Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori14:36 Fonte: Gettyimages

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Udinese, gara valida per la 22^ giornata di Serie A.14:36

Obiettivo quarto posto per l'Atalanta, che vincendo oggi scavalcherebbe la Fiorentina (impegnata domani contro l'Inter) e si porterebbe momentaneamente in zona Champions League, con due punti di vantaggio sulla formazione di Vincenzo Italiano. La Dea, imbattuta nel 2024, è reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite, di cui quella in casa del Milan, valsa la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia.14:39

Momento di forma diverso per l'Udinese, che non vince da quasi un mese, quando superò in casa il Bologna, lo scorso 30 dicembre. Nelle ultime tre giornate, i bianconeri hanno conquistato un solo punto in casa della Fiorentina, perdendo al Bluenergy Stadium contro Lazio e Milan, e trovandosi ora con un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto, occupato dall'Hellas Verona (domani in campo contro il Frosinone).14:42

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Atalanta si schiera in campo con un 3-4-1-2: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk; Scamacca, De Ketelaere. A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Palomino, Pasalic, Muriel, Tourè, Bakker, Adopo, Hateboer, Zappacosta.14:45

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Udinese si schiera in campo con un 3-5-1-1: Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Tikvic, Ehizibue, Camara, Brenner, Kabasele, Giannetti, Payero, Zemura, Pereyra.14:46

Tre assenze importanti per Gian Piero Gasperini, che deve rinunciare a Koopmeiners e Hien, oltre a Lookman, ancora impegnato in Coppa d'Africa. L'ex tecnico del Genoa sceglie Miranchuk per sostituire l'olandese sulla trequarti, alle spalle della coppia formata da Scamacca e De Ketelaere. In panchina, oltre a Pasalic e Muriel, anche El Bilal Touré, che spera di fare oggi il suo esordio in nerazzurro, dopo i tanti mesi out per infortunio. Conferme anche sulle fasce, dove c'è spazio per Holm e Ruggeri, preferiti a Bakker, Hateboer e Zappacosta.14:50

Quattro gli indisponibili per Gabriele Cioffi, tutti ormai di lungo corso: Deulofeu, Bijol, Ebosse e Davis, di nuovo out dopo essere rientrato dal primo grave infortunio. L'ex allenatore dell'Hellas Verona schiera Perez al centro della difesa, nonostante l'argentino sia al centro di voci di mercato che lo vorrebbero a un passo dal Napoli. Si sono raffreddate, invece, quelle secondo cui i friulani sarebbero pronti a cedere Samardzic, anche oggi titolare dopo il gol al Milan. La vera novità è rappresentata dalla seconda punta a supporto di Lucca: la scelta ricade su Thauvin, con Pereyra che parte dalla panchina.14:53

Quasi tutto pronto al Gewiss Stadium di Bergamo. Tra pochi minuti l'arbitro Marco Piccinini darà il via al match.14:54