Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:04

L'Inter come un rullo compressore continua a macinare gol e punti e si porta, con una partita da recuperare mercoledì prossimo a San Siro contro l'Atalanta, a 66 lunghezze a +9 dalla Juventus. Il Lecce, dopo un primo tempo con un buon ritmo, crolla nella ripresa e rimane a 24 punti a +4 dalla zona retrocessione.20:04

Finisce con una vittoria netta dell'Inter per 4-0. Nerazzurri in vantaggio dopo un quarto d'ora con Lautaro Martinez, nella ripresa, in due minuti, Frattesi e ancora l'argentino chiudono la pratica. Il quarto gol lo realizza De Vrij che arrotonda il risultato con un colpo di testa.20:00

90' Finisce qui, senza recupero: LECCE - INTER 0-4.19:57

89' DUMFRIES! Cross dalla destra di Barella, Dumfries tutto solo stacca di testa ma manda alla destra di Falcone.19:57

86' Cross dalla destra, Piccoli stacca di testa ma Audero è attento e blocca senza problemi.19:53

84' Continua a premere l'Inter con i nuovi entrati che provano a mettersi in mostra.19:50

79' Nel Lecce entra Berisha per Ramadani.19:46

78' Ci prova Arnautovic con una conclusione insidiosa ad incrociare, Falcone con i piedi manda in angolo.19:45

77' Entra anche Oudin per Almqvist.19:43

76' Nell'Inter entra Buchanan per Dimarco.19:43

76' Arnautovic desntro per Frattesi che prova a servire in mezzo i compagni, attenta la difesa del Lecce che riesce a spazzare.19:43

76' Sostituzione Davide Frattesi Ebenezer Ajodun Akinsanmiro19:43

71' Almqvist dal fondo serve al centro per Piccoli, stop e conclusione di prima. Blocca Audero.19:38

67' GOL! Lecce - INTER 0-4! Rete di De Vrij. Calcio d'angolo a giro di Dimarco, De Vrij stacca di testa e infila Falcone.



66' BANDA! Conclusione insidiosa ad incrociare con il mancino. Palla di poco alla sinistra di Audero.19:33

65' Spazio anche per Arnautovic che prende il posto di Lataro Martinez.19:32

64' Sostituzione nell'Inter, entra Klaassen per Mkhitaryan.19:32

63' Cartellino giallo per Mkhitaryan per un'entrata irruenta.19:30

61' Superata l'ora di gioco, l'uno due dell'Inter ha praticamente messo a tappeto il Lecce.19:27

57' Entra anche Kaba per Rafia.23:24

57' Dentro Gonzalez per Touba.19:25

57' Tra cambi nel Lecce, Banda per Sansone.19:24

56' GOL! Lecce - INTER 0-3! Rete di Lautaro Martínez. Contropiede Inter, Frattesi scatta sulla destra e serve al centro Lautaro Martinez che di piatto colpisce di prima e manda la palla in rete.



55' Entra Barella per Asllani nell'Inter.19:22

54' GOL! Lecce - INTER 0-2! Rete di Frattesi. Lautaro imbuca per Sanchez, il cileno dal fondo alza la testa e serve al centro Frattesi che di piatto sotto porta devia la palla in rete.



49' Conclusione improvvisa di Dimarco dal limite, Falcone con i pugni devia a lato.19:15

47' BLIN! Azione prolungata del Lecce, Gallo crossa in area dalla sinistra, Blin sbuca dalle retrovie e in tuffo colpisce di testa. Palla alta sopra la traversa.19:14

46' Inizia il secondo tempo di LECCE - INTER. Si riparte in ritardo a causa del cambio dell'arbitro. Doveri per un problema fisico lascia il fischietto a Baroni.19:12

L'Inter chiude in vantaggio questa prima parte di gara grazie alla rete dopo un quarto d'ora di Lautaro Martinez. Partita equilibrata che vede i nerazzurri molto cinici e abili a spegnere ogni tentativo di ripartenza del Lecce.18:48

45'+3' Fine primo tempo: LECCE - INTER 0-1.18:47

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.18:45

45' Asllani con il destro dalla distanza, blocca sicuro Falcone.18:45

43' Prova a chiudere in avanti l'Inter questa prima frazione di gioco.18:42

38' Cartellino giallo per Asllani per proteste.18:38

36' Gallo prova il cross sul secondo palo, Blin sbuca da dietro ma Carlos Augusto copre bene.18:36

32' Prova a coordinarsi con il mancino Gallo da posizione defilata. Conclusione a lato.18:32

30' Rafia prova a cercare Piccoli nel mezzo, la palla prende una strana carambola, ma la difesa dell'Inter non si fa sorprendere.18:31

27' Tiene palla l'Inter in mezzo al campo, il Lecce nelle ripartenze sembra poter diventare pericoloso.18:27

22' INTER PERICOLOSA! Sanchez dal fondo pesca Mkhitaryan in mezzo, l'armeno calcia di prima e sfiora il palo alla sinistra di Falcone.18:22

19' Palla in profondità verso Sanchez, Touba sembra avere difficoltà a controllare il retropassaggio e per poco il cileno non ne approfitta.18:19

15' GOL! Lecce - INTER 0-1! Rete di Lautaro Martinez. Al primo affondo passa l'Inter, Asllani imbuca per Laurato Martinez, che controlla entra in area e in caduta la tocca battendo Falcone.



13' Rafia prova ad inventare per Piccoli, l'attaccante ci arriva di testa ma era in posizione di fuorigioco.18:13

11' Il Lecce con personalità negli ultimi minuti prova a spingersi con più insistenza in avanti.18:11

7' Lecce pericoloso con Almqvist! Carambola in area, il leccese ci prova con il destro anticipando Dimarco ma manda alto sopra la traversa.18:08

5' È l'inter che prova sin da subito a fare la gara. Il Lecce prova a difendersi con ordine.18:05

3' Subito primo cartellino giallo della gara per Ramadani. strattonata in mezzo al campo ai danni di Bisseck.18:04

1' FISCHIO D’INIZIO DI LECCE - INTER. Arbitra Doveri.18:00

Nel Lecce c'è Piccoli in attacco ad agire da terminale offensivo, parte fuori Krstovic. Sulla trequarti agiranno Almqvist e Sansone. In mezzo al campo spazio a Ramadani con Blin e Rafia. Turnover nell'Inter in vista delle molte partite ravvicinare, gioca Sanchez in avanti dal primo minuto ed affiancherà Lautaro Martinez. Sulla corsie Dumfries e Dimarco, mentre in difesa inedito terzetto composto da Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto. Partono dalla panchina Pavard, Barella, Calhanoglu e Arnautovic.17:11

Formazione INTER (3-5-2): Audero - Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto - Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martinez, Sanchez. A disposizione: Di Gennaro, Calligaris, Arnautovic, Klaassen, Buchanan, Calhanoglu, Barella, Pavard, Darmian, Sarr, Bastoni, Akinsanmiro. 17:07

Formazione LECCE (4-3-3): Falcone - Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo - Ramadani, Blin, Rafia - Almqvist, Piccoli, Sansone. A disposizione: Samooja, Borbei, Krstovic, Oudin, Venuti, Gonzalez, Berisha, Banda, Esposito, Burnete, Pierotti, Kaba.17:06

Il Lecce ha registrato una sola vittoria nelle ultime 15 sfide contro l’Inter in Serie A (3N, 11P), restando otto volte a secco di reti nel parziale, inclusi gli ultimi due incontri, entrambi terminati 2-0 per i nerazzurri.16:18

Il Lecce reduce da due sconfitte consecutive, senza riuscire a trovare la via del gol, proverà a reagire. Il vantaggio dalla zona calda è di 4 punti.16:17

La vittoria in extremis della Juventus riduce a 6 lungherzze il distacco dell'Inter dal secondo posto, nerazzurri che proveranno a riportarsi a +9 con una partita da recuperare.16:16