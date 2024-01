Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:02

La Juventus rimane al primo posto portandosi a 53 punti, ma l'Inter può domani riappropriarsi della vetta vincendo a Firenze. Continua la cura Nicola, 4 punti in due partite, ed Empoli ad un solo punto dal Cagliari ora quart'ultimo.20:02

Finisce in pareggio la sfida dell'Allianz Stadium, primo tempo bloccato ma che vede l'espulsione diretta di Milik per un entrata dura su Cerri. Nella ripresa Vlahovic trova il gol sotto porta, ma Baldanzi gela lo Stadium con una conclusione dal limite dell'area. Nel finale la Juventus prova a spingere ma non riesce mai ad impensierire veramente la porta di Caprile.20:01

90'+5' Fine partita: JUVENTUS - EMPOLI 1-1.19:55

90'+4' Sostituzione nell'Empoli, entra Marin per Cambiaghi.19:54

90'+3' Cartellino giallo per Weah per proteste.19:53

90'+2' Ultimi assalti della Juventus che prova a spingersi tutta in avanti.19:52

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.19:51

90' Nell'Empoli entra Fazzini per Zurkowski.19:51

86' La Juventus sembra iniziare a essere stanca, sono molti i palloni persi in mezzo al campo.19:48

82' Zurkowski imbuca per Cambiaghi, conclusione di prima, Szczesny è reattivo a manda in angolo.19:42

78' Dentro anche Iling Junior per Cambiaso.19:39

78' Corre ai ripari Allegri, entra Yıldız per Kostic.19:39

78' Sulla ripartenza dell'Empoli Cambiaghi serve in profondità Cancellieri che però perde il tempo e si fa recuperare da Weah.19:38

78' La Juventus recrimina un calcio di rigore per un presunto fallo di mano in area di rigore di Ismajli.19:37

73' Juventus scossa dal gol di Baldanzi e Empoli che prova ora a guadagnare metri.19:33

70' GOL! Juventus - EMPOLI 1-1! Rete di Baldanzi. Luperto appoggia al limite per Baldanz, il trequartista controlla e calcia rasoterra infilando Szczesny alla sua sinistra.



69' Cambiaghi dal fondo mette un pallone morbido in area, Cancellieri stacca di testa ma manda a lato.19:29

64' Cross in area della Juventus dalla sinistra, Luperto ci prova di testa ma impatta male la sfera.19:24

61' Superata l'ora di gioco, la Juventus prova a gestire il pallone, l'Empoli però prova a crederci.19:20

59' Cambio anche nella Juventus, Weah per Miretti.19:19

56' Dentro Baldanzi per Cerri.19:16

56' Due cambi nell'Empoli, entra Cancellieri per Grassi.19:16

56' Cerca lo spazio per il tiro Cambiaghi, conclusione dalla distanza, palla deviata in angolo.19:16

52' La Juventus riesce a sbloccare una gara che sembrava essere diventata insidiosa sotto diversi punti di vista.19:13

50' GOL! JUVENTUS - Empoli 1-0! Rete di Vlahovic. Calcio d'angolo per la Juventus, Gatti intercetta di testa il pallone che rimbalza sulla schiena di Ismajli servendo un assist involontario a Vlahovic, il serbo sotto porta calcia e trafigge Caprile.



46' Inizia il secondo tempo di JUVENTUS - EMPOLI. Si riparte senza sostituzioni.19:05

Partita bloccata e senza vere occasioni da gol. Partono meglio i bianconeri, ma poco prima del ventesimo minuto, ecco l'episodio chiave. Espulsione diretta a Milik per un'entrata dura ai danni di Cerri e Juventus che da quel momento inizia a far fatica a rendersi pericolosa. Ne approfitta l'Empoli che in più di un'occasione si fa vedere dalle parti di Szczesny, senza però mai riuscire a trovare la via del gol.18:49

45'+3' Fine primo tempo: JUVENTUS - EMPOLI 0-0.18:49

45'+2' MIRETTI! Errore in impostazione di Gyasi che serve Miretti, il centrocampista entra in area ma a tu per tu con Caprile calcia alto sopra la traversa.18:48

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.18:46

42' Punizione dalla trequarti per l'Empoli, Maleh ci prova con un tiro cross, Gyasi intercetta la sfera ma manda a lato.18:46

40' Partita bloccata e Juventus che fa fatica a creare, Allegri inizia a far scaldare Yildiz.18:42

35' Cross in area di Maleh verso Gyasi, l'esterno impatta di testa ma troppo debolmente per impensierire Szczesny.18:37

31' Superata la mezz'ora, meglio l'Empoli negli ultimi minuti, la Juventus da quando si è ritrovata in dieci fa fatica a creare azioni pericolose.18:33

28' Calcio d'angolo per l'Empoli, Maleh crossa in area, Cerri la tocca ma manda alto sopra la traversa.18:30

26' Ci prova Cambiaghi dalla distanza, buona conclusione ma Szczesny è attento.18:28

24' Prova la palla alta Luperto per lanciare Cambiaghi, ma è troppo lunga e l'attaccante non riesce ad arrivarci.18:25

20' Venti minuti di gioco, partita che era partita con un buon ritmo ma ora nervosa e con molti falli.18:21

19' Cartellino giallo per Walukiewicz, entrata dura su Miretti.18:21

18' Cartellino rosso per Milik! Marinelli dopo un check cambia idea. L' entrata in scivolata su Cerri è da rosso.18:20

17' Marinelli viene richiamato al VAR per il fallo di Milik.18:19

12' Cambiaso prova ad accentrarsi e a calciare con il mancino. Caprile respinge senza problemi.18:13

10' Prova a guadagnare metri l'Empoli che cerca di far girare palla a tutto campo.18:12

6' Ci prova subito Vlahovic con una punizione dai venti metri, Caprile allunga in calcio d'angolo.18:07

5' Pressione della Juventus, l'Empoli si chiude dietro.18:05

2' Avvio equilibrato con l'Empoli che da l'idea di non voler concedere nula.18:03

1' FISCHIO D’INIZIO DI JUVENTUS - EMPOLI. Arbitra Marinelli.18:01

Allegri rimodula la Juventus e lascia fuori Danilo, in diffida e a rischio per il prossimo turno quando la Juventus sfiderà l'Inter a San Siro, al suo posto spazio per Alex Sandro. In avanti novità Milik che prende il posto di Yildiz e affianca Vlahovic in attacco. Per il resto scelte confermate con il centrocampo composto da McKennie, Locatelli e Miretti. Nell'Empoli recupera Baldanzi che parte dalla panchina, in avanti gioca Cerri con Cambiaghi. Difesa a tre con Ismajli, Walukiewicz e Luperto.17:25

Formazione EMPOLI (3-5-2): Caprile - Ismajli, Walukiewicz, Luperto - Cacace, Zurkowski, Grassi, Maleh, Gyasi - Cambiaghi, Cerri. A disposizione: Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Marin, Bereszynski, Cancellieri, Fazzini, Baldanzi, Indragoli.17:21

Formazione JUVENTUS (3-5-2): Szczesny - Gatti, Bremer, Alex Sandro - Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic - Vlahovic, Milik. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Danilo, Rugani, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge, Iling Junior, Yildiz.19:39

L'Empoli ha subito sentito gli effetti della cura Nicola. Appena arrivato ha dato una sterzata agli animi della squadra, portando a casa tre punti pesanti con una vittoria roboante per 3-0 contro il Monza.15:30

La Juventus ospita l'Empoli e va a caccia di un potenziale +4 in classifica ai danni dell'Inter, impegnata domani a Firenze e con una partita da recuperare.15:28