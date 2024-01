Al Unipol Domus tutto pronto per Cagliari-Torino, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A.19:35

I rossoblu vogliono continuare la striscia interna positiva (4V, 2N nelle ultime sei gare casalinghe) per costruire la propria salvezza; i granata, a secco di vittorie da cinque trasferte, cercano un successo per inserirsi nella scia della zona Europa.19:41

3-4-1-2 per il Torino: Milinkovic-Savic - Tameze, Buongiorno, Rodriguez - Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro - Vlasic - Sanabria, Zapata. A disp.: Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Bianay Balcot, Wa Mungu, Ciammaglichella, Gineitis, Vojvoda, Njie, Savva, Pellegri.20:37

Ranieri opta per Jankto a supporto di Petagna con Zappa e Azzi sulle fasce. Hatzidiakos torna titolare in difesa.19:49

Juric conferma Vlasic alle spalle del tandem Sanabria-Zapata. Out Djidji e Ilic, giocano Tameze e Linetty.19:52

Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.20:52

Scontro tra Linetty e Sulemana, gioco fermo per qualche istante.20:53

Problemi alla caviglia per Sulemana che ha nuovamente bisogno dell'intervento dei medici.20:57

Sulemana a terra per la terza volta in pochi minuti, chiede il cambio.20:59

SOSTITUZIONE CAGLIARI. Sulemana non ce la fa a continuare, entra Prati.20:59

Gioco fermo, applausi per tutto il minuto 11 - il numero di maglia del bomber Giri Riva.21:02

Cross di Vlasic, Lazaro di tacco apre per Rodriguez, Hatzidiakos libera l'area.21:05

Lancio di Linetty, Vlasic è pescato in offside.21:07

Lazaro lungo linea per Zapata, fermato in fuorigioco.21:10

Da fallo laterale, Jankto riesce ad incunearsi in area, cross basso intercettato da Milinkovic-Savic.21:16

L'azione prosegue, Hatzidiakos spazza in angolo.21:18

Da corner, tentativo dal limite di Linetty, destro in curva.21:18

Vlasic porta scompiglio in area rossoblu, Nandez anticipa Ricci.21:19

Zapata si gira in area dalla destra, Wieteska stoppa Vlasic.21:21

OCCASIONE CAGLIARI! Traversone di Wieteska, Milinkovic-Savic esce a vuoto, Jankto di testa non riesce ad insaccare a porta vuota, Linetty libera.21:23

36'

OCCASIONE CAGLIARI! Hatiziakos in verticale per Petagna che smarca in area Jankto, piattone respinto da Milinkovic-Savic, tap-in di sinistro dello stesso Jankto oltre il palo lontano.21:24