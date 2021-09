Grazie per aver seguito con noi la diretta di Empoli-Bologna 4-2, arrivederci alla prossima giornata di Serie A TIM.17:06

Al Castellani una gara che regala spettacolo, con sei gol segnati nei 90 minuti. Il primo tempo vede imporsi l'Empoli con il 2-1, ma il Bologna sbaglia un rigore importante con Arnautovic. Mihajlovic nella ripresa cambia interpreti inserendo Theate, Sansone e Svanberg. I rossoblù si fiondano in avanti alla ricerca del pareggio, ma Giacomelli e il VAR concedono un rigore all'Empoli, trasformato da Bajrami. Il Bologna non molla e accorcia le distanze con il solito Arnautovic che segna a pochi passi da Vicario, per la riscossa dei rossoblù. La squadra di Mihajlovic attacca aprendosi molto e viene punita da una ripartenza precisa dell'Empoli: Stulac recupera palla da sinistra servendo un assist al mancino di Samuele Ricci che segna un bellissimo gol. Esultano gli azzurri davanti ai propri tifosi, delusione Bologna.17:04

90'+5' Finisce il match EMPOLI-BOLOGNA 4-2. La squadra di Andreazzoli si impone al "Castellani" sugli uomini di Mihajlovic.16:55

90'+4' AMMONITO Orsolini! Fallo da parte del giocatore del Bologna.16:55

90'+3' Il Bologna tutto in attacco: De Silvestri sulla destra effettua un buon cross per il colpo di testa di Soriano che finisce tra le mani di Vicario.16:52

90' GOL! EMPOLI-Bologna 4-2! Rete di Samuele Ricci. L'Empoli recupera palla in pressione sul Bologna. Un primo cross al centro, dalla destra, non arriva bene a Cutrone che devia sul lato sinistro del campo. Recupera palla Stulac, tunnel all'avversario e assist perfetto per la rasoiata di Ricci che, da poco fuori area, di sinistro mette la palla dove Skorupski non può arrivare.



90' L'arbitro Giacomelli concede cinque minuti di recupero.16:50

88' Ancora pericoloso il Bologna con il cross dalla destra di Sansone, svetta di testa Soriano che non riesce ad impattare bene la palla. Vicario c'è e blocca in uscita.16:49

85' Punizione dal lato destro, vicino all'area di rigore, per il Bologna. Batte Orsolini, sulla conclusione caos in area azzurra, Soriano tenta il colpo di tacco, ma il pallone viene bloccato da Vicario. 16:46

84' La squadra di Mihajlovic è tutta nella metà campo dell'Empoli. Il Bologna sta cercando a tutti i costi il gol del pareggio, con gli uomini di Andreazzoli che sembrano in difficoltà.16:43

81' Il Bologna ora ci crede e si fa avanti pericoloso con Soriano. L'incursione del calciatore rossoblù viene chiusa in corner dal nuovo entrato Luperto.16:40

80' Esce Bajrami entra Asllani. Quinta e ultima sostituzione per l'Empoli.16:40

79' Esce Marchizza entra Luperto. Quarta sostituzione per l'Empoli.16:39

79' Esce Pinamonti entra Cutrone. Terza sostituzione per l'Empoli.16:39

78' Esce Domínguez entra Binks. Quinta e ultima sostituzione per il Bologna.16:38

77' OCCASIONE BOLOGNA! Sugli sviluppi di un corner rossoblù la difesa dell'Empoli respinge, la palla arriva ad Arnautovic che controlla e si coordina per il tiro: conclusione di pochissimo alta sulla porta di Vicario.16:39

76' GOL! Empoli-BOLOGNA 3-2! Rete di Marko Arnautović. Azione insistita del Bologna che arriva, sul lato destro, con De Silvestri al limite dell'area. L'esterno rossoblù crossa al centro con la palla che filtra e arriva ad Arnautovic, controllo di petto e conclusione in gol.



76' Ancora gli azzurri in avanti con Pinamonti, dribbling sui difensori e tiro leggero che in impensierisce Skorupski. 16:36

76' L'Empoli recupera palla in contropiede, palla che finisce tra i piedi di Zurkowski, il polacco tenta il tiro, ma Skorupski controlla bloccando il pallone.16:35

74' Partita un po' bloccata, ci prova sempre il Bologna, ma non riesce a trovare il varco giusto per far male l'Empoli e recuperare il risultato.16:34

71' Esce Henderson entra Stulac. Seconda sostituzione per l'Empoli.16:31

70' OCCASIONE EMPOLI! Si muove benissimo Bandinelli sulla destra, dopo l'inserimento serve dietro Zurkowski che la piazza con un tiro di interno destro, palla che sbatte sulla traversa.16:30

69' Esce Bonifazi entra Orsolini. Quarta sostituzione per il Bologna.16:30

68' Soccorsi per Gary Medel: il cileno fasciato al volto perché feritosi nello scontro con Pinamonti.16:28

67' AMMONITO Pinamonti! Duello aereo tra l'attaccante dell'Empoli e Medel. Il numero 99 allarga il gomito procurando un taglio sul volto al difensore del Bologna.16:26

66' Corner battuto da Barrow, svetta di testa Arnautovic che non riesce a dosare bene il colpo e la palla finisce sul fondo. 16:25

65' Ancora i rossoblù con Barrow, il calciatore si allarga sulla destra e prova a mettere al centro. Palla in corner.16:24

63' Esce Di Francesco entra Bandinelli. Prima sostituzione per l'Empoli.16:22

62' GRANDE OCCASIONE BOLOGNA! Musa Barrow prova a inventarsi un eurogol: si aggiusta la palla sul destro, tiro a giro che sbatte sulla traversa. Sulla ribattuta il colpo di testa di Arnautovic, anche qui la palla tocca la traversa alta e finisce fuori.16:33

59' La squadra di Mihajlovic è sempre nell'area dell'Empoli. Corner rossoblù: dalla bandierina viene cercato, al centro, sempre Theate. Il colpo di testa del belga, però, non è pericoloso e finisce sul fondo.16:18

56' Il Bologna prova a reagire subito. Sansone batte una punzione dalla sinistra, cross a giro al centro, stacca Theate, ma la palla viene deviata in corner.16:16

54' GOL! EMPOLI-Bologna 3-1. Rete su rigore di Nedim Bajrami! Il numero 10 dell'Empoli neutralizza Skorupski sul lato destro, il portiere polacco aveva indovinato la direzione, ma la conclusione era troppo potente e precisa.



53' RIGORE EMPOLI! L'arbitro Giacomelli verifica al VAR l'intervento di Theate su Henderson dell'azione precedente. Fallo del difensore del Bologna e rigore per gli azzurri.16:17

51' OCCASIONE EMPOLI! Risponde la squadra di Andreazzoli con Zurkowski che si infila in area dalla sinistra, mette al centro e Theate toglie la palla ad Henderson, forse con un fallo, che era solo davanti a Skorupski.16:11

50' Ci prova anche Arnautovic, ma la conclusione dalla distanza dell'attaccante austriaco finisce alta sulla porta di Vicario.16:09

48' OCCASIONE BOLOGNA! Il nuovo entrato Nicola Sansone si libera sulla destra e va al tiro impegnando in tuffo Vicario che respinge in calcio d'angolo.16:08

47' Cambia molto Mihajlovic in questo secondo tempo. Inverte le posizioni, sugli esterni, di Bonifazi e Medel. Il primo ha sofferto molto gli attacchi sulla sua corsia nel primo tempo.16:07

46' Inzia il secondo tempo di EMPOLI-BOLOGNA 2-1. Tocca il primo pallone il Bologna.16:04

45' Esce Hickey entra Theate. Terza sostituzione, all'intervallo, per il Bologna.16:07

45' Esce Skov Olsen entra Nicola Sansone. Seconda sostituzione, all'intervallo, per il Bologna.16:06

45' Esce Vignato entra Svanberg. Prima sostituzione, all'intervallo, per il Bologna.16:06

L'autogol del primo minuto è difficile da digerire per il Bologna, ma la squadra di Mihajlovic (l'allenatore guarda la partita dalla tribuna per squalifica) ha ritrovato il pari e soprattutto il gioco per far male. Dopo rigore sbagliato da Arnautovic ha subito molto la pressione dei padroni di casa. Orsolini scalpita in panchina, potrebbe essere l'arma in più per il secondo tempo.16:04

La squadra di Andreazzoli, dopo il rigore sbagliato da Arnautovic, ha ripreso in mano la partita tenendo un baricentro alto e schiacciando il Bologna nella propria metà campo. Dovrà ripartire da questa mentalità l'Empoli se vuole mantenere il risultato e conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico.15:54

Una prima frazione di gioco a ritmi altissimi. Conduce la squadra di Andreazzoli, ma il Bologna ha sbagliato un rigore con Arnautovic. L'Empoli trova il vantaggio al primo minuto con uno sfortunato autogol di Bonifazi: cross al centro dalla destra e il difensore in scivolata mette nella propria porta. Dopo dieci minuti Musa Barrow prima guadagna l'angolo impegnando con un bel tiro Vicario, poi sul corner riceve e segna con un tiro rasoterra. Al 20' rigore guadagnato da De Silvestri, ma la conclusione forte e decisa di Arnautovic si scontra con il palo. Bravo Pinamonti, al 31', a segnare su assist di Stojanovic.15:53

45'+1' Finisce il primo tempo di EMPOLI-BOLOGNA 2-1. I padroni di caso in vantaggio sui rossoblù.15:48

45' Concesso un solo minuto di recupero.15:47

44' L'Empoli alza il baricentro e controlla la partita. Henderson si allarga ancora sulla destra, prova a crossare sul primo palo ma Skorupski raccoglie bloccando il pallone.15:45

41' OCCASIONE EMPOLI. Skorupski, su cross dalla destra fa passare il pallone che poteva andare in porta, dalla parte opposta raccoglie Marchizza che rientra sul destro e tira nello specchio: attento il portiere polacco che mette nuovamente in calcio d'angolo.15:44

40' Doppia conclusione per l'Empoli. Pinamonti in area prova a fare la torre per un compagno, ma trova Dominguez che gliela ridà. L'attaccante tenta il tiro che diventa un cross rasoterra dove un suo compagno tira ma Skorupski è attento.15:44

39' La squadra di Mihajlovic ora pressa di più e prova ad attaccare, soprattutto sulla sinistra con Vignato.15:40

36' Di Francesco lotta su ogni pallone, conquista in scivolata un pallone in area, si allarga sulla destra e tira in porta guadagnando un corner.15:38

36' Partita che si incattivisce con un brutto fallo di Soriano su Ricci. Il Bologna appare nervoso mentre i padroni di casa sembrano più concentrati.15:37

34' AMMONITO Henderson! Pestone del centrocampista dell'Empoi, da dietro, su Dominguez.15:37

31' GOL! EMPOLI-Bologna 2-1! Rete di Andrea Pinamonti. Bonifazi commette fallo sulla corsia di destra, non protegge il pallone così Di Francesco batte subito servendo sulla corsa Stojanovic. L'esterno slovendo crossa sul primo palo dove Pinamonti si stacca dalla doppia marcatura e di destro fa gol sul secondo palo.



29' OCCASIONE EMPOLI! Ottimo corner battuto da Bajrami, preciso e forte su Romagnoli che, lasciato tutto solo, colpisce di testa, ma la palla finisce di pochissimo fuori alla destra di Skorupski.15:33

28' Partita senza pause. L'Empoli dalla destra mette il cross al centro, ma ancora Medel attento a difendere la propria porta.15:29

26' Pericoloso Soriano, il centrocmpista mette al centro dalla destra, riceve Arnautovi che viene murato dalla difesa azzurra, poi Soriano raccoglie e prova il tiro, deviato in corner.15:28

24' AMMONITO Vignato! Intervento da dietro su Di Francesco, prende il giallo il centrocampista del Bologna.15:27

23' Ora è l'Empoli che prova a fare la partita effettuando possesso palla nella parte di campo del Bologna. Stojanovic prova a infilarsi dalla destra, ma viene fermato da Vignato con un intervento deciso.15:26

20' RIGORE SBAGLIATO da Arnautovic! Un tiro fortissimo alla destra di Vicario finisce sul palo, poi la difesa dell'Empoli conquista una punizione. Si salva la squadra di Andreazzoli.15:32

19' RIGORE PER IL BOLOGNA! De Silvestri si infila in area su lato destro, riesce a superare l'avversario, poi Zurkowski da dietro lo fa cadere mettendogli lo sgambetto.15:24

18' La squadra di Andreazzoli attacca con ordine, ma trova le due linee difensive del Bologna che si copre con quattro centrocampisti e quattro difensori.15:20

16' Esce fuori l'Empoli che ci prova ancora. Muove bene la palla il centrocampo azzurro arrivando in area dal lato destro. Un cross lento e deviato finisce a Pinamonti che non trova la forza per colpire di testa, la sua conclusione finisce tranquillamente nelle mani di Skorupski.15:19

14' Una partita dal ritmo davvero alto, tutte e due le squadre cercano la vittoria con azioni in ripartenza da una parte e dall'altra.15:16

11' GOL! Empoli-BOLOGNA 1-1! Rete di Musa Barrow. Corner rossoblù: Skov Olsen serve ancora una volta Barrow che arriva e calcia subito in porta, un destro rasoterra su cui nulla possono la difesa e il portiere dell'Empoli.



10' OCCASIONE BOLOGNA! Arnautovic si allarga sulla sinistra, mette al centro con Skov Olsen che di petto serve Barrow. Il calciatore del Bologna si libera e prova il tiro in porta, ma trova Vicario a negargli il gol con una bellissima parata, deviata in calcio d'angolo.15:14

8' Si affaccia anche il Bologna nell'area dell'Empoli, con un tiro timido in attacco. Vicario controlla senza problemi.15:10

7' L'Empoli prova a schiacciare il Bologna nella propria metà campo. Altra punizione, questa volta, dalla sinistra con un traversone pericoloso al centro. In questa occasione è Medel a deviare la palla, poi recuperata da De Silvestri.15:10

5' OCCASIONE EMPOLI! Henderson ha ora il piede caldo e ci prova su punzione, da molto lontano. Il suo tiro finisce poco alto, ma che pericolo per il Bologna e Skorupski.15:07

1' GOL! EMPOLI-Bologna 1-0. Autorete di Kevin Bonifazi! L'Empoli si spinge sulla fascia sinistra con Henderson, effettua il traversone e Bonifazi, nel tentativo in scivolata di respingere, la mette nella sua porta.



Inizia il primo tempo di EMPOLI-BOLOGNA. Dirige la sfida l'arbitro Piero Giacomelli della sezione AIA di Trieste.15:03

Novità per la formazione di Mihajlovic: nei tre dietro Arnautovic, spazio a Barrow e Skov Olsen. Partirà dalla panchina Riccardo Orsolini. 14:32

Andreazzoli cambia il suo attacco lasciando Mancuso in panchina. Al suo posto fiducia a Pinamonti, il giocatore di proprietà dell'Inter farà coppia con Di Francesco.14:28

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-2-3-1 per il Bologna: Skorupski; Hickey, Bonifazi, Medel, De Silvestri; Vignato, Dominguez; Barrow, Soriano, Skov Olsen; Arnautovic. A disposizione: Binks, Mbaye, Theate, Soumaoro, Dijks, Svanberg, Santander, Cangiano, Orsolini, van Hooijdonk, N. Sansone, Bardi.14:11

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-3-1-2 per l'Empoli: Vicario; Marchizza, Viti, Romagnoli, Stojanovic; Zurkowski, Ricci, Bajrami; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. A disposizione: Parisi, Luperto, Bandinelli, Stulac, Haas, Asllani, Cutrone, Mancuso, La Mantia, Ujkani, Furlan.14:08

Un match già importante per pesare le ambizioni di entrambe le squadre, chiamate a raggiungere l'obiettivo Salvezza. L'Empoli di Andreazzoli è reduce dalla bella vittoria contro il nuovo Cagliari di Mazzarri e ha 6 punti in classifica. Il Bologna, con 8 punti, ha pareggiato, nell'ultimo turno, tra le mura amiche con il Genoa in una partita piena di emozioni.12:28

Tutto pronto al "Carlo Castellani" per la sfida tra Empoli e Bologna, gara valida per la sesta giornata di Serie A TIM.12:23