90'+4' FISCHIO FINALE: VENEZIA-HELLAS VERONA 1-1. Al gol di Zerbin ha risposto quello di Tchatchoua.20:24

90'+3' Ultimi attacchi del Venezia. Il Verona si difende.20:22

90' Segnalati quattro minuti di recupero.20:19

87' Quinta sostituzione per il Venezia. Alessio Zerbin lascia spazio a Franco Carboni.20:17

87' Quarta sostituzione per il Venezia. Finisce la partita di Joel Pohjanpalo, al suo posto Christian Gytkjær.20:17

85' BUSIO SFIORA IL GOL! Nicolussi Caviglia alza il pallone in area per Zampano, che fa la sponda per la conclusione al volo sul secondo palo del numero 6, allungata in calcio d'angolo da Montipò.20:15

84' Corner di Kastanos e colpo di testa di Coppola, che non trova la porta.20:13

82' Quarta sostituzione per l'Hellas Verona. Esce Tomáš Suslov, entra Darko Lazović.20:11

82' Terza sostituzione per l'Hellas Verona. Fuori Amin Sarr, dentro Rocha Livramento.20:11

80' Terza sostituzione per il Venezia. Richiamato in panchina Gaetano Oristanio, minuti per John Yeboah.20:10

80' Seconda sostituzione per il Venezia Issa Doumbia lascia spazio a Bjarki Bjarkason.20:09

79' Tocco di Suslov e tiro centrale di Kastanos, bloccato a terra da Stankovic.20:08

76' GOL! Venezia-HELLAS VERONA 1-1! Rete di Jackson Tchatchoua! Mosquera scappa sulla destra a Candé, prende il fondo e scarica all'indietro per Sarr, la cui conclusione di prima diventa di fatto un assist per Tchatchoua, che spinge in porta la rete del pareggio.



74' Serdar si libera al limite dell'area e prova la conclusione. Doumbia si oppone e devia in corner.20:05

71' Proteste da parte di Zampano per un mancato calcio d'angolo assegnato al Venezia. Per Manganiello, infatti, si tratta di rimessa dal fondo per l'Hellas.20:01

68' Prima sostituzione per il Venezia. Esce Mikael Ellertsson, entra Francesco Zampano.19:57

66' Il Verona torna a giocare con le due punte, mentre Kastanos prende il posto di Bradaric sulla fascia sinistra.19:55

63' Seconda sostituzione per l'Hellas Verona. Fuori Domagoj Bradarić, dentro Daniel Mosquera.19:54

62' AMMONITO Grigoris Kastanos per un fallo su Haps.19:54

61' Corner a uscire di Kastanos e colpo di testa di Ghilardi che, tutto solo, non riesce a trovare la porta.19:50

58' Altro calcio di punizione da sinistra di Suslov, che stavolta pesca Coppola sul secondo palo. Il difensore dell'Hellas anticipa Idzes e colpisce di testa, ma non riesce a dare forza alla sua conclusione, bloccata a terra da Stankovic.19:47

55' Zerbin fa passare un pallone interessante per Doumbia, che viene però anticipato dall'ottima uscita bassa di Montipò.19:44

52' Suslov batte un calcio di punizione da sinistra verso il centro dell'area, dove Candé anticipa tutti e allontana.19:41

49' Coppola cambia gioco per la corsa di Tchatchoua, che riesce ad arrivare sul pallone, ma non a tenerlo in campo.19:38

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Venezia-Hellas Verona. Nessun cambio all'intervallo.19:34

Può essere abbastanza soddisfatto Di Francesco, vista la prestazione attenta e ordinata dei suoi in fase difensiva, mentre in quella offensiva si sono visti poco sia Oristanio che Pohjanpalo. Sotto di un gol e già a una sostituzione, invece, Zanetti, che ha dovuto togliere l'infortunato Tengstedt, il quale ha fatto posto a Kastanos.19:26

Il Venezia chiude il primo tempo avanti di un gol sull'Hellas Verona grazie alla prima rete in Serie A di Zerbin, bravo a sfruttare l'unica palla gol avuta dalla squadra di Di Francesco fino a questo momento. A partire meglio sono infatti gli ospiti, che si rendono pericolosi all'11' con il tiro di Serdar, respinto con i piedi da Stankovic. La partita si sblocca al 28', quando la difesa del Verona respinge un tiro di Pohjanpalo, ma Zerbin è il più veloce a lanciarsi sul pallone vagante in area e batte Montipò con un sinistro preciso.19:24

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: VENEZIA-HELLAS VERONA 1-0. Padroni di casa in vantaggio con il gol di Zerbin.19:20

45'+2' AMMONITO Joel Pohjanpalo per un intervento in ritardo su Kastanos.19:18

45' Concessi tre minuti di recupero.19:16

43' Bradaric rientra sul destro e crossa sul secondo palo alla ricerca di Tchatchoua. Idzes e Candé intervengono e allontanano il pallone.19:15

40' Prima sostituzione per l'Hellas Verona. Non ce la fa Casper Tengstedt, al suo posto Grigoris Kastanos.19:11

38' Tengstedt rientra in campo ma continua a zoppicare.19:09

36' Problema fisico per Tengstedt, toccato duro da Candé.19:07

33' Tengstedt porta palla, punta Idzes e, arrivato al limite dell'area, apre troppo l'interno destro. Conclusione larga.19:04

31' Oristanio protesta per una presunta trattenuta di Ghilardi su di lui. Per Manganiello è tutto regolare.19:02

28' GOL! VENEZIA-Hellas Verona 1-0! Rete di Alessio Zerbin! L'ex Napoli serve al limite dell'area Pohjanpalo, che calcia di prima intenzione ma viene murato dalla difesa dell'Hellas. Il pallone resta in area e il primo ad arrivare è proprio Zerbin, che colpisce con il sinistro e batte Montipò.



27' Regna l'equilibrio al Penzo. Pochissime occasioni da una parte e dall'altra.18:58

24' Scontro duro tra Haps e Suslov, che ha la peggio e resta a terra dolorante.18:56

21' Possesso palla prolungato del Venezia. Il Verona si difende nella propria metà campo.18:53

18' Ritmo molto alto in questo avvio di gara.18:49

15' Si riprende a giocare con Serdar regolarmente in campo.18:46

14' Serdar resta a terra dolorante dopo uno scontro con Nicolussi Caviglia. Gioco fermo al Penzo.18:45

11' STANKOVIC SALVA SU SERDAR! Azione personale del centrocampista gialloblù, che si libera in area di rigore e calcia sul primo palo. Stankovic lo copre e respinge con i piedi.18:43

9' Nicolussi Caviglia si sposta il pallone sul sinistro e fa partire un traversone tagliato che non trova compagni e finisce tra le braccia di Montipò.18:40

6' Bradaric crossa sul secondo palo, Stankovic esce e blocca in presa alta.18:37

3' Serdar imbuca per la corsa di Sarr, che entra in area e calcia, ma viene fermato dall'ottima copertura di Candé.18:34

CALCIO D'INIZIO! Comincia Venezia-Hellas Verona. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.18:31

Quasi tutto pronto allo Stadio Pier Luigi Penzo. Tra pochi minuti l'arbitro Gianluca Manganiello darà il via al match.18:24

Diverse defezioni anche per Zanetti, che deve rinunciare agli squalificati Duda e Dawidowicz, oltre a Frese, Cruz, Harroui, Magnani e Faraoni. L'allenatore dell'Hellas conferma nove undicesimi della formazione schierata contro la Lazio, sostituendo Dawidowicz con Daniliuc e Duda con Belahyane. Bradaric vince il ballottaggio a sinistra con Lazovic, mentre Sarr viene ancora una volta preferito a Mosquera.18:23

Tante assenze per Di Francesco, che deve fare a meno degli indisponibili Duncan, Svoboda, Crnigoj, Sagrado, Sverko e Candela. Per questo motivo, schiera subito titolare in difesa il neoacquisto Candé, preferito a Schingtienne. Spazio anche per un altro nuovo arrivato come Zerbin, che vince il ballottaggio sulla fascia destra con Zampano, mentre in attacco torna titolare Oristanio al fianco di Pohjanpalo.18:20

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Hellas Verona si schiera in campo con il 3-4-1-2: Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Bradaric; Suslov; Tengstedt, SarrA disposizione: Berardi, Perilli, Lambourde, Lazovic, Livramento, Okou, Sishuba, Kastanos, Dani Silva, Mosquera, Ajayi, Cisse, Corradi.18:16

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Venezia si schiera in campo con il 3-5-2: Stankovic; Haps, Idzes, Candé; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. A disposizione: Joronen, Grandi, Zampano, Gytkjaer, Yeboah, Conde, Bjarkason, Schingtienne, Chiesurin, Carboni, El Haddad.18:16

Momento negativo anche per il Verona, a secco di gol nelle ultime tre partite, nelle quali ha ottenuto un punto e subito due sconfitte. Vincendo oggi, la squadra di Paolo Zanetti farebbe un bel balzo in classifica, scavalcando Lecce, Parma, Cagliari ed Empoli e salendo al 13esimo posto alla pari del Como.18:14

Derby veneto e scontro salvezza allo Stadio Pier Luigi Penzo, dove il Venezia cerca una vittoria che gli consentirebbe di portarsi a un punto proprio dall'Hellas Verona terzultimo e a due da Lecce e Parma, al momento salve. La squadra di Eusebio Di Francesco è reduce da due pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime quattro partite, ma proverà a sfruttare il fattore campo, visto che le tre vittorie collezionate in questo campionato sono arrivate tutte in casa.18:08

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Venezia-Hellas Verona, gara valida per la 22esima giornata di Serie A.18:05

