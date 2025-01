Grazie per aver seguito la diretta di Lecce-Inter e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:09

90'+3' FISCHIO FINALE: LECCE-INTER 0-4. I nerazzurri tornano a -3 dal Napoli capolista.19:54

90'+2' Guilbert rientra sul sinistro e crossa sul primo palo per Karlsson, che di tacco anticipa Bisseck, ma non riesce a dare forza alla sua conclusione.19:52

89' Saranno tre i minuti di recupero.19:49

86' Quarta sostituzione per il Lecce. Nikola Krstović lascia spazio a Rareş Burnete.19:46

84' Barella è rientrato in campo. Parità numerica ristabilita.19:44

83' Terza sostituzione per il Lecce. Finisce la partita di Tete Morente, al suo posto Jesper Karlsson.19:44

83' LECCE VICINO AL GOL! Calcio di punizione insidiosissimo di Helgason, che crossa alla ricerca di un compagno, ma il pallone sfila senza essere deviato e finisce a centimetri dal secondo palo.19:43

82' AMMONITO Mehdi Taremi per un intervento in ritardo su Helgason.19:42

81' Si riprende ora a giocare con l'Inter momentaneamente in dieci uomini. Problema al ginocchio per Barella.19:41

78' Barella resta a terra dolorante dopo uno scontro con Dorgu. Gioco fermo al Via del mare.19:38

75' CHE PARATA DI SOMMER! Conclusione dai 25 metri di Ramadani, che calcia benissimo verso l'incrocio dei pali. Sommer vola e mette in corner.19:36

75' Quinta sostituzione per l'Inter. Esce Davide Frattesi, entra Kristjan Asllani.19:34

72' Seconda sostituzione per il Lecce. Fuori Balthazar Pierret, dentro Mohamed Kaba.19:32

70' Krstrovic imbuca per Pierotti, che calcia sul primo palo, ma trova l'opposizione di Bisseck, il quale manda il pallone in corner.19:30

68' Gestione totale, adesso, dell'Inter. Il Lecce non sembra avere la forza per reagire.19:28

65' PILLOLA STATISTICA: Lautaro Martínez è diventato in solitaria il secondo miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter in Serie A: superato Mauro Icardi (111). Solo Stefano Nyers ha segnato di più (133) dell'argentino con i nerazzurri nella competizione.19:25

62' Quarta sostituzione per l'Inter. Richiamato in panchina Denzel Dumfries, minuti per Tajon Buchanan.19:22

61' GOL! Lecce-INTER 0-4! Rete di Mehdi Taremi! L'iraniano apre l'interno e batte Falcone, segnando il suo primo gol in Serie A.



60' CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Frattesi riceve in area di rigore e anticipa Falcone, che lo stende. Nessun dubbio per Marinelli.19:21

59' Terza sostituzione per l'Inter. Finisce la partita di Lautaro Martínez, al suo posto Mehdi Taremi.19:19

58' Seconda sostituzione per l'Inter. Henrikh Mkhitaryan lascia spazio a Nicolò Barella.19:19

57' GOL! Lecce-INTER 0-3! Rete di Denzel Dumfries! Lautaro Martinez serve di tacco l'olandese, che entra in area, resiste al rientro di Baschirotto e batte Falcone con l'interno sinistro.



55' CI PROVA KRSTOVIC! Ottima transizione offensiva del Lecce, con Pierotti che appoggia per il numero 9, il quale si sposta il pallone sul destro e calcia dal limite dell'area. Sommer protegge il primo palo e respinge.19:15

53' Dorgu prende il fondo e crossa sul primo palo per l'inserimento di Helgason, che anticipa Bastoni e gira al volo con il sinistro, senza trovare la porta.19:13

51' Ottimo inizio di secondo tempo della squadra di Giampaolo, che spinge alla ricerca di un gol che riaprirebbe il match.19:11

48' Azione prolungata del Lecce, con Tete Morente che crossa al centro per Krstovic, il cui colpo di testa termina alto.19:08

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Lecce-Inter.19:05

46' Prima sostituzione per il Lecce. Esce Lassana Coulibaly, entra Ylber Ramadani.19:05

46' Prima sostituzione per l'Inter. Fuori Stefan de Vrij, dentro Yann Bisseck.19:05

Inzaghi può essere molto soddisfatto del primo tempo dei suoi, ma dovrà stare attento alla gestione di De Vrij, ammonito nel corso del primo tempo. Diverso lo stato d'animo di Giampaolo, visto che il suo Lecce è apparso piuttosto vulnerabile in fase difensiva e poco propositivo in attacco, con Karlsson che potrebbe essere un'arma da utilizzare nel secondo tempo.19:02

L'Inter va all'intervallo in vantaggio di due gol sul Lecce, che non è mai riuscito a rendersi pericoloso dalle parti di Sommer. La squadra di Inzaghi trova l'1-0 dopo soli sei minuti con l'inserimento vincente di Frattesi, che spinge in porta l'assist di Thuram. I nerazzurri continuano ad attaccare e sfiorano il raddoppio proprio con il francese, che sbaglia un gol a pochi metri dalla porta di Falcone, mentre tra il 24' e il 25' l'arbitro Marinelli annulla due gol prima a Carlos Augusto e poi ancora a Frattesi, entrambi per fuorigioco. Al 39' arriva comunque il gol del 2-0 dell'Inter, con uno splendido sinistro dal limite dell'area di Lautaro Martinez.19:00

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: LECCE-INTER 0-2. Nerazzurri avanti con i gol di Frattesi e Lautaro Martinez.18:49

45' Non è ancora arrivata la reazione del Lecce al secondo gol dell'Inter. La squadra di Giampaolo non riesce a rendersi pericolosa.18:48

42' Ci sarà un minuto di recupero.18:45

39' GOL! Lecce-INTER 0-2! Rete di Lautaro Martínez! Zielinski ruba palla a Pierret e la serve all'argentino, che si sposta il pallone sul sinistro e dal limite dell'area calcia fortissimo sul primo palo, mettendo il pallone sotto l'incrocio dei pali.



36' Dorgu scarica per Tete Morente e scatta nello spazio per ricevere il pallone di ritorno ma, arrivato sul fondo, scivola e non riesce a controllare il pallone.18:39

33' Occasione sprecata da Dumfries, che sbaglia il cambio di gioco per Thuram, tutto solo nell'area del Lecce.18:36

31' AMMONITO Simone Inzaghi per proteste.18:33

29' Bella azione personale di Dorgu, che si libera di Frattesi e fa partire un tiro-cross dal limite dell'area, che non trova né la porta né compagni.18:32

28' Momento di grande affanno per il Lecce, che non riesce a schermare le azioni offensive dell'Inter.18:30

25' ALTRO GOL ANNULLATO ALL'INTER! Lautaro Martinez verticalizza per Thuram, che scappa alla difesa giallorossa e serve ancora Frattesi che, come nell'occasione del vantaggio nerazzurro, segna a porta vuota. Dopo il check del VAR, però, Marinelli annulla ancora per fuorigioco del francese.18:28

24' GOL ANNULLATO ALL'INTER! Lautaro Martinez porta palla fino al limite dell'area e imbuca per l'inserimento di Carlos Augusto, che resiste al ritorno di Guilbert e batte Falcone. Marinelli, però, annulla per fuorigioco dell'ex Monza.18:27

21' ERRORE CLAMOROSO DI THURAM! Azione prolungata dell'Inter, con Baschirotto che rinvia addosso a Pierotti e di fatto serve il francese il quale, a due metri dalla porta, apre troppo l'interno e calcia sul fondo.18:24

19' L'Inter gira palla senza fretta. Il pressing del Lecce non mette in difficoltà i nerazzurri.18:22

16' AMMONITO Stefan de Vrij per un intervento in ritardo su Krstovic.18:19

15' Possesso palla del Lecce, che cerca spazi nella difesa interista.18:18

12' Pierotti prova a lanciare in profondità Tete Morente con una rabona, ma sbaglia di poco la misura del lancio, che finisce tra le braccia di Sommer.18:15

9' Cross di Helgason e colpo di testa di Baschirotto, che prende il tempo a tutti, ma di testa non trova la porta.18:11

6' GOL! Lecce-INTER 0-1! Rete di Davide Frattesi! Errore grave di Guilbert, che serve di fatto Thuram. Il francese entra in area, punta Baschirotto e scarica all'indietro per l'inserimento di Frattesi, che spinge in porta il vantaggio nerazzurro.



5' Ritmo basso in questo avvio di gara.18:08

2' Proteste veementi da parte di Lautaro per un presunto tocco di mano di Baschirotto nell'area del Lecce. Per Marinelli è tutto regolare.18:05

CALCIO D'INIZIO! Comincia Lecce-Inter. Il primo pallone della sfida è giocato dai nerazzurri.18:03

Quasi tutto pronto allo Stadio Via del mare di Lecce. Tra pochi minuti l'arbitro Livio Marinelli darà il via al match.17:51

Turnover massiccio per Simone Inzaghi, che deve rinunciare agli indisponibili Calhanoglu, Acerbi, Correa, Palacios e Di Gennaro. Vanno in panchina Barella, Dimarco, Pavard e Asllani, oltre a Bisseck, rientrato tra i convocati dopo l'infortunio. Titolari, invece, Darmian, che farà parte del terzetto difensivo, e Carlos Augusto, largo a sinistra sulla linea dei centrocampisti, comandata da Zielinski in cabina di regia. Dall'inizio per la prima volta dopo diverso tempo anche Frattesi, mentre in attacco è confermata la coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram. 17:50

Tante assenze per Giampaolo, che deve fare a meno dello squalificato Rebic e degli infortunati Gaspar, Banda, Gonzalez, Berisha, Rafia e Marchwiński. L'allenatore giallorosso recupera Gallo, ma solo per la panchina, e schiera la stessa formazione per la terza partita consecutiva: Dorgu fa ancora il terzino sinistro, mentre Pierret ed Helgason vengono nuovamente preferiti a Ramadani e Kaba. Tete Morente e Pierotti vincono il ballotaggio a tre per due maglie con Karlsson, che parte dalla panchina.17:47

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Inter si schiera in campo con il 3-5-2: Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Arnautovic, Buchanan, Asllani, Barella, Pavard, Bisseck, Dimarco, Taremi.17:41

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Lecce si schiera in campo con il 4-3-3: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Ramadani, Bonifazi, Burnete, Gallo, McJannet, Karlsson, Kaba.17:39

Deve rispondere al Napoli, invece, l'Inter, che vuole vincere oggi per tornare a soli tre punti di distanza dagli uomini di Antonio Conte, con una partita, quella contro la Fiorentina, ancora da terminare. La squadra di Simone Inzaghi ha reagito bene dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Milan e ha collezionato tre vittorie e un pareggio nelle successive quattro partite. In Serie A, inoltre, i nerazzurri sono reduci da sette successi consecutivi in trasferta.17:36

Sfida fondamentale in chiave salvezza per il Lecce, che ha l'occasione di fare un balzo in avanti in classifica e lasciare la sedicesima posizione, viste le sconfitte di Como, Cagliari e Parma e il pareggio dell'Empoli. La squadra di Marco Giampaolo, però, non vive un ottimo momento di forma, dal momento che ha vinto una sola partita nelle ultime cinque, a fronte di un pareggio e tre sconfitte, l'ultima la scorsa settimana per 4-1 a Cagliari.17:33

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Lecce-Inter, gara valida per la 22esima giornata di Serie A.17:29

