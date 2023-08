Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori17:49

Benvenuti alla diretta della partita valevole per la 2^ giornata di Serie A, si affrontano Monza ed Empoli.17:49

Nella prima giornata di Serie A, sia Monza che Empoli sono uscite sconfitte dai rispettivi impegni. I brianzoli hanno perso per 2-0 a Milano contro l'Inter, mentre i toscani sono caduti in casa contro il Verona per 0-1.17:52

Formazione MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio - Izzo, Marì, Caldirola - Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria - Colpani, Caprari - Mota.17:54

Formazione EMPOLI (4-2-3-1): Perisan - Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace - Marin, Haas - Cancellieri, Baldanzi, Gyasi - Caputo.17:55

Panchina MONZA: Gori, Sorrentino, F. Carboni, Vignato, A. Carboni, Cittadini, V. Carboni, Kyriakopoulos, Maric, Bondo, Pereira, Machin, D'ambrosio, Petagna.17:57

Panchina EMPOLI: Stubljar, Seghetti, Kovalenko, Piccoli, Shpendi, Cambiaghi, Grassi, Ranocchia, Bereszynsnki, Fazzini, Pezzella, Walukiewicz, Guarino.17:59

Le scelte di Palladino: torna Izzo in campo dopo la squalifica, con D'Ambrosio in panchina. Nel ruolo di punta esce Maric ed entra Mota, con Petagna ancora una volta escluso dal 1'. Chance per Birindelli sulle fasce, con Kyriakopoulos inizialmente out.18:00