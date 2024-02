Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Unipol Domus

Città: Cagliari

Capienza: 16233 spettatori14:22 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cagliari-Napoli, gara valida per la 26a giornata di Serie A.14:22

All’Unipol Domus di Cagliari si affrontano due squadre alla ricerca di punti importanti. La squadra di casa, allenata da Claudio Ranieri, naviga in piena zona retrocessione e deve approfittare dello stop di alcune delle squadre posizionate poco più sopra in classifica. Il Napoli, invece, vede oggi l’esordio in campionato di mister Francesco Calzona, che deve rimediare ad una posizione in classifica non positiva per i partenopei.14:22

Il Cagliari ha ritrovato un punto importante la scorsa giornata contro l’Udinese, con la squadra di Ranieri che arrivava in precedenza da quattro sconfitte consecutive. A realizzare il gol del pareggio contro i friulani, ci ha pensato Gianluca Gaetano, centrocampista preso in prestito proprio dal Napoli.14:22

Il Napoli si presenta al match da nono in classifica, con l’ultimo pareggio interno per 1-1 con il Genoa che è costato la panchina a Walter Mazzarri. In settimana, i partenopei, hanno affrontato il Barcellona per l’andata degli ottavi di Champions League: l’esordio in panchina di Calzona ha visto i suoi pareggiare per 1-1 contro i blaugrana.14:23

Il match di andata ha visto trionfare gli azzurri per 2-1, grazie alle reti di Osimhen e Kvaratskhelia, intervallati dalla rete del momentaneo pareggio di Pavoletti.14:23

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari si dispone con un 4-3-1-2: Scuffet – Nandez, Mina, Dossena, Augello – Deiola, Makoumbou, Jankto – Gaetano – Luvumbo, Lapadula.14:24

Ranieri dispone una difesa a quattro con Nandez e Augello ai lati di Mina e Dossena e con Scuffet tra i pali. Sulla linea di centrocampo agiranno Deiola, Makoumbou e Jankto. Sulla linea di trequarti tocca nuovamente a Gaetano, che si muoverà alle spalle di Luvumbo e Lapadula.14:24

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli risponde con un 4-3-3: Meret – Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera – Anguissa, Lobotka, Zielinski – Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.14:25

Calzona decide di schierare Raspadori dal primo minuto per completare il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. In mezzo al campo il regista sarà Lobotka, con Anguissa e Zielinski nel ruolo di mezz’ali. In difesa Juan Jesus vince il ballottaggio con Natan e affiancherà Rrahmani, mentre sui terzini ci saranno Mazzocchi e Olivera. Tra i pali ecco Meret.14:26

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Luca Pairetto, della sezione di Torino. Gli assistenti saranno Rossi e Mastrodonato. In sala VAR ci sarà Marini, affiancato da Di Paolo nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Gualtieri.14:26

Inizia la partita! Primo possesso per il Cagliari.15:00