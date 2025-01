Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:48

90'+9' FINISCE QUI! Che partita all'Olimpico, Fiorentina batte Lazio 2-1!22:44

90'+8' PALO CLAMOROSO DI PEDRO! All'ultima azione della partita Pedro colpisce dal limite centrando il palo interno, con la palla che attraversa tutta la linea di porta!22:43

90'+7' Sta succedendo di tutto all'Olimpico, ultimi minuti davvero tesissimi. Espulso Palladino22:42

90'+5' MARUSIC! Missile da fuori, vola De Gea con la mano di richiamo a deviare in corner!22:40

90'+5' Viene espulso per proteste il tecnico laziale Marco Baroni22:39

90'+4' Crampi per Mandragora, recupero che si allungherà 22:39

90'+2' GOL! LAZIO-Fiorentina 1-2! Gol di Marusic! Castellanos rimette al centro un pallone respinto dopo una punizione, sponda di Hysaj e colpo di testa vincente di Marusic che batte De Gea e rende infuocato questo finale!



90' Sei minuti di recupero22:35

90' Ammonito per proteste Pedro, giallo anche per Baroni22:34

89' In costante proiezione offensiva Gila, il centrale della Lazio viene chiuso in corner22:34

86' Quarto cambio nella Fiorentina: esce Folorunsho, entra Richardson22:30

85' Ancora Pedro da fuori, il suo tiro però colpisce Noslin nel cuore dell'area22:30

83' Zaccagni ci prova direttamente su punizione, conclusione respinta dalla barriera22:28

80' Quarto cambio nella Lazio: esce Dia, entra Noslin22:25

80' Ci prova Pedro da fuori, pallone altissimo22:25

79' KEAN! Fiammata della Fiorentina con Kean che converge dalla sinistra e conclude di poco alto!22:24

77' Terzo cambio nella Fiorentina: esce Dodo, entra Parisi22:21

77' Secondo cambio nella Fiorentina: esce Gudmundsson, entra Sottil22:21

75' Aumenta l'intensità e anche il nervosismo in campo, la Lazio continua a spingere alla ricerca del gol che riaprirebbe le sorti dell'incontro22:19

72' Chiusura decisiva di Ranieri sul tiro di Dia22:16

71' Ammonito anche Mandragora che atterra Gila a centrocampo22:15

70' Ammonito Dodo per perdita di tempo22:15

67' Dia svetta sul cross di Pedro, De Gea in difficoltà sul pallone che si impenna22:12

66' Terzo cambio nella Lazio: esce Pellegrini, entra Hysaj22:11

63' Viene espulso dalla panchina Adli! Il centrocampista lancia il pallone con un gesto di stizza dopo essere uscito dal campo.22:10

63' Ritarda la ripresa di gioco Adli, che viene ammonito22:09

63' Primo cambio nella Fiorentina: esce Adli, entra Comuzzo22:08

62' Lazio stabilmente nella metà campo della Fiorentina, ancora sonni tranquilli tuttavia per De Gea22:07

58' Altro tentativo di Gila, stesso esito del precedente22:02

55' Resta a terra Adli, gioco momentaneamente fermo22:00

52' Ci prova Gila dalla distanza, pallone alto21:57

51' Mancino di Pedro dal limite, Pongracic sporca la conclusione in calcio d'angolo21:56

50' Buona percussione di Rovella che però non trova lo spazio per il tiro, alla fine la palla viene raccolta da Zaccagni il cui cross viene interecettato da De Gea21:55

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:49

46' Secondo cambio nella Lazio: esce Isaksen, entra Pedro21:50

46' Primo cambio nella Lazio: esce Dele Bashiru, entra Rovella21:50

Show della Fiorentina all'Olimpico. La squadra di Palladino parte in quarta e rifila un micidiale uno due ai biancocelesti prima con Adli, che batte Provedel con un tiro al volo su assist di Gosens, poi con il colpo di testa di Beltràn che stacca sul cross di Dodo. Lazio in crescita nella fase finale del primo tempo ma nessun reale pericolo per la porta di De Gea21:35

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Fiorentina avanti all'intervallo!21:33

45' Due minuti di recupero21:31

44' Va a terra Dia dopo un contrasto in area, non c'è nulla per Rapuano21:31

40' Dele Bashiru trova lo spazio per la conclusione, tiro mal calibrato che termina altissimo sopra alla traversa21:27

38' Mischia in area della Fiorentina sugli sviluppi di un corner, alla fine Rapuano ravvisa un fallo in attacco di Dia su Gosens21:24

34' PALO FIORENTINA! Ripartenza improvvisa della Fiorentina, Dodo pennella al centro, Kean fa la sponda per Gudmundsson che in rovesciata centra il legno!21:21

33' Cross teso e insidioso di Guendouzi, né Castellanos né Dia riescono ad arrivare sul pallone21:19

30' Sempre in avanti la Lazio adesso ma poco pericolosa, si è affievolita la pressione della Fiorentina21:17

26' PELLEGRINI! Dopo un tiro respinto di Guendouzi, Pellegrini calcia in diagonale dalla distanza mandando di poco a lato!21:13

25' Ruba palla in zona pericolosa Isaksen e si invola sulla destra, dopo l'ingresso in area perde il tempo per il cross e viene chiuso 21:11

24' Prova a spingere adesso la Lazio, la squadra di Baroni è imprecisa però negli ultimi metri21:10

21' Punizione di Zaccagni scodellata al centro, allontana la difesa viola21:07

17' GOL! Lazio-FIORENTINA 0-2! Rete di Beltrán! Folorunsho fa viaggiare Dodo sulla destra, il brasiliano disegna uno splendido cross sul secondo palo che Beltràn di testa converte in rete! Raddoppio lampo della viola!



15' Ci prova Folorunsho su un altro cross dalla sinistra, l'incornata dell'ex Napoli e Verona viene bloccata da Provedel21:01

13' Cross basso di Pellegrini, De Gea in mischia fa sua la sfera20:59

11' GOL! Lazio-FIORENTINA 0-1! Rete di Adli! Perde ingenuamente il pallone Marusic, Beltràn imbuca per Gosens sulla sinistra e il cross del tedesco è perfetto per la battuta al volo di Adli che buca Provedel!



7' Beltràn appoggia centralmente verso Gudmundsson, l'islandese carica il destro da fuori ma non inquadra la porta20:53

6' Inserimento di Dele Bashiru, servito con pallone filtrante. Chiude bene la difesa viola20:52

3' Risponde la Lazio! Dia accomoda al centro per Castellanos, il tiro dell'argentino viene deviato in corner20:49

1' Subito intraprendente la viola, cross di Folorunsho verso Kean, uscita bassa di Provedel20:47

SI PARTE! È iniziata la sfida dell'Olimpico! Il primo possesso è dei viola!20:46

Le scelte di Palladino: c'è Pongracic al centro della difesa al posto di Comuzzo, confermato Ranieri con Dodo e Gosens sugli esterni. Palladino vara la mediana a tre con Folorunsho, Adli e Madragora, alle spalle di Kean agiranno Beltràn e Gudmundsson19:46

Le scelte di Baroni: solo una novità nello schieramento biancoceleste, con Dele Bashiru che fa rifiatare Rovella in mediana. Davanti a Provedel ci sono Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini, mentre Guendouzi è chiamato agli straordinari a centrocampo. Alle spalle di Castellanos ecco Isaksen, Dia e Zaccagni19:48

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: i viola rispondono con un 4-3-2-1: De Gea - Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens - Folorunsho, Adli, Mandragora - Beltràn, Gudmundsson - Kean19:44

FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO: i biancocelesti si schierano con un 4-2-3-1: Proevdel - Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini - Guendouzi, Dele Bashiru - Isaksen, Dia, Zaccagni - Castellanos19:47

La direzione di gara è affidata ad Antonio Rapuano della sezione di Rimini, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Passeri e dal quarto ufficiale Feliciani. Al var ci sono invece Fabbri e Meraviglia19:21

Situazione delicata in casa Fiorentina, con Palladino che deve riportare serenità ad un ambiente scottato dai risultati deludenti dell'ultimo periodo. I viola non vincono in campionato addirittura dallo scorso 8 dicembre, e hanno conquistato solamente 2 punti nelle ultime sei sfide19:19

La Lazio ha ritrovato a Verona una vittoria che mancava da tre partite, e nello scontro diretto con la Fiorentina ha tutta l'intenzione di allungare ulteriormente il divario in classifica con la viola che attualmente è di 6 punti19:18

Benvenuti alla diretta di Lazio-Fiorentina, gara valida per la 22' giornata del campionato di Serie A!19:16

