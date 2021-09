LIVE GENOA - VERONA 0-2 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori20:22

Benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Verona, gara valida per la sesta giornata di Serie A.20:22

Sfida tra due squadre a quattro punti quella tra Genoa e Verona. Il ruolino di marcia è lo stesso per entrambe le formazioni: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Finora i rossoblu non hanno conquistato alcun punto in casa, avendo perso con Napoli e Fiorentina. Nell'ultimo match, quello a Bologna, però, gli uomini di Ballardini hanno conquistato un pareggio importante per muovere la classifica.20:25

Il Verona, invece, ha cambiato marcia da quando Igor Tudor ha preso il posto di Eusebio Di Francesco sulla panchina degli scaligeri. Con il croato, infatti, l'Hellas ha conquistato tutti i loro quattro punti, dopo le tre sconfitte maturate sotto la guida dell'ex allenatore della Roma. In trasferta, il Verona ha prima perso con il Bologna e poi, nell'ultimo turno, pareggiato sul campo della Salernitana.20:28

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa si schiera in campo con un 4-2-3-1: Sirigu - Cambiaso, Biraschi, Maksimovic, Criscito - Badelj, Rovella - Kallon, Melegoni, Fares - Destro. A disposizione: Semper, Bani, Sabelli, Vanheusden, Ghiglione, Vasquez, Touré, Hernani, Behrami, Ekuban, Bianchi, Pandev.20:30

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Verona si schiera in campo con un 3-4-1-2: Montipò - Dawidowicz, Gunter, Casale - Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic - Barak - Simeone, Lasagna. A disposizione: Pandur, Berardi, Sutalo, Ceccherini, Magnani, Cetin, Bessa, Hongla, Caprari, Cancellieri, Kalinic, Ragusa.20:32

Ballardini cambia due uomini rispetto alla formazione che ha pareggiato per 2-2 in casa del Bologna. Restano fuori Mattia Bani in difesa ed Hernani in mezzo al campo. Prendono il loro posto, rispettivamente, Davide Biraschi e Filippo Melegoni. L'ex allenatore della Lazio deve fare a meno degli assenti Cassata, Caicedo e Sturaro, mentre sceglie di lasciare in panchina Goran Pandev.20:35

Quattro novità, invece, in casa Verona, con Igor Tudor che lascia fuori Giangiacomo Magnani, Martin Hongla, Gianluca Caprari e Nikola Kalinic, autore di due gol a Salerno. Il croato sceglie Nicolò Casale in difesa, Adrien Tameze in mezzo al campo e la coppia offensiva formata da Kevin Lasagna e Giovanni Simeone. Ancora out per infortunio Veloso, Frabotta e Ruegg, mentre è interessante la scelta di non puntare ancora sull'uomo più in forma della squadra, Nikola Kalinic.20:38

Quasi tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Tra pochi minuti l'arbitro Daniele Doveri darà il via al match.20:39

Fischio d'inizio di GENOA-VERONA. Il primo pallone del match è dei gialloblu.20:46

3' Tiro-cross pericolosissimo di Criscito! Il capitano del Genoa riceve sulla sinistra, controlla e fa partire un tiro-cross insidiosissimo. Montipò vede il pallone all'ultimo e riesce a deviare in corner.20:49

6' Partita molto tattica al Ferraris. Le due squadre sono compatte e lasciano pochissimi spazi.20:53

8' Gol! Genoa-VERONA 0-1! Rete di Giovanni Simeone! Ilic dribbla facilmente Maksimovic in mezzo al campo e allarga per Faraoni. Il capitano ospite crossa per la testa del Cholito, che segna il più classico dei gol dell'ex.



Guarda la scheda del giocatore Giovanni Simeone20:55

11' Il Genoa prova subito a reagire riversandosi in massa nella metà campo del Verona.20:56

12' Altra conclusione da fuori di Criscito, che raccoglie una palla vagante e calcia. Stavolta il pallone è largo alla destra della porta difesa di Montipò.20:58

15' Lancio in campo aperto per la corsa di Lasagna. Maksimovic capisce tutto in anticipo e mette in fallo laterale.21:00

17' Barak punta la porta e serve il movimento di Simeone. Il numero 99 gialloblu si prepara per calciare, ma Biraschi recupera alla grande la posizione e allontana il pericolo.21:03

20' Gioco fermo al Ferraris. In seguito a un contrasto, sono rimasti a terra sia Criscito che Lasagna. 21:05

22' Si riprende. Ristabiliti entrambi i giocatori, che sono già tornati in campo.21:07

25' Contropiede sfruttato male dal Verona. Simeone porta palla e serve Tameze sulla destra. Il centrocampista ospite punta, sterza e tocca dietro a Faraoni, che prova il tiro di prima. La conclusione finisce altissima.21:11

27' Cambiaso riceve un bel passaggio di Biraschi, taglia dentro al campo e calcia debolmente con il sinistro. Il tiro finisce fuori di un paio di metri.21:13

30' Momento difficile per il Genoa, che non trova il modo per mettere seriamente paura a Montipò. L'Hellas resta compatto dietro la linea della palla.21:16

33' Lungo possesso palla del Verona, che cerca di muovere la difesa genoana per trovare un varco per il raddoppio.21:19

34' Opportunità persa da Badelj che, servito da Melegoni in area, cerca un passaggio difficile per Fares invece di calciare verso la porta.21:20

36' Scena che si ripete, ma stavolta Badelj sceglie di calciare. Il croato, pur avendo tanto spazio, fa partire una brutta conclusione di destro che termina fuori.21:21

39' Novità tattica per il Genoa. Ballardini ridisegna la sua squadra con un 3-4-1-2: Biraschi e Criscito ai lati di Maksimovic, con Cambiaso e Fares sulle fasce, Badelj e Rovella in mezzo e Melegoni alle spalle di Destro e Kallon.21:26

42' Pressione molto alta adesso da parte del Genoa, che attacca la difesa del Verona per non permetterle di uscire facilmente.21:28

44' Kallon viene servito da Rovella sulla trequarti offensiva, rientra sul sinistro e fa partire il tiro. Il suo mancino si perde molto distante dalla porta di Montipò.21:30

45' Segnalato un minuto di recupero.21:31

45'+1' Finisce il primo tempo di GENOA-VERONA: 0-1. I gialloblu vanno al riposo in vantaggio.21:32

Al termine dei primi 45 minuti di gioco, il Verona è in vantaggio sul Genoa grazie al gol di Simeone. Eppure sono i padroni di casa a partire meglio, con un tiro-cross di Criscito che Montipò è bravo a mettere in corner. Poco dopo, però, Faraoni crossa perfettamente per il Cholito, che segna il gol dell'ex. Il Genoa abbozza una reazione ma gli uomini di Ballardini non sono precisi negli ultimi metri e vanno al riposo sotto di un gol.21:35

Partita equilibrata e fisica al Ferraris, con il Genoa che dovrà intensificare la propria spinta per centrare il pareggio. In questo senso, già verso la fine del primo tempo, Ballardini ha modificato il sistema di gioco dei suoi, passando al 3-4-1-2 per garantire più spinta sugli esterni. Chissà che nel secondo tempo il tecnico non possa affidarsi all'esperienza di Pandev per riacciuffare la partita. Tudor, invece, può essere soddisfatto della prestazione dei suoi, attenti e concentrati per tutti i primi 45 minuti.21:48

46' Prima sostituzione per il Genoa. Esce Filippo Melegoni, entra Valon Behrami.21:50

46' Seconda sostituzione per il Genoa. Finisce la partita di Andrea Cambiaso, al suo posto Goran Pandev.21:50

46' Prima sostituzione per il Verona. Fuori Darko Lazović, dentro Boško Šutalo.21:51

46' Fischio d'inizio del secondo tempo di GENOA-VERONA. Si riparte dallo 0-1.21:51

48' Calcio di rigore per il Verona! Maksimovic pesta il piede di Simeone in area e Doveri, dopo essere stato richiamato dal VAR per l'on field review, assegna il penalty.21:52