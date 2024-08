Grazie per aver seguito la diretta di Fiorentina-Venezia 0-0 valida per la 2° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.20:33

90'+5' Finisce qui! Fiorentina-Venezia 0-0.20:26

90'+4' Mandragora prova ad alzare una traiettoria dietro la difesa del Venezia, ma nessun compagno aveva capito le intenzioni del numero 8. Joronen esce e la fa sua.20:26

90'+2' Sottil e Mandragora scambiano dentro l'area sulla sinistra, con il primo che viene anticipato all'ultimo da Joronen in uscita.20:24

90'+1' Segnalati 5 minuti di recupero.20:22

90' Sottil prova ad allungarsi il pallone sulla sinistra per guadagnarsi il fondo, poi crossa in mezzo un attimo prima che la palla esce: Svoboda chiude in calcio d'angolo.20:22

89' Biraghi va vicino al palo! Giro palla della Viola al limite dell'area avversaria: riceve dunque capitan Biraghi sulla trequarti sinistra, che non ci pensa due volte e calcia con il mancino ad incrociare. La palla termina di poco fuori rispetto al palo di destra.20:20

87' 5a sostituzione Venezia: esce Mikael Ellertsson, entra Issa Doumbia.20:19

86' Il numero 8 della Fiorentina trattiene vistosamente Ellertsson e viene ammonito.20:18

86' 1o ammonito Fiorentina: cartellino giallo per Rolando Mandragora.20:17

84' Mandragora ha spazio sulla trequarti, dunque prova la conclusione di potenza: la palla vien respinta dalla schiena di un difensore. Termina a terra poi Zampano spinto da Colpani, con Sozza che fischia fallo per gli ospiti.20:16

82' Serie di finte di Zampano sulla sinistra nel tentativo di liberarsi di Dodo: il terzino della Fiorentina regge il confronto e respinge in corner.20:14

82' Colpani prima perde palla in fase difensiva, poi rimedia riconquistando il pallone e subendo fallo. Punizione per la Viola.20:13

79' 5a sostituzione Fiorentina: esce Moise Kean, entra Lucas Beltrán.20:10

78' 4a sostituzione Fiorentina: esce Pietro Comuzzo, entra Martínez Quarta.20:10

78' 3a sostituzione Fiorentina: esce Michael Richardson, entra Rolando Mandragora.20:09

76' Lotta sulla fascia tra Duncan e Amrabat, con il fallo fischiato in favore del giocatore del Venezia. Si sorridono poi i due, ex compagni proprio alla Fiorentina.20:08

72' Cooling-break anche nel corso di questa ripresa: squadre a bordocampo.20:03

70' Dodo guadagna per l'ennesima volta la linea di fondo, poi crossa trovando la respinta di Zampano in calcio d'angolo.20:01

69' Terracciano salva la Fiorentina! Tocco sotto porta di Raimondo, con il portiere che respinge corto. La palla carambola su un difensore viola, tornando pericolosamente verso la porta: il portiere si tuffa e la blocca.20:01

68' 4a sostituzione Venezia: esce Jay Idzes, entra Michael Svoboda.20:01

68' 3a sostituzione Venezia: esce Magnus Andersen, entra Hans Nicolussi Caviglia.20:01

68' 2a sostituzione Fiorentina: esce Christian Kouamé, entra Riccardo Sottil.19:59

66' Zampano impegna Terracciano! L'esterno del Venezia trova spazio sulla sinistra, poi rientra sul destro e calcia verso la porta: Terracciano ci mette i guantoni e respinge.19:58

66' Dalla parte opposta, il Venezia prova a rendersi pericoloso sugli sviluppi di un corner ma viene fischiato un gioco pericoloso di Idzes ai danni di Kean. Il difensore resta poi a terra con i crampi.19:59

64' Prova Biraghi! Il difensore della Fiorentina prova a replicare la rete su punizione effettuata a Parma: la palla termina di poco alta sopra la traversa.19:55

63' Il capitano del Venezia viene saltato da Dodo sul fondo di destra, quindi lo trattiene vistosamente. Calcio di punizione per la Fiorentina.19:55

62' 2o ammonito Venezia: cartellino giallo per Francesco Zampano.19:54

61' Punizione a centrocampo per il Venezia battuta da Duncan direttamente verso l'area di rigore: Altare spizza ma la palla termina sul fondo.19:52

58' Il corner battuto da Biraghi attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore ma non trova deviazioni di compagni.19:49

57' Colpani prova a mettersi subito in mostra tentando un dribbling sul fondo di destra: Zampano devia il pallone in calcio d'angolo.19:48

55' 1a sostituzione Fiorentina: esce Antonín Barak, entra Andrea Colpani.19:46

55' Giocata elegantissima di Richardson in mezzo al campo tra due maglie bianche del Venezia, con il 24 marocchino che strappa gli applausi del pubblico di casa.19:46

54' A bordo campo è pronto Colpani, che a breve farà il suo ingresso sul terreno di gioco: vedremo se al posto di Barak o di Kouamè.19:45

50' Rischia il Venezia! Palla persa dagli ospiti in fase di costruzione, con Dodo che serve subito Kean in area: l'attaccante conclude centralmente con Joronen che respinge con i pugni, poi sulla respinta Sverko anticipa di poco Kouamè, evitando ulteriori pericoli.19:41

49' Kean riceve con le spalle alla porta al limite dell'area poi scarica di prima intenzione per Barak: il trequartista conclude verso la porta con Joronen che blocca in due tempi.19:41

48' Contropiede Fiorentina con Kean che allarga per Dodo, il quale crossa verso il secondo palo: Parisi termina a terra dopo un contatto con Sverko, ma l'arbitro Sozza lascia correre.19:40

46' Via alla ripresa. Possesso per il Venezia.19:36

46' 2a sostituzione Venezia: esce Gaetano Oristanio, entra Nicholas Pierini.19:37

46' 1a sostituzione Venezia: esce Christian Gytkjaer, entra Antonio Raimondo.19:37

Le squadre si apprestano a rientrare sul terreno di gioco. A breve il fischio d'inizio del secondo tempo.19:31

Il primo tempo tra Fiorentina e Venezia fatica a decollare dal punto di vista dei ritmi, con la squadra di casa che ha però prodotto le uniche occasioni da rete. Fin qui Joronen è il migliore in campo: il portiere, nel corso del primo tempo, ha chiuso la porta sulle conclusioni di Kouamè, Parisi e Richardson.19:22

45'+2' Finisce qui il primo tempo. Fiorentina-Venezia 0-0.19:18

45' Vengono segnalati 2 minuti di recupero.19:16

44' Giocata di qualità di Kean che si libera di Sverko con un tunnel, crossando però successivamente tra le braccia di Joronen.19:15

42' Che giocata di Richardson! Il giovane talento marocchino prima crea il panico sulla sinistra, poi ritrova il pallone al centro dell'area sullo scarico di Barak, sterza rapidamente sul sinistro e calcia rasoterra verso l'angolino basso di sinistra: respinge ancora una volta Joronen in angolo.19:14

39' Joronen chiude la porta a Parisi! Slalom veloce di Parisi in zona trequarti, con l'ex Empoli che entra poi in area e calcia con il mancino verso l'incrocio dei pali di sinistra. Si tuffa Joronen e respinge in calcio d'angolo.19:10

34' Kouamè e Kean provano a duettare sulla trequarti, ma l'ultimo passaggio per l'ex Juventus è impreciso: Sverko protegge l'uscita di Joronen.19:05

32' Kouamè in rovesciata! Punizione battuta morbida in zona secondo palo dove Ranieri fa sponda di testa verso il centro: Kouamè prova la rovesciata con Joronen che deve compiere un miracolo togliendo la palla dalla linea di porta. Spazza poi la difesa.19:03

30' Prova di forza di Kean che sguscia tra le maglie del Venezia nonostante le trattenute: alla fine interviene l'arbitro che fischia fallo in favore dei Viola.19:02

26' Cooling-break: squadre a bordocampo per qualche istante.18:57

24' Barak riceve al limite dell'area, si allarga verso sinistra e prova al cross al centro: palla direttamente per il portiere del Venezia.18:55

22' La seconda sbracciata del numero 11 del Venezia, questa volta su Amrabat, viene punita con l'ammonizione.18:54

22' 1o ammonito Venezia: cartellino giallo per Gaetano Oristanio.18:53

19' Che occasione per Idzes! Schema su corner da parte del Venezia, con Duncan che prima scambia corto, poi crossa verso il centro dell'area: Idzes anticipa Biraghi ma, all'interno dell'area piccola, calcia alto.18:50

18' Conclusione da fuori di Andersen: conclusione deviata dalla schiena di Ranieri e palla in calcio d'angolo.18:49

15' Momenti di nervosismo in campo: sbracciata di Oristanio ai danni di Biraghi, il quale si rialza e cerca il faccia a faccia con l'ex Cagliari. Interviene l'arbitro per riportare la calma, richiamando entrambi i giocatori.18:47

14' Primo tentativo di Kean! Kouamè riceve tra le linee, poi serve Kean in zona centrale al limite dell'area: l'ex Juventus prova a concludere con il destro, mettendo sul fondo rispetto al palo di sinistra.18:46

13' Tentativo di incursione centrale di Altare con la palla al piede: il difensore del Venezia arriva fino al limite dell'area, subendo poi il recupero di Kouamè che in scivolata riesce a servire Terracciano.18:44

12' L'azione offensiva della squadra di Palladino termina con un mancino morbido di Barak da fuori area: palla centrale, tra le braccia di Joronen.18:43

11' Buon lavoro di Moise Kean che strappa per metà campo palla al piede poi, isolato contro la difesa del Venezia, aspetta i compagni per consolidare il possesso sulla trequarti.18:42

8' Giro palla della Fiorentina con Amrabat che alza la palla verso destra per Dodo, con l'esterno brasiliano che è ingannato dal sole e lascia la sfera uscire in fallo laterale.18:39

5' Rischia Sverko sulla pressione di Kean, con il difensore che poi se la cava tornando da Joronen: consolida il possesso il Venezia.18:36

3' Kouamè verticalizza sulla sinistra per Parisi, che porta la palla dentro l'area di rigore, poi conclude con il mancino direttamente tra le braccia di Joronen.18:34

2' Kouamè viene a prendersi la palla largo sulla sinistra, con Duncan che arriva in ritardo e stende il 99 viola. Punizione per la Fiorentina.18:33

Via al match. Il primo possesso è per la Fiorentina.18:31

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Simone Sozza, della sezione di Saregno. Gli assistenti saranno Colarossi e Cavallina. Il quarto uomo Manganiello. Al Var e Avar spazio alla coppia Serra-Massa.17:47

Di Francesco opta per una difesa a tre, che diventerà a cinque nella fase di non possesso: Idzes, Altare e Sverko saranno i tre centrali, mentre Candela e Zampano si occuperanno delle fasce a tutto campo. Nella zona mediana del campo agiranno Andersen e Duncan, mentre sulla trequarti agiranno Ellertson e Oristanio alle spalle dell’unica punta Gytkjaer. In porta tocca a Joronen.17:47

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia si schiera con un 3-4-2-1: Joronen – Idzes, Altare, Sverko – Candela, Andersen, Duncan, Zampano – Ellertsson, Oristanio – Gytkjaer.17:47

Palladino si affida nuovamente a Terracciano tra i pali, con Comuzzo, Ranieri e Biraghi a formare il terzetto difensivo. In mezzo al campo agiranno Amrabat e Richardson, con Dodo e Parisi che si occuperanno delle corsie laterali. Davanti la certezza è Moise Kean, sostenuto alle sue spalle da Barak e Kouamè.17:47

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina scende in campo con un 3-4-2-1: Terracciano – Comuzzo, Ranieri, Biraghi – Dodo, Amrabat, Richardson, Parisi – Barak, Kouamè – Kean.17:46

I precedenti tra le due squadre, contando sia Serie A che Serie B, sono 18: tredici le vittorie per i Viola, tre i pareggi ed infine due vittorie per i veneziani.11:45

Il Venezia, invece, nella sua gara d’esordio ha affrontato la Lazio all’Olimpico di Roma: i Lagunari hanno aperto le marcature grazie alla rete di Andersen, subendo poi la rimonta firmata Castellanos-Zaccagni, conclusa dall’autogol di Altare.11:44

I Viola hanno iniziato la stagione con un duplice pareggio: prima l’esordio in campionato contro il Parma finito 1-1, poi l’impegno europeo in Conference League terminato con un roboante 3-3 contro l’ungherese Puskas Akademia.11:44

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina di Raffaele Palladino ospita il Venezia di Eusebio Di Francesco, pochi giorni dopo l’esordio in UEFA Conference League.11:44