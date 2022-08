Grazie per aver seguito la diretta di Monza-Udinese 1-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.20:34

Nel prossimo turno, che sarà infrasettimanale, il Monza affronterà la Roma all'Olimpico, mentre l'Udinese se la vedrà in casa contro la Fiorentina.20:33

Udinese che porta a casa i primi 3 punti in questa stagione, grazie al guizzo di Udogie. Il Monza, invece, dopo l'illusione del gol di Colpani, perde il terzo match consecutivo e resta a zero punti.20:32

Udinese batte il Monza con il risultato di 2-1 allo stadio U-Power Stadium. Gara che si sblocca nel primo tempo grazie al gol di Colpani, servito in area da Caprari. Pochi minuti più tardi arriva il pareggio di Beto, che anticipa Marrone e batte Di Gregorio con il destro. Nella ripresa il gol decisivo arriva dai piedi di Destiny Udogie, con il neo-giocatore del Tottenham che si inserisce ottimamente in area e con il destro non lascia scampo a Di Gregorio. Il Monza nel finale prova a riprendere il pareggio, ma senza successo.20:29

90'+4' Finisce qui! L'Udinese batte il Monza con il risultato di 2-1.20:34

90'+3' Birindelli finisce a terra in area e chiede il rigore, ma era partito in posizione di offside.20:23

90'+2' Cartellino Giallo per Matteo Pessina, ammonito per proteste.20:21

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.20:20

88' Antov scucchiaia sopra la difesa dell'Udinese in direzione di Pessina che non riesce ad agganciare. La palla finisce tra le mani di Silvestri.20:18

86' Success prova con il destro ma svirgola, il pallone arriva sui piedi di Pereyra che segna, ma in fuorigioco. Si resta sul 2-1 per l'Udinese.20:17

82' Cartellino Giallo anche per Ilija Nestorovski.20:12

82' Cartellino Giallo per José Machín.20:12

81' Sostituzione Udinese: esce l'autore del gol del vantaggio Destiny Udogie, entra Enzo Ebosse.20:11

81' Sostituzione Udinese: esce Jean-Victor Makengo, entra Lazar Samardžić.20:11

80' Sostituzione Monza: esce Stefano Sensi, entra Valentin Antov.20:24

80' Sostituzione Monza: esce Salvatore Molina, entra Patrick Ciurria.20:10

79' Prova a rispondere Marrone! Il difensore in maglia rossa prova con il destro appena all'interno dell'area, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La palla termina sul fondo sfiorando il palo alla destra di Silvestri.20:14

77' GOL! Monza-UDINESE 1-2! Ha segnato Destiny Udogie! Rimessa battuta proprio da Udogie che serve Success. Il neo entrato serve nuovamente l'esterno, che effettua poi un uno-due all'interno dell'area con Nestorovski e con il destro buca Di Gregorio.



74' Carlos Augusto si mette in proprio e prova la conclusione dal limite dell'area, ma viene murato dalla difesa friulana.20:04

72' Sottil dà nuova vita all'attacco della propria squadra, inserendo Success e Nestorovski al posto di Deulofeu e Beto. Esce anche Lovric per Arslan. Terzo cambio anche per Stroppa che inserisce Machin per Valoti.20:04

70' Sostituzione Monza: esce Mattia Valoti, entra José Machín.20:00

69' Sostituzione: esce Beto, entra Isaac Success.20:00

69' Sostituzione: esce Sandi Lovrić, entra Tolgay Arslan.19:59

69' Sostituzione: esce Gerard Deulofeu, entra Ilija Nestorovski.19:59

68' Triplo cambio per l'Udinese.19:58

68' Contropiede di forza dell'Udinese, guidato da Makengo. Il centrocampista bianconero serve Deulofeu, che però è lento nelle intenzioni e perde il pallone in area avversaria.19:58

66' Masina crossa con il mancino dalla sinistra, la palla arriva sul secondo palo con Deulofeu che colpisce di testa. Palla morbida tra le mani di Di Gregorio.19:57

65' Grande cross dalla destra da parte di Birindelli, che calcia a rientrare di sinistro. Valoti si allunga ma non riesce a colpire, la palla si spegne sul fondo.19:55

62' Sostituzione: esce Andrea Colpani, entra Matteo Pessina.19:52

62' Sostituzione: esce Andrea Petagna, entra Christian Lund Gytkjær.19:52

61' Pronti i primi cambi in casa Monza.19:51

56' Ci prova Lovric che, dopo un gran colpo di tacco di Deulofeu, prova con il sinistro all'altezza del dischetto dell'area rigore. Bravo Marrone a metterci la gamba e a mandare in calcio d'angolo.19:47

55' Palla che scorre pericolosamente all'interno dell'area dell'Udinese, Silvestri con un colpo di reni toglie la palla che stava per arrivare sui piedi di Petagna.19:45

51' Grande occasione per Birindelli! Cross dalla sinistra da parte di Molina, la palla viene pizzicata di testa da Petagna e finisce sui piedi di Birindelli, che tutto solo all'interno dell'area piccola si lascia ipnotizzare da Silvestri e non trova la rete del vantaggio.19:42

46' Nessun cambio durante la pausa, gli allenatori confermano i loro 11.19:37

45' Si riparte! Possesso per il Monza.19:36

Primo tempo dunque lento a carburare, ma con un finale esplosivo. Tanti gli errori tecnici, con il Monza meglio nei primi minuti e con l'Udinese che esce con il passare del tempo. Il gol di Colpani ha acceso dunque il match, che ha visto negli ultimi 15 minuti varie occasioni.19:38

Primo tempo tra Monza e Udinese che termina sul risultato di 1-1, con Beto che risponde a Colpani. Prima mezz'ora del match che rimane bloccata, con entrambe le squadre concentrate difensivamente. La gara viene sbloccata al minuto numero 32 con Colpani che riceve in area di rigore da Caprari e con il destro fa palo-gol, alla sinistra di Silvestri. Arriva subito il pareggio da parte della squadra ospite con una grande azione di Rodrigo Becao che dopo un uno-due con Lovric, entra in area e serve al centro Beto, che con il destro non sbaglia. Negli ultimi minuti la partita si accende con due occasioni per l'Udinese e una per il Monza, ma nessuna delle due squadre riesce a colpire.19:30

45' Finisce qui il primo tempo! Si va a riposo con il risultato di 1-1 tra Monza e Udinese.19:22

45' Caprari sfiora il gol del vantaggio! Colpani riceve palla al limite dell'area dell'Udinese e serve Caprari, posizionato all'interno dell'area di rigore sulla sinistra. Quest'ultimo tutto solo contro Silvestri calcia a botta sicura con il destro, ma trova una grande respinta del portiere friulano.19:21

44' Altra occasione per l'Udinese! Beto va via di forza a centrocampo a Marrone, arriva a tu per tu con Di Gregorio e serve Deulofeu che calcia di prima intenzione, ma salva con una grande scivolata Birindelli!19:18

41' Grande occasione per Deulofeu! L'attaccante spagnolo recupera palla sulla trequarti avversaria ed entra in area, salta Marrone con un dribbling e calcia con il destro. La palla sfiora il palo alla destra di Di Gregorio, che era rimasto immobile.19:15

36' GOL! Monza-UDINESE 1-1! Ha segnato Beto! Arriva subito il gol del pareggio. Grande giocata di Becao che chiede ed ottiene l'uno-due con Lovric, entra in area e serve al centro Beto. L'attaccante bianconero calcia con il destro di prima intenzione e buca centralmente Di Gregorio.19:11

32' GOL! MONZA-Udinese 1-0! Ha segnato Andrea Colpani! Buona ripartenza del Monza con Carlos Augusto che porta la palla all'interno dell'area e serve Caprari, lasciato solo dalla difesa bianconera. Il numero 17 non va alla conclusione ma serve Colpani che con il sinistro non lascia scampo a Silvestri.



30' Deulofeu parte dalla sinistra e serve Makengo al limite dell'area, con il centrocampista francesce che prova la conclusione di sinistro. Palla rimpallata che finisce in calcio d'angolo.19:03

24' Cartellino Giallo anche per Luca Caldirola! Deulofeu riceve sulla trequarti avversaria e viene agganciato dal numero 5 del Monza, che finisce sul taccuino dell'arbitro.18:58

22' Primo cartellino giallo del match per Destiny Udogie. L'esterno di Sottil interviene in ritardo ai danni di Birindelli e viene punito con il cartellino.18:56

21' Pereyra serve Beto nella parte destra dell'area, con Di Gregorio in uscita. L'attaccante bianconero prova a saltare l'estremo difensore del Monza, ma si allunga troppo il pallone e la sfera finisce sul fondo.18:54

13' Gol annullato al Monza! Molina, all'altezza del centrocampo, lancia Caprari che scatta sul filo del fuorigioco e serve al centro Petagna che non sbaglia. Nulla di fatto perché l'ex Verona era partito oltre i difensori friulani.18:47

12' Makengo prova a sfondare in area di rigore ma viene contrastato. La palla termina tra i piedi di Udogie che imbecca Deulofeu: il giocatore spagnolo prova un tiro a giro, blocca centralmente Di Gregorio.18:45

8' Beto prova a colpire con il tacco al volo su un calcio d'angolo battuto dalla sinistra da Gerard Deulofeu, tiro rimpallato che finisce nuovamente in calcio d'angolo.18:41

5' Il Monza prova a creare il gioco partendo con un fraseggio dal basso, attende nella sua metà campo l'Udinese.18:38

2' Prima occasione per il Monza: cross di Birindelli dalla destra, Petagna anticipa Masina e calcia con il destro. Silvestri manda in calcio d'angolo.18:35

Si parte! Primo pallone giocato dall'Udinese.18:33

A dirigere il match ci sarà Di Bello, della sezione di Brindisi.18:12

Sottil rilancia dal primo minuto Beto coadiuvato da Deulofeu, con Success che partirà dalla panchina. Altra novità di giornata è quella di Pereyra largo a destra al posto di Ebosele. A completare il centrocampo ci saranno Makengo, Walace e Lovric sul centro, con Udogie, che coprirà la corsia mancina. In difesa, davanti al solito Silvestri, ci saranno Becao, Nuytinck e Masina.18:12

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Udinese risponde con un 3-5-2: Silvestri - Becao, Nuytinck, Masina - Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie - Beto, Deulofeu.18:11

Stroppa conferma la coppia d’attacco formata da Petagna e Caprari, entrambi alla ricerca del primo gol in questo campionato. A centrocampo in mediana ci saranno Sensi, Valoti e Colpani, con Birindelli e Molina larghi. In porta conferma anche per Di Gregorio, a discapito di Cragno, con il trio difensivo composto da Marrone, Caldirola e Carlos Augusto. Panchina per Pessina.18:11

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza scende in campo con un 3-5-2: Di Gregorio - Marrone, Caldirola, Carlos Augusto - Birindelli, Valoti, Sensi, Colpani, Molina - Petagna, Caprari.18:11

L’Udinese, allenata da Andrea Sottil, ha dato il via alla stagione con 1 punto in due partite. Nel primo match, i bianconeri, sono stati ospiti del Milan a San Siro, campione d’Italia nella passata stagione. Nella gara contro i rossoneri i giocatori friulani hanno effettuato un grande primo tempo, ma sono stati travolti nella ripresa con un risultato di 4-2. Nella seconda sfida di questo campionato, invece, i giocatori di Sottil sono riusciti a strappare 1 punto casalingo contro la Salernitana, giocando tutto il secondo tempo in 10 uomini in seguito all’espulsione di Nehuen Perez avvenuta nel finale della prima metà di gioco.18:03

Il Monza si è rivelata una delle squadre più attive in questo mercato estivo, portando a casa giocatori affermati come Caprari, Petagna, Sensi e Pessina e attirando su di sé grandi aspettative dal mondo mediatico calcistico. Starà ora a Stroppa trovare la quadra per dare il giusto equilibrio alla squadra per produrre gioco e soprattutto risultati.18:03

La squadra di casa, allenata da Giovanni Stroppa, ha iniziato il campionato con due sconfitte, rispettivamente contro Torino per 2-1 e Napoli per 4-0. Oggi ha una buona opportunità per strappare i primi punti in Serie A. Nel caso di risultato favorevole, non sarebbero solo i primi punti di questo campionato, ma sarebbero i primi nella storia del club in questa competizione, raggiunta lo scorso 29 maggio per la prima volta nella sua storia.18:03

Sfida molto interessante quella che dà il via alla terza giornata di Serie A, con Monza e Udinese che cercano il riscatto dopo due giornate complicate.18:02

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Monza-Udinese, gara valida per la 3a giornata del campionato di Serie A.18:02