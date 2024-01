Grazie per aver seguito la diretta di Atalanta-Udinese e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:12

Succede tutto tra il 33' e il 46' del primo tempo al Gewiss Stadium, dove l'Atalanta concretizza il predominio avuto nella prima mezz'ora di gara con il vantaggio firmato da Miranchuk, che gira in porta uno scarico dal fondo di De Ketelaere. L'Udinese reagisce creando le uniche due palle gol della sua partita con le conclusioni di Ebosele e Samardzic respinte da Carnesecchi, ma durante il recupero la Dea trova il raddoppio con il secondo assist di giornata di De Ketelaere, stavolta di coscia per Scamacca, che incrocia la conclusione e batte Okoye fissando il risultato sul 2-0. Nella ripresa i friulani non riescono a rendersi mai davvero pericolosi, mentre i nerazzurri sfiorano il terzo gol con l'acrobazia di Holm, respinta dal portiere bianconero.17:11

Missione sorpasso (seppur temporaneo) compiuta per l'Atalanta, che si porta momentaneamente a +2 sulla Fiorentina, entrando nella zona Champions League, dopo aver centrato la quarta vittoria nelle cinque partite disputate nel 2024. Terza sconfitta nelle ultime quattro sfide, invece, per l'Udinese che resta così a un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, nella quale rischia di finire, se dovessero vincere l'Empoli sul campo della Juventus o il Verona contro il Frosinone.17:08

90'+4' FISCHIO FINALE: ATALANTA-UDINESE 2-0. La Dea sale al quarto posto con i gol di Miranchuk e Scamacca.16:54

90'+2' Tentativo a giro dal limite di Muriel, che finisce sul fondo.16:52

90' Segnalati tre minuti di recupero.16:50

88' Quinta sostituzione per l'Atalanta. Richiamato in panchina Aleksey Miranchuk, minuti per Luis Muriel.16:48

86' Errore di misura di Miranchuk, che sbaglia la verticalizzazione per Pasalic, sprecando una buona occasione in contropiede.16:47

83' Ottimo intervento difensivo di Kolasinac, che ferma l'azione personale di Pereyra.16:44

80' Quarta sostituzione per l'Atalanta. Giorgio Scalvini lascia spazio a José Luis Palomino.16:41

80' Quinta sostituzione per l'Udinese. Finisce la partita di Sandi Lovrić, esordio in Serie A per Brenner.16:40

79' Calcio di punizione centrale di Lovric, sul quale Carnesecchi rischia di essere sorpreso. Il portiere dell'Atalanta riesce comunque a bloccare in due tempi.16:39

77' AMMONITO Éderson per un fallo su Payero.16:37

76' Quarta sostituzione per l'Udinese. Esce Hassane Kamara, entra Jordan Zemura.16:36

75' AMMONITO Mario Pašalić per un intervento pericoloso su Ferreira.16:35

74' Conclusione piazzata da lontano di Walace. Carnesecchi blocca in due tempi.16:34

72' Possesso palla dell'Udinese, che cerca spazi nella difesa atalantina.16:33

69' Terza sostituzione per l'Atalanta. Fuori Gianluca Scamacca, dentro Mario Pašalić.16:30

69' Seconda sostituzione per l'Atalanta. Richiamato in panchina Emil Holm, minuti per Hans Hateboer.16:30

69' Prima sostituzione per l'Atalanta. Matteo Ruggeri lascia spazio a Davide Zappacosta.16:29

67' Ruggeri crossa sul secondo palo per l'inserimento di Miranchuk, che schiaccia di testa. Okoye blocca in due tempi.16:27

64' Intervento in ritardo di Holm su Payero. Calcio di punizione per l'Udinese.16:25

61' Terza sostituzione per l'Udinese. Finisce la partita di Lazar Samardžić, al suo posto Martín Payero.16:22

61' Seconda sostituzione per l'Udinese. Esce Florian Thauvin, entra Roberto Pereyra.16:21

59' Giropalla dell'Atalanta, che prova a far correre l'Udinese.16:20

56' HOLM SFIORA UN GOL SPLENDIDO! De Ketelaere alza il pallone in area per l'ex laterale dello Spezia, che si coordina e colpisce in semirovesciata. Okoye respinge.16:16

55' Holm riceve da Scamacca, controlla e cerca il cross basso in mezzo. Kristensen devia in corner.16:15

52' PILLOLA STATISTICA: Charles De Ketelaere (sette reti e sette assist) è uno dei tre giocatori della Serie A 2023/24 con almeno 7 gol e 7 assist in questa stagione tra tutte le competizioni, insieme a Marcus Thuram e Olivier Giroud.16:13

49' Ci prova da fuori Ehizibue. C'è una deviazione, calcio d'angolo per l'Udinese.16:09

47' Corner a uscire di Samardzic sul secondo palo per il colpo di testa di Perez. Palla alta.16:07

47' Conclusione da fuori di controbalzo di Walace. Carnesecchi non rischia e alza la traiettoria in corner.16:07

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Atalanta-Udinese.16:05

46' Prima sostituzione per l'Udinese. Fuori Festy Ebosele, dentro Kingsley Ehizibue.16:05

Gasperini può essere molto soddisfatto dei 45 minuti dei suoi, molto attenti in fase difensiva e concreti in attacco, grazie a un De Ketelaere in stato di grazia. Decisamente diverso l'umore di Cioffi, che dovrà intervenire anche per evitare un crollo psicologico causato dal secondo gol subito, a pochi secondi dalla fine del primo tempo.16:01

Atalanta all'intervallo avanti di due gol, entrambi arrivati nella seconda parte di primo tempo. La squadra di Gasperini va vicina al vantaggio con Scamacca e Scalvini, ma al 33' trova l'1-0 con Miranchuk, che gira in porta l'assist dal fondo di De Ketelaere. Il belga si ripete anche durante il recupero, quando appoggia con la coscia per il suo compagno di reparto una rimessa laterale di Holm. Scamacca conclude incrociando e raddoppia. Udinese pericolosa soltanto tra il primo e il secondo gol nerazzurro, con le conclusioni di Ebosele e Samrdzic respinte da Carnesecchi.15:59

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: ATALANTA-UDINESE 2-0. Nerazzurri in vantaggio con le reti di Miranchuk e Scamacca.15:49

45'+1' GOL! ATALANTA-Udinese 2-0! Rete di Gianluca Scamacca! Rimessa laterale lunga di Holm, che trova De Ketelaere, il quale appoggia con la coscia per il numero 90. Scamacca incrocia alla grande la conclusione e trova il raddoppio.



45' Concesso un minuto di recupero.15:47

43' CI PROVA SAMARDZIC! Il numero 24 raccoglie un pallone vagante al limite dell'area e calcia forte verso la porta. Carnesecchi para e mette in corner.15:46

40' Tiro da lontano in precario equilibrio di Kamara, che non trova la porta.15:42

38' Grande chance sprecata da Lovric, che riceve al limite dell'area da Kamara e calcia di prima aprendo l'interno. Conclusione che finisce molto larga.15:40

35' OCCASIONE PER EBOSELE! Il numero 2 riceve alle spalle della linea atalantina, controlla e calcia a incrociare dall'interno dell'area, colpendo un ben posizionato Carnesecchi.15:37

33' GOL! ATALANTA-Udinese 1-0! Rete di Aleksey Miranchuk! De Ketelaere combina con Ruggeri, riceve sul fondo e scarica all'indietro per il numero 59, che conclude in modo sporco, ma riesce comunque a mandare il pallone all'angolino, battendo Okoye.



33' Samardzic si libera ai 25 metri e prova la conclusione rasoterra sul primo palo. Conclusione larga.15:34

31' Thauvin crossa sul secondo palo dove non ci sono compagni, permettendo il recupero in tandem a Ruggeri e Carnesecchi.15:33

28' AMMONITO Thomas Kristensen per un fallo ai danni di Miranchuk.15:30

27' Riprende il gioco con Kolasinac regolarmente in campo.15:28

26' Colpo al volto per Kolasinac, rimasto a terra dolorante.15:27

24' Intervento in ritardo di Kamara su Holm, che guadagna un calcio di punizione sulla fascia destra.15:26

21' Occasione per Scamacca, che riceve all'interno dell'area da Ederson e prova qualcosa a metà tra un tiro e un passaggio di ritorno per il brasiliano. Ne esce una conclusione debole, facile per Okoye.15:23

19' CI PROVA SCALVINI! Bella azione dell'Atalanta, con Miranchuk che verticalizza per Scamacca. Il numero 90 fa la sponda per l'inserimento del classe 2003, il quale colpisce di prima intenzione con il sinistro. Okoye si distende e blocca.15:21

16' Schema non riuscito all'Udinese. Rimessa dal fondo per Carnesecchi.15:18

15' Primo corner guadagnato dall'Udinese. Pronto Samardzic dalla bandierina.15:17

12' SCAMACCA VICINO AL GOL! De Ketelaere recupera palla su un errore di Perez e serve Miranchuk, che va in orizzontale dal numero 90. Posizionato al limite dell'area, Scamacca prova a far girare il destro di prima intenzione, sfiorando il secondo palo.15:14

11' Ruggeri riceve da De Ketelaere e crossa sul primo palo per Scamacca, che prende il tempo a Ebosele e colpisce di testa. Conclusione centrale, facile per Okoye.15:12

8' Bella accelerazione di Thauvin che, servito da Kristensen, sprinta su Djimsiti e cerca Lucca con un pallone basso al centro. Carnesecchi intercetta e blocca a terra.15:10

5' Altro traversone, stavolta di De Ketelaere, che sbaglia però la misura e consegna il pallone a Okoye.15:06

2' Ebosele crossa sul secondo palo alla ricerca di Lucca che, disturbato da Djimsiti, non riesce a colpire in modo pulito. Palla sul fondo.15:04

CALCIO D'INIZIO! Comincia Atalanta-Udinese. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.15:02

In corso il minuto di raccoglimento per ricordare Gigi Riva.15:00

Quasi tutto pronto al Gewiss Stadium di Bergamo. Tra pochi minuti l'arbitro Marco Piccinini darà il via al match.14:54

Quattro gli indisponibili per Gabriele Cioffi, tutti ormai di lungo corso: Deulofeu, Bijol, Ebosse e Davis, di nuovo out dopo essere rientrato dal primo grave infortunio. L'ex allenatore dell'Hellas Verona schiera Perez al centro della difesa, nonostante l'argentino sia al centro di voci di mercato che lo vorrebbero a un passo dal Napoli. Si sono raffreddate, invece, quelle secondo cui i friulani sarebbero pronti a cedere Samardzic, anche oggi titolare dopo il gol al Milan. La vera novità è rappresentata dalla seconda punta a supporto di Lucca: la scelta ricade su Thauvin, con Pereyra che parte dalla panchina.14:53

Tre assenze importanti per Gian Piero Gasperini, che deve rinunciare a Koopmeiners e Hien, oltre a Lookman, ancora impegnato in Coppa d'Africa. L'ex tecnico del Genoa sceglie Miranchuk per sostituire l'olandese sulla trequarti, alle spalle della coppia formata da Scamacca e De Ketelaere. In panchina, oltre a Pasalic e Muriel, anche El Bilal Touré, che spera di fare oggi il suo esordio in nerazzurro, dopo i tanti mesi out per infortunio. Conferme anche sulle fasce, dove c'è spazio per Holm e Ruggeri, preferiti a Bakker, Hateboer e Zappacosta.14:50

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Udinese si schiera in campo con un 3-5-1-1: Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin; Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Masina, Zarraga, Success, Tikvic, Ehizibue, Camara, Brenner, Kabasele, Giannetti, Payero, Zemura, Pereyra.16:06

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Atalanta si schiera in campo con un 3-4-1-2: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk; Scamacca, De Ketelaere. A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Palomino, Pasalic, Muriel, Tourè, Bakker, Adopo, Hateboer, Zappacosta.14:45

Momento di forma diverso per l'Udinese, che non vince da quasi un mese, quando superò in casa il Bologna, lo scorso 30 dicembre. Nelle ultime tre giornate, i bianconeri hanno conquistato un solo punto in casa della Fiorentina, perdendo al Bluenergy Stadium contro Lazio e Milan, e trovandosi ora con un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto, occupato dall'Hellas Verona (domani in campo contro il Frosinone).14:42

Obiettivo quarto posto per l'Atalanta, che vincendo oggi scavalcherebbe la Fiorentina (impegnata domani contro l'Inter) e si porterebbe momentaneamente in zona Champions League, con due punti di vantaggio sulla formazione di Vincenzo Italiano. La Dea, imbattuta nel 2024, è reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite, di cui quella in casa del Milan, valsa la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia.14:39

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Udinese, gara valida per la 22^ giornata di Serie A.14:36