' COMINCIA LA RIPRESA. Salernitana-Lazio 0-1. Si riparte allo Stadio Arechi di Salerno, manovrano gli ospiti. 16:06

46' CAMBIO SALERNITANA. Gyomber lascia spazio a Matteo Lovato.16:06

Stante anche la situazione di "emergenza" a causa dei diversi infortunati, il piano partita di mister Inzaghi non è poi destinato a cambiare così tanto. Sicuramente l'ex attaccante del Milan rifletterà sulla possibilità di sostituire un Gyomber molto nervoso dopo il rigore causato, ma anche di sistemare qualcosa in attacco, visto che Ikwuemesi non ha praticamente mai visto palla. Dal canto suo, Sarri può invece essere soddisfatto, anzitutto per il risultato. Lazio che ha concesso qualcosa, ma poi è tornata padrona del campo dopo un vivace avvio di gara. 15:54

Sfida che si è improvvisamente accesa dopo 20' di totale equilibrio. Salernitana vicinissima al gol con Bohinen e Candreva, Lazio sempre pericolosa con la sua catena di destra, formata dal trio Lazzari, F. Anderson, Guendouzi. Decisivo però il rigore di Immobile, assegnato dopo un lungo consulto tra sala VAR e il direttore di gara, il signor Prontera. 15:52

45'+3' FINE 1° TEMPO. Salernitana-Lazio 0-1. Si va al riposo qui all'Arechi, per ora decide il rigore realizzato da Immobile al 43' di gioco. Grandi proteste sia sull'assegnazione del rigore, che per un fallo successivo di Gyomber, il quale ha rischiato l'espulsione per somma di ammonizioni. 15:51

45'+1' 100° gol in trasferta per Immobile, il quale era già il miglior marcatore in trasferta nella storia della Serie A. Dal 2012-13 in poi, soltanto tre giocatori hanno raggiunto questo traguardo in uno dei singoli cinque maggiori campionati europei: Leo Messi (124 reti in Liga), Robert Lewandowski (116 in Bundesliga) e Harry Kane (112 in Premier League).15:49

45' Saranno due i minuti di recupero in questo primo tempo tra Salernitana e Lazio. Intanto a terra Marusic per una brutta entrata di Gyomber. 15:48

43' GOL! Salernitana-LAZIO 0-1! Rete di Ciro Immobile. Freddissimo il bomber biancoceleste nell'esecuzione del tiro di rigore. Destro a incrociare che spiazza Costil e regala così il vantaggio alla squadra di Sarri.



Guarda la scheda del giocatore Ciro Immobile15:47

43' AMMONITO GYOMBER. Cartellino giallo per la trattenuta su Immobile, che ha portato al rigore. 15:45

42' RIGORE PER LA LAZIO! Dopo la on-field review, la decisione del direttore di gara è quella di assegnare un tiro di rigore alla Lazio. Immobile si prende ovviamente la sfera e si incaricherà dell'esecuzione. 15:44

41' Il direttore di gara, il signor Prontera, viene richiamato al monitor per rivalutare il contatto tra Gyomber e Immobile. Attenzione perché potrebbe esserci un tiro di rigore in favore della Lazio. 15:43

39' PROTESTE LAZIO! Immobile finisce a terra praticamente al limite dell'area dopo aver preso ottima posizione su Gyomber. Il direttore di gara non fischia però il fallo e scatena le proteste dei giocatori biancocelesti. Attenzione perché c'è però il VAR al lavoro...15:42

37' Sugli sviluppi di un angolo dalla destra, palla che arriva a Mazzocchi su schema ad hoc dei granata, ma il cross del numero 30 viene deviato e diventa facile preda per Provedel, il quale blocca la sfera con un'agile presa. 15:40

35' Serie di calci d'angolo consecutivi per gli ospiti, ma la difesa della Salernitana non concede praticamente nulla ai saltatori biancocelesti. Prova a salire nuovamente di tono la formazione allenata da Maurizio Sarri. 15:38

33' AMMONITO LAZZARI. Cartellino giallo per un duro intervento in ritardo su un avversario. Il direttore di gara Prontera aveva lasciato proseguire il gioco per la regola del vantaggio. 15:35

32' CI PROVA CANDREVA! Contropiede da manuale in cooperazione con Kastanos. Il grande ex di questa sfida arriva al vertice sinistro dell'area, fa impazzire due difensori della Lazio con finte e contro-finte e poi tenta il mancino, che viene però deviato in calcio d'angolo. 15:34

30' ANCORA LAZIO! Zaccagni imbuca per Marusic, il quale va al cross morbido morbido praticamente dal fondo dentro l'area. Palla che attraversa tutta la linea di porta, con Costil troppo incerto nella presa alta, e così tocca a Bradaric evitare pericoli ulteriori deviando in calcio d'angolo. 15:32

27' OCCASIONE LAZIO! F. Anderson intercetta palla e scappa via sull'out di destra, rientrando poi una volta in area. Sinistro a botta sicura, ma è provvidenziale la deviazione in scivolata di Gyomber, il quale spedisce il pallone in angolo salvando il risultato. Grande intervento del centrale granata. 15:30

26' Nuove proteste della Lazio. Guendouzi cerca il filtrante per Lazzari, subendo però una spallata da Coulibaly e finendo a terra. Non fischia il signor Prontera e anche Sarri si lamenta per il fallo non ravvisato dal direttore di gara. 15:28

24' TRAVERSA DI BOHINEN! Sventola clamorosa dal vertice destro dell'area per il numero 8 granata. Coordinazione perfetta col mancino e bolide che si stampa sulla traversa, con Provedel che forse tocca quel che basta a deviare la sfera. Non ci sarà angolo, Salernitana ora sempre più pericolosa. 15:27

23' OTTIMO PROVEDEL! Candreva si scatena sulla destra e mette in mezzo uno dei suoi soliti cross a rientrare. Davanti al portiere laziale tre giocatori non riescono ad arrivarci ci testa e la sfera gli rimbalza così davanti, ma Provedel è reattivo nello smanacciare in calcio d'angolo. 15:26

22' Eccolo qui il primo tiro della sfida. Mazzocchi molto lucido nell'imbucata orizzontale per Daniliuc, il quale lascia passare la sfera e col mancino ci prova dal limite. Si vede però che il sinistro è il suo piede debole: conclusione da dimenticare. 15:24

20' 20 minuti di gioco e nemmeno un tiro in porta qui all'Arechi. Partita bloccata totalmente, almeno per ora, perché entrambe le squadre faticano a crearsi lo spazio per andare al tiro verso la porta avversaria. Lazio prevalentemente attiva sulla catena di destra, Salernitana più propositiva dall'altra parte del campo. 15:23

18' Zaccagni a terra sull'out di sinistra: il numero 20 biancoceleste si lamenta per una presunta trattenuta di Mazzocchi, ma il direttore di gara fa proseguire. Fallo poi di Kamada, quest'ultimo ancora molto avulso dal gioco della Lazio. 15:20

16' Forcing della Salernitana, che recupera per ben quattro volte palla davanti all'area della Lazio, non riuscendo però a trovare l'imbucata decisiva per impensierire Provedel. Sta crescendo molto la squadra allenata da Inzaghi. 15:18

14' Aumenta il numero di falli dopo un inizio molto "pulito". F. Anderson entra duro su Ikwuemesi e il direttore di gara, il signor Prontera, fischia il fallo. Proteste dei biancocelesti perché viene così interrotto un contropiede quattro contro due degli ospiti. 15:16

12' Manuel Lazzari festeggia oggi la presenza numero 200 in Serie A: 131 con la maglia della Lazio, 69 con quella della SPAL tra 2017 e 2019. Ovviamente sempre fondamentale nella catena di destra biancoceleste, anche in questo breve inizio di gara. 15:15

9' Dopo un avvio di gara in sordina, i padroni di casa sembrano aver un po' preso le misure agli avversari. Kastanos molto attivo in contropiede e infatti Sarri richiama i suoi giocatori proprio nelle letture sulle giocate del centrocampista ex Juventus. 15:12

7' Break della Salernitana. Mazzocchi trova Coulibaly con un bel filtrante. Il compagno granata stoppa a seguire e s'invola verso l'area avversaria, cercando l'imbucata filtrante per Ikwuemesi. Palla però troppo corta e leggibile, la difesa della Lazio recupera con tranquillità. 15:10

6' Possesso palla prolungato per la squadra di Sarri, anche se manca precisione nelle ultime verticalizzazioni e non c'è per ora profondità dei tre giocatori schierati in avanti. Salernitana che invece fatica a uscire letteralmente dalla sua metà campo. 15:09

4' Lazio che prova subito a salire di tono, con Zaccagni già molto propositivo e completamente recuperato dopo il problema fisico che lo aveva costretto a saltare il derby con la Roma dello scorso turno. Anche Guendouzi attivissimo sulla fascia destra. 15:06

2' Guendouzi prova a chiudere il triangolo con F. Anderson, ma il suo tocco di ritorno per liberare il compagno nel corridoio di destra è troppo lungo. Rimessa dal fondo per Costil. 15:07

1' INIZIA Salernitana-Lazio. Si parte all'Arechi, calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. Meteo un po' nuvoloso, con freddo pungente e un po' di vento ma niente pioggia. Maglia granata e calzoncini neri per i padroni di casa, completo total white con numeri blu invece per gli ospiti. 15:02

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco dell’Arechi. A dirigere questa Salernitana-Lazio sarà Alessandro Prontera (sezione di Bologna), coadiuvato da Giovanni Baccini (Conegliano) e Dario Cecconi (Empoli). IV Ufficiale Ivano Pezzuto (Lecce), VAR Luca Pairetto (Nichelino) e AVAR Luigi Nasca (Bari).14:27

Tra le squadre contro cui la Salernitana non ha mai pareggiato in Serie A, la Lazio è quella affrontata più volte dalla formazione campana: otto confronti (tre vittorie, cinque sconfitte), almeno il doppio rispetto a qualsiasi altro club che non ha chiuso in parità alcun match contro i granata. I biancocelesti hanno vinto quattro degli ultimi cinque precedenti, con una media di tre gol realizzati a gara (15 totali); nello stesso intervallo, la Salernitana ha vinto solo una volta (in trasferta, il 30 ottobre 2022) e realizzato quattro reti.14:27

Mister Sarri deve fare di necessità virtù, visto che non può contare su Luis Alberto (squalificato), Nicolò Casale e Alessio Romagnoli (infortunati). Solito 4-3-3 in cui a centrocampo Daichi Kamada ritrova una maglia da titolare, mentre nei quattro di difesa tocca a Mario Gila prendere il posto di Romagnoli. Davanti tridente con al centro Ciro Immobile, il quale va a caccia del 100° gol in trasferta in Serie A.14:26

Stanti le assenze per infortunio di Boulaye Dia e Loum Tchaouna, restano poche le alternative in attacco per Filippo Inzaghi, il quale sceglie la coppia Candreva-Kastanos a supporto di Chukwubuikem Ikwuemesi. Difesa a tre, con Fazio che parte dalla panchina per lasciare invece il centro a Norbert Gyomber mentre Domagoj Bradaric avanza sul campo per agire da esterno nei quattro di centrocampo.14:26

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio risponde invece con un 4-3-3 in cui figurano Provedel; Marusic, Gila, Patric, Lazzari; Kamada, Cataldi, Guendouzi; Zaccagni, Immobile, F. Anderson. All. Sarri. A disposizione: Mandas, Sepe; Hysaj, Pellegrini, Ruggeri; Basic, Rovella, Vecino; Castellanos, Isaksen, Pedro.14:25

FORMAZIONI UFFICIALI: La Salernitana si schiera con un 3-4-2-1 formato da Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Ikwuemesi. All. F. Inzaghi. A disposizione: Fiorillo, Salvati; Bronn, Fazio, Lovato, Sambia; Coulibaly, Legowski, Maggiore, Martegani; Botheim, Cabral, Simy. 14:25

La Lazio è invece reduce dallo 0-0 nel derby della Capitale con la Roma ma, con 17 punti finora conquistati in 12 giornate, ha inanellato la sua peggior “partenza” in Serie A dalla stagione 2013-14 (allora 16 punti e poi nono posto finale). Nelle ultime due partite di campionato, nessun gol realizzato per i biancocelesti, che sono peraltro gli unici a vantare una differenza reti pari a zero (13 gol fatti, altrettanti subiti).14:25

La Salernitana non vince in Serie A da 13 giornate di fila (cinque pareggi, otto sconfitte): è la striscia negativa più lunga nella storia della formazione granata. In tre delle ultime cinque sfide casalinghe, la Salernitana non ha trovato la via del gol e, attualmente, vanta il terz’ultimo attacco del campionato: otto reti, davanti soltanto a Empoli (cinque) e Verona (sette). Granata ultimi in classifica con soli cinque punti.14:24

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Salernitana e Lazio, gara valida per la Giornata 13 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca allo Stadio Arechi di Salerno.14:24