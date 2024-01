Da San Siro è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.22:48

Nella ventitresima giornata, la squadra di Pioli farà visita al Frosinone mentre i ragazzi di Thiago Motta sono attesi dal derby emiliano con il Sassuolo.22:48

Ai rossoneri non basta una doppietta di Loftus-Cheek e due rigori concessi da Massa e sbagliati da Giroud e Theo Hernandez; i rossoblu strappano un punto grazie a Zirkzee e un rigore di Orsolini in pieno recupero - assegnato dal VAR per una trattenuta del debuttante Terracciano su Kristansen.22:47

90'+6' FINITA! Milan-Bologna 2-2, triplice fischio di Massa.22:44

90'+4' Ripartenza di Saelemaekers, Zirzkee è fermato in fuorigioco.22:42

90'+2' GOL! Milan-BOLOGNA 2-2! Rigore di Orsolini. Maignan intuisce l'angolo ma la palla gli passa sotto il corpo, Orsolini non sbaglia dagli 11 metri.



90'+1' AMMONITO Terracciano per il fallo da rigore.22:41

90' Cinque minuti di recupero.22:39

90' RIGORE BOLOGNA! Dopo aver rivisto le immagini, Massa assegna il rigore ai rossoblu, punita l'ingenuità di Terracciano.22:41

90' Massa viene richiamato al VAR per rivedere la trattenuta di Terracciano su Kristansen.22:40

89' Tiro cross di Orsolini, trattenuta evidente di Terracciano su Kristansen a due passi dalla porta, Massa fa proseguire.22:49

87' ULTIMO CAMBIO MILAN. Passerella per Rafael Leao, entra Okafor.22:36

87' SOSTITUZIONE MILAN. Pioli toglie Pulisic, prima presenza per Terracciano.22:35

85' Orsolini punta l'area dalla destra, Theo Hernandez non lo fa passare.22:33

83' GOL! MILAN-Bologna 2-1! Doppietta di Loftus-Cheek. Florenzi crossa morbido dal fondo, Loftus-Cheek svetta in area, piegando le mani a Skorupski.



82' SOSTITUZIONE BOLOGNA. Esce De Silvestri, entra Lucumi.22:30

82' SOSTITUZIONE BOLOGNA. Finisce la gara di Fabbian, scampoli per Orsolini.22:30

81' Da corner, girata di Rafael Leao, sinistro alto.22:29

80' Rafael Leao apre per Theo Hernandez, cross deviato in angolo da De Silvestri.22:27

78' Rafael Leao in area per Pulisic, controllo con il braccio.22:26

76' Zirkzee prova a sfondare per vie centrali, triplicato, non passa.22:24

74' RIGORE SBAGLIATO! Theo Hernandez dagli 11 metri colpisce il palo e poi insacca irregolarmente, non potendo giocare palla senza il tocco di altri giocatori.22:28

73' RIGORE MILAN! Accelerazione di Rafael Leao che porta a spasso la difesa rossoblu crollando in area sul braccio largo di Beukema, Massa concede un altro penalty.22:21

72' Zirkzee si defila sulla sinistra, Reijnders perde un contrasto con Freuler, Gabbia rimedia.22:19

70' Cross di Pulisic, Jovic non ci arriva, Rafael Leao impatta malamente, la palla sfila oltre il palo.22:18

69' Kjaer allarga per Florenzi, Beukema libera l'area.22:17

67' SOSTITUZIONE BOLOGNA. Fuori Aebischer, spezzone per Moro.22:15

67' SOSTITUZIONE BOLOGNA. Urbanski lascia il campo a favore dell'ex Saelemaekers.22:14

64' TRAVERSA MILAN! Da corner, Reijnders piazza il destro dal limite, la palla si stampa all'incrocio dei pali.22:12

63' Traversone di Rafael Leao, sponda di Pulisic, Ferguson anticipa Jovic in angolo.22:13

60' SOSTITUZIONE MILAN. Pioli richiama uno spento Giroud, spazio a Jovic.22:07

59' SOSTITUZIONE MILAN. Musah prende il posto di Adli.22:07

59' SOSTITUZIONE MILAN. Energie fresche sulla fascia: Florenzi per Calabria.22:07

58' Rafael Leao centra dalla sinistra, Beukema è ben posizionato.22:06

57' AMMONITO Urbanski, trattenuta su Calabria.22:05

55' Calafiori in proiezione offensiva, conclusione da dimenticare.22:03

53' Zirkzee si gira al limite, destro ribattuto da Gabbia, secondo tentativo bloccato in due tempi da Maignan.22:03

52' De Silvestri caparbio al limite dell'area, sinistro di Kristansen, potente ma impreciso.21:59

50' Pulisic dalla destra, Kristansen allontana di testa, Rafael Leao al volo calcia in curva.21:58

49' OCCASIONE BOLOGNA! Cross di Fabbian, Zirkzee controlla in area, salta Kjaer e Gabbia ma davanti a Maignan spara alle stelle.21:57

48' Pastiglia di antidolorifico per Giroud che si rialza, Massa fa riprendere il gioco.21:56

46' Scontro tra Freuler e Giroud, ha la peggio il rossonero, gioco fermo.21:54

46' COMINCIA LA RIPRESA. Milan-Bologna 1-1, nessun cambio durante l'intervallo.21:53

Pioli ha bisogno di alzare la qualità delle giocate offensive; Thiago Motta deve evitare cali di ritmo e di baricentro, l'ex Saelemaekers possibile innesto.21:40

Frazione equilibrata e combattuta, molto tattica nella prima parte poi Zirkzee sblocca il risultato dopo un'azione insistita dei rossoblu. Massa concede un rigore per un presunto gioco pericoloso di Ferguson su Kjaer, contestato lungamente dagli ospiti (espulso Thiago Motta per proteste), Giroud spreca dagli 11 metri. Allo scadere, Loftus-Cheek riesce a pareggiare con una deviazione sottomisura su assist di Calabria.21:39

45'+3' FINE PRIMO TEMPO. Milan-Bologna 1-1, Loftus-Cheek risponde a Zirkzee.21:36

45'+2' AMMONITO Loftus-Cheek, irruente su Beukema.21:34

45' Tre minuti di recupero.21:33

45' GOL! MILAN-Bologna 1-1! Rete di Loftus-Cheek. Calabria scende sulla fascia e centra dalla destra, zampata vincente di Loftus-Cheek.



44' AMMONITO Adli, braccio alto su Aebischer.21:31

43' Massa espelle un altro componente della panchina rossoblu per proteste.21:31

42' RIGORE PARATO! Giroud dagli 11 metri, rasoterra masticato, Skoruspki blocca la sfera con sicurezza.21:29

41' Massa allontana Thiago Motta per proteste.21:28

40' I rossoblu accerchiano l'arbitro, il VAR non interviene, Massa conferma la propria decisione.21:29

39' AMMONITO Ferguson per gioco pericoloso.21:29

39' RIGORE MILAN! Punizione di Theo Hernandez, Kjaer abbassa la testa sul piede di Ferguson, Massa assegna il penalty.21:35

38' Sul ribaltamento di fronte, Loftus-Cheek smarca Pulisic che sbaglia a calibrare il pallonetto su Skorupski, alto.21:25

37' Ripartenza di Freuler, Zirkzee centra per Urbanski, contrato da Gabbia.21:25

37' Reijnders apre per Rafael Leao, fermato in angolo da De Silvestri.21:24

36' AMMONITO Calabria, in ritardo su Urbanski.21:23

35' Pulisic in profondità per Giroud, pescato in offside.21:24

33' Lancio per Aebischer, Maignan arriva prima bloccando palla proprio al limite dell'area.21:21

32' Punizione di Theo Hernandez, cross tagliato di Pulisic, Kjaer alza di testa da ottima posizione.21:20

29' GOL! Milan-BOLOGNA 0-1! Rete di Zirkzee. Lancio per Zirkzee, mischia in area rossonera, Fabbian murato, Aebischer e Calafiori lisciano la conclusione, Zirzkee beffa Maignan con un tunnel da posizione angolata.



28' Pulisic dalla destra, Adli non trova spazi per concludere.21:15

26' Possesso dei rossoneri, ritmi non particolarmente elevati.21:14

24' Da corner, girata di destro di Zirkzee, palla in curva.21:12

24' Lancio di Calafiori, indecisione tra Maignan e Theo Hernandez, spunta Fabbian, Gabbia concede il primo angolo della gara.21:11

23' Rafael Leao dalla sinistra, Giroud prova lo scorpione di tacco, murato da Freuler.21:11

22' AMMONITO Rafael Leao, trattenuta su De Silvestri.21:09

21' Cross di Pulisic, Calafiori allontana di testa, destro al volo di Reijnders, sul fondo.21:09

19' OCCASIONE MILAN! Rafael Leao s'incunea in area dalla sinistra, tiro violento, Skorupski ci mette i pugni poi Calabria calcia alto.21:07

17' Gioco fermo per il minuto 16 - il numero di maglia di Maignan, nella campagna contro il razzismo.21:05

15' Ripartenza di Zirkzee, recupera Reijnders.21:03

13' Fraseggio dei rossoneri, i rossoblu attendono nella propria metà campo.21:01

11' Rafael Leao spinge sulla sinistra, cross mal calibrato.20:58

10' Zirkzee si libera al limite, sinistro fiacco, facile preda di Maignan.20:57

9' Percussione di Theo Hernandez, ciabattata ampiamente a lato.20:56

7' Zirkzee nel corridoio per Fabbian, Gabbia attento in chiusura.20:54

5' Rafael Leao si accentra dalla sinistra, destro spazzato da Calafiori.20:53

4' Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.20:51

2' AMMONITO Calafiori, primo intervento falloso su Pulisic.20:49

1' INIZIA Milan-Bologna, palla ai rossoblu.20:47

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Massa.20:39

Out Posch, gioca De Silvestri. Thiago Motta ritrova Zirkzee al centro dell'attacco, Fabbian preferito ad Orsolini nel trio a supporto completato da Ferguson e Urbanski. 20:14

Pioli conferma lo stesso XI iniziale capace di battere Roma e Udinese: Giroud supportato da Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao. Continuità per Kjaer-Gabbia al centro della difesa.20:11

4-2-3-1 anche per il Bologna: Skorupski - De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristansen - Aebischer, Freuler - Fabbian, Ferguson, Urbanski - Zirkzee. A disp.: Ravaglia, Bagnolini, Lucumi, Corazza, Ilic, Moro, Lykogiannis, Saelemaekers, Karlsson, Orsolini.20:40

Ecco le formazioni. Milan con il 4-2-3-1: Maignan - Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez - Rejinders, Adli - Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao - Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello, Florenzi, Jimenez, Pellegrino, Terracciano, Simic, Traore, Zeroli, Musa, Jovic, Okafor.20:42

I rossoneri, reduci da quattro vittorie di fila, vogliono continuare la marcia per accorciare le distanze dalla vetta; i rossoblu, capaci di raccogliere un solo punto nelle ultime tre gare, hanno bisogno di ritrovare il successo per non perdere la scia Champions.20:05

Al San Siro tutto pronto per Milan-Bologna, ventiduesima giornata di Serie A.20:03