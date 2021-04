LIVE BENEVENTO - UDINESE 1-3 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ciro Vigorito

Città: Benevento

Capienza: 16867 spettatori10:33

Benvenuti alla diretta di Benevento-Udinese, lunch match del 33° turno di Serie A. 10:33

La sfida del ''Vigorito'' oppone i padroni di casa, alla ricerca di punti pesanti per la salvezza, agli ospiti, i quali sono cinque lunghezze più in alto, a quota 36. All'andata, vittoria corsara dei sanniti con le reti di Caprari e Letizia. 10:36

Arbitra la gara il signor Maurizio Mariani di Roma. Al Var Doveri. 10:45

Nell'ultimo turno, pareggio in casa del Genoa per i giallorossi mentre i nerazzurri hanno perso contro il Cagliari tra le mura amiche. 10:46

FORMAZIONE BENEVENTO (3-5-2): Montipò - Glik, Barba, Caldirola - Depaoli, Dabo, Viola, Hetemaj, Improta - Sau, Lapadula. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Schiattarella, Pastina, Ionita, Iago Falque, Diambo, Insigne, Gaich, Di Serio.12:01

FORMAZIONE UDINESE (3-5-1-1): Musso - Beaco, Bonifazi, Nuytinck - Molina, de Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen - Pereyra - Okaka. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Samir, De Maio, Makengo, Zeegelaar, Ouwejan, Micin, Forestieri, Braaf, Llorente.12:43

Filippo Inzaghi è senza Caprari, Moncini, Toulon, Letizia e Tuia; in attacco spazio alla coppia Sau-Lapadula, Depaoli e Improta sugli esterni. Gotti, che fino al termine della stagione non potrà contare su Jajalo, Pussetto, Deulofeu e Nestorovski, ritrova De Paul e opta per Okaka terminale offensivo sostenuto da Pereyra. 12:17

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 12:23

Squadre in campo agli ordini di Mariani: padroni di casa in maglia giallorossa, ospiti in casacca a bande bianconere. 12:31

1' INIZIA BENEVENTO-UDINESE! Primo pallone giocato da Lapadula.12:32

1' Subito in azione de Paul che conquista una rimessa laterale. 12:44

2' Okaka prova la triangolazione con Pereyra, chiusura di Barba. 12:34

4' GOL! Benevento-UDINESE 0-1! Rete di Molina. Ospiti in vantaggio con la gran traccia di de Paul che lancia Moilina, il quale batte Montipò con un potente diagonale destro.



Guarda la scheda del giocatore Nahuel Molina12:44

5' PILLOLA STATISTICA: il gol di Molina (3:25) è stato il più veloce dell'Udinese in trasferta in questo campionato.12:43

7' Soffre la difesa di casa sull'out di destra dell'attacco dei friulani. 12:39

9' Arslan non controlla il pallone sventagliato da de Paul. 12:44

10' Becao e Hetemaj lottano sulla linea di fondo campo, rimessa per Musso. 12:42

11' Punizione conquistata da Viola sulla trequarti campo. 12:43

12' Qualche problema per Arslan che necessita dell'intervento dei sanitari. Il centrocampista sembra in grado di proseguire. 12:45

13' Viola calcia la punizione sopra la barriera, Musso si distende e blocca la sfera. 12:46

15' Cross dalla destra verso Improta, chiusura difensiva in calcio d'angolo. 12:48

16' GLIK, GRANDE RISPOSTA DI MUSSO! Sul corner, il difensore polacco calcia al volo, risposta del portiere. 12:49

18' Sau va a terra dopo un contrasto con Walace ma Mariani lascia correre. 12:51

20' Filtrante di de Paul che non trova alcun compagno in attacco. 12:52

21' Cross dalla sinistra di Improta direttamente sull'esterno della rete. 12:53

22' GIOCO FERMO! Si blocca Sau, sospetto infortunio muscolare al quadricipite destro. 13:10

24' PRIMO CAMBIO NEL BENEVENTO: entra Gaich, esce Sau. 12:56

25' Match molto spezzettato: Arslan accusa un fastidio al ginocchio. Udinese momentaneamente in inferiorità numerica. 12:58

27' Flipper in area bianconera, Lapadula pensa alla rovesciata ma non trova più la sfera. 12:59

28' Dabo entra falloso su Pereyra, punizione di cui si incarica de Paul. 13:00

29' L'argentino, sugli sviluppi, va alla conclusione dalla media distanza: tiro centrale per Montipò. 13:01

30' Uscita sicura di Musso sul traversone di Hetemaj. 13:02

31' GOL! Benevento-UDINESE 0-2! Rete di Arslan. Raddoppio ospite: invenzione di de Paul che lancia Pereyra, pallone orizzontale che Arslan scaraventa in rete.



Guarda la scheda del giocatore Tolgay Arslan13:05

33' CALCIO DI RIGORE PER IL BENEVENTO! Arslan sbaglia il retropassaggio, Lapadula viene falciato da Musso in uscita! 13:06

33' AMMONITO MUSSO: fallo da rigore. Era diffidato. 13:06

34' GOL! BENEVENTO-Udinese 1-2! Rigore di Viola. Esecuzione perfetta dal dischetto del numero 10 giallorosso.



Guarda la scheda del giocatore Nicolas Viola13:07

35' PILLOLA STATISTICA: per la prima volta da quando questo dato è a disposizione (2004/05) l'Udinese ha fronteggiato un rigore in quattro partite consecutive in Serie A.13:12

37' Viola commette fallo su de Paul a centrocampo. 13:09

39' Pressing di Molina su Improta, c'è fallo a favore della formazione campana. 13:11

40' OCCASIONE BENEVENTO! Sinistro di Gaich murato, poi Caldirola calcia di prima intenzione, Musso blocca. 13:13

42' Ripartenze da una parte e dall'altra senza concretizzazioni. Poi il gioco si ferma per fallo di Depaoli su Arslan. 13:15

44' Nel frattempo de Paul è stato assistito dallo staff medico a bordo campo. 13:16

45' Improta fermato irregolarmente da Bonifazi sul lato corto dell'area di rigore. 13:18

45'+1' E' iniziato il recupero di cinque minuti concesso da Mariani. 13:18

45'+1' Barba tenta la conclusione in rovesciata, pallone altissimo. 13:19

45'+3' Hetemaj calcia al volo sul cross di Depaoli, decisivo Becao che si oppone con il corpo. 13:20

45'+4' Molina anticipa Improta in calcio d'angolo. 13:21

45'+5' FINE PRIMO TEMPO! BENEVENTO-UDINESE 1-2! Reti di Molina, Arslan e Viola su rigore. 13:23

All'intervallo conducono gli ospiti grazie alle due reti di Molina e Arslan. Accorciano i padroni di casa dal dischetto con Viola. 13:25

Il parziale del ''Vigorito'' darebbe ai bianconeri la quasi matematica salvezza mentre per i giallorossi ci sarebbe il rischio di venire agganciati dal Cagliari. 13:28

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI BENEVENTO-UDINESE! Si riparte dal risultato di 1-2. 13:39

46' SECONDO CAMBIO NEL BENEVENTO: entra Schiattarella, esce Viola. 13:39

47' Cross di Dabo dalla distanza, uscita senza problemi di Musso. 13:40

48' Dabo appoggia per Hetemaj, pallone in mezzo all'area preda ancora del portiere argentino. 13:42