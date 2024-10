Grazie per aver seguito la diretta scritta di Parma-Empoli 1-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti col campionato di Serie A.14:36

90'+4' Triplice fischio di La Penna. Parma-Empoli finisce 1-1.14:25

90'+4' Sohm viene ammonito per un fallo precedente su Maleh.14:25

90'+3' Ripartenza empolese dopo una palla persa in orizzontale da Keita, Pellegri sbaglia il controllo al limite dell'area avversaria ma poi è bravo nel guadagnare una rimessa laterale vicino alla bandierina.14:25

90'+2' Cross di Valeri dalla sinistra, Charpentier si ritrova la palla addosso ma non riesce a controllarla. Spazza la difesa toscana.14:23

90'+1' Cartellino giallo per Pellegri dopo un fallo di frustrazione.21:28

90'+1' Pellegri e Gyasi non si capiscono sulla trequarti offensiva e sprecano una buona opportunità per creare qualcosa di pericoloso.14:22

90'+1' Balogh trattiene vistosamente Ekong e viene ammonito da La Penna.14:21

90' Quattro minuti di recupero al Tardini.14:21

90' ANCORA CHARPENTIER! Girata in area piccola del francese su una palla vagante ma conclusione che termina altissima. Continua a premere il Parma.14:21

89' OCCASIONE PARMA! Charpentier serve Mihaila all'altezza del dischetto ma quest'ultimo liscia la palla con tutto lo specchio a disposizione!14:23

88' Sostituzione Empoli: fuori Ola Solbakken, dentro Emmanuel Ekong.14:26

87' Crampi anche per Solbakken, l'Empoli sembra aver finito tutte le energie.14:19

84' Sostituzione Parma: esce anche Adrian Bernabé, entra Valentin Mihaila.14:18

84' Sostituzione Parma: fuori Ange-Yoan Bonny, dentro Drissa Camara.14:18

83' SBAGLIA BONNY! Destro a incrociare del francese che spiazza Vasquez ma finisce sulla parte alta della traversa e va fuori dal campo. Si rimane sull'1-1!14:17

82' Vasquez viene anche ammonito dal direttore di gara.14:14

82' RIGORE PER IL PARMA! Almqvist anticipa Vasquez e viene travolto dal portiere dell'Empoli. La Penna indica subito il dischetto.14:14

80' GOL! PARMA-Empoli 1-1! Rete di Charpentier. Valeri crossa basso in area trovando Charpentier. Il francese si gira sul destro e batte Vasquez con un destro forte rasoterra che infiamma il Tardini.



80' Sostituzione Empoli: fuori Jacopo Fazzini, dentro Nicolas Haas.14:11

80' Sostituzione Empoli: esce Alberto Grassi, al suo posto entra Youssef Maleh.14:10

79' Crampi per Fazzini e gioco ancora fermo. D'Aversa ne approfitta per effettuare due cambi.14:10

78' Pecchia passeggia nervoso a bordocampo, forse pensando ad altre mosse per ottenere il pari.14:40

76' Fase della partita di grande equilibrio col baricentro dell'Empoli che si è alzato a cercare di tenere lontani dalla propria area i giocatori di Pecchia.14:07

74' Gioco fermo. C'è Gyasi a terra e non sembra in grado di proseguire, forse a causa di un problema muscolare.14:05

72' Azione tutta di prima del Parma, fermata però da Pezzella che interviene sul filtrante in area per Almqvist14:04

72' Ismajli anticipa Charpentier e subisce anche il fallo del numero nove gialloblu. Scorre altro tempo col risultato sempre a favore dell'Empoli.14:03

70' Grassi viene ammonito da La Penna dopo un contatto con Charpentier, giudicato falloso dal direttore di gara.17:11

69' Sostituzione Empoli: esce anche Lorenzo Colombo, in campo Pietro Pellegri.14:00

68' Sostituzione Empoli: fuori Faustino Anjorin, dentro Liam Henderson.17:39

67' Giallo per Ismajli dopo un fallo netto su Bonny.13:58

67' Colombo a terra in area parmense dopo uno scontro con Suzuki, uscito dai pali in maniera avventata ma efficace. Timide proteste da parte dei giocatori di D'Aversa che chiedono il rigore ma La Penna è irremovibile.13:59

66' Cross in area di Bonny, Vasquez ci arriva di pugno e viene travolto da Charpentier. Punizione per l'Empoli che guadagna secondi preziosi.13:58

65' Percussione centrale di Sohm che si presenta al limite dell'area con la palla sul destro ma, anziché calciare, prova il servizio per Charpentier e finisce per regalare la palla a Vasquez. E' però decisamente un altro Parma rispetto a quello visto nei primi 45 minuti.13:57

64' BERNABE'! Punizione mancina quasi perfetta dello spagnolo che passa sopra la barriera ma trova la risposta pronta di Vasquez, bravo a respingere in tuffo alla propria sinistra.13:55

63' Punizione per il Parma a 20 metri dalla porta avversaria, sul pallone Bernabé.13:54

61' SI gioca a una porta sola in questo secondo tempo, è sempre il Parma a fare la partita mentre l'Empoli si è forse abbassato un po' troppo per difendere il vantaggio.13:54

58' Continua a premere il Parma che sta dando tutto per arrivare al pareggio.14:40

57' OCCASIONE PARMA! Bonny calcia col destro dal limite, Vasquez ci arriva togliendo la palla dall'angolino alla propria destra.14:39

56' Bernabé scodella in area alla ricerca di Bonny, Goglichidze e Gyasi lasciano scorrere la palla a fondo campo. Sarà rimessa dal fondo per i toscani.13:48

55' Sostituzione Parma: un cambio anche in zona offensiva con Matteo Cancellieri che lascia spazio a Pontus Almqvist.13:46

55' Sostituzione Parma: Pecchia toglie l'ammonito Hernani e inserisce Mandela Keita.13:46

54' Niente da fare per il Parma dalla bandierina, poi Gyasi è perfetto nel far carambolare la palla su un avversario per guadagnare una preziosa rimessa dal fondo.13:45

53' Ismajli travolge Valeri tra le proteste del Tardini, palla in corner e nessun fischio di La Penna che indica il pallone ai giocatori del Parma. L'intervento del difensore ospite in effetti è parso energico ma pulito.13:44

52' Bonny apre a destra per Charpentier, il suo cross viene respinto ma il Parma resta nel campo avversario per provare a creare qualcosa di pericoloso.13:43

50' Cartellino giallo per Hernani, autore di un fallo abbastanza plateale su Pezzella.13:41

48' Incursione di Solbakken che entra in area dalla destra e prova il rasoterra per Colombo, deviato in corner dalla difesa emiliana.13:41

46' Si fa vedere subito l'Empoli dalle parti di Suzuki con Colombo che invita Anjorin al tiro, il suo destro però termina molto lontano dallo specchio avversario.13:37

46' Si ricomincia!13:37

45' Sostituzione Parma: fuori Dennis Man, dentro Gabriel Charpentier.13:38

Nella ripresa si attendono le mosse di Pecchia per riacciuffare il risultato, al tecnico dei ducali non mancano le alternative per dare vivacità a un'attacco parso un po' spento. Mihaila, Almqvist e Benedyczak potrebbero quindi trovare spazio da qui al 90'. Per D'Aversa c'è invece da provare a gestire questo vantaggio, le mosse potrebbero dunque riguardare prevalentemente il centrocampo dove Fazzini e i due esterni hanno speso molto finora.13:53

L'autorete di Coulibaly, intervenuto in chiusura su Fazzini al limite della propria area piccola e molto sfortunato nella deviazione, decide finora il match equilibrato del Tardini. L'Empoli ha provato maggiormente a fare la partita ma le occasioni migliori le ha avute il Parma, entrambe con Bonny, una respinta da Vasquez, l'altra deviata in calcio d'angolo da Viti. Nel finale arriva anche la traversa a negare il gol di Cancellieri ai padroni di casa. C'è poco altro da segnalare in questa prima frazione, dove il gioco è stato anche reso difficile dal terreno molto pesante.13:53

45'+1' Finisce qui il primo tempo. Empoli in vantaggio al Tardini grazie all'autorete di Coulibaly.13:19

45' Un minuto di recupero.13:18

43' TRAVERSA DEL PARMA! Ducali vicinissimi al pareggio con Cancellieri che centra la traversa col sinistro a giro dalla distanza, dopo una sponda di Man.14:37

42' Sembra mancare qualche energia agli uomini di Pecchia per trovare lo spunto decisivo in questo finale di prima frazione.13:18

40' Ci sta provando il Parma ma l'Empoli non sta concedendo praticamente nulla dal momento del vantaggio.13:17

38' Nulla di fatto dalla bandierina, Vasquez blocca la sfera mettendo tranquillità alla propria retroguardia.13:10

37' Reagisce il Parma con l'inserimento di Sohm che guadagna un calcio d'angolo.13:09

35' GOL! Parma-EMPOLI 0-1! Autorete di Coulibaly. Azione perfetta palla a terra dell'Empoli con Colombo che premia l'inserimento di Gyasi in area, il suo cross basso per Fazzini viene sfiorato dal compagno e finisce dentro la porta dopo la deviazione decisiva di Coulibaly.



33' Lancio lungo di Bernabé per Valeri, Gyasi copre l'uscita di Vasquez che fa sua la sfera in tranquillità.13:07

32' Destro di Coulibaly dai 25 metri, palla altissima sopra la traversa di Vasquez.13:04

31' Ribaltamento di fronte e calcio d'angolo per il Parma, lo concede Goglichidze.13:03

31' Palla persa malamente da Bernabé in costruzione, Solbakken però non riesce a trovare lo spazio per il sinistro da dentro l'area e viene chiuso dalla difesa di casa.13:03

29' Fazzini ruba palla a Coulibaly e sgasa sulla sinistra, poi prova l'assist in area per Colombo ma trova Delprato sulla sua strada, ben posizionato per recuperare la palla ed evitare problemi.13:01

27' OCCASIONE PARMA! Bonny ancora a rimorchio, stavolta su assist di Hernani, il suo destro indirizzato sul palo lungo viene deviato da Viti in calcio d'angolo.12:59

26' Entrataccia di Pezzella su Bonny, La Penna richiama verbalmente il giocatore di D'Aversa che ha rischiato il giallo.12:59

24' Fazzini si accentra dalla sinistra e calcia basso col destro, Suzuki non ha problemi nel bloccare la conclusione dell'avversario.12:57

24' Maggiore possesso dell'Empoli ora, il Parma invece è più attendista e si affida alle ripartenze rapide dopo la conquista della palla.12:56

21' Cross teso di Valeri in area piccola, la palla attraversa tutto lo specchio ma finisce in fallo laterale dalla parte opposta senza deviazioni.12:53

20' Anjorin sgambetta Bernabé dopo aver subito un tunnel e viene ammonito dal direttore di gara.12:53

19' Solbakken crossa dallo spigolo dell'area sul secondo palo, Suzuki viene scavalcato ma la palla finisce a fondo campo.12:51

18' Palla perfetta di Gyasi per Colombo in area di rigore ma l'attaccante empolese sbaglia il controllo di petto e viene chiuso dalla difesa emiliana.12:50

17' Uscita a vuoto di Suzuki, la palla arriva a Pezzella che, dalla sinistra e con pochissimo specchio a disposizione, prova il sinistro rapido ma non trova la porta. C'è solo potenza nella conclusione dell'esterno empolese.12:49

16' Ammonito Delprato dopo un intervento scorretto su Fazzini.12:48

15' Dopo una fase iniziale che ha visto l'Empoli più attivo, negli ultimi minuti è stato il Parma a proporsi maggiormente in zona offensiva.12:47

11' OCCASIONE PARMA! Man doma il pallone in area dopo una respinta corta di Ismajli e serve Bonny a rimorchio. Il destro basso immediato del francese viene respinto da Vasquez, poi si alza la bandierina dell'assistente per segnalare un fuorigioco.12:44

11' Campo non in perfette condizioni dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi.12:43

10' Cross di Pezzella dalla sinistra per Gyasi, anticipato all'ultimo da Valeri. L'Empoli rimane comunque in attacco ma l'azione sfuma per un fuorigioco di Colombo.12:42

8' Duello tra Cancellieri e Gyasi sul lato corto dell'area empolese, un rimpallo fa finire la palla in calcio d'angolo, sprecato poi da Man che ha provato a calciare direttamente in porta senza esito positivo.12:41

6' Percussione centrale di Fazzini che viene però rimontato da Sohm, lo svizzero gli toglie palla senza commettere fallo. Poco dopo arriva una scorrettezza di Hernani su Anjorin e l'Empoli torna prontamente in possesso della sfera.12:39

5' Fazzini batte tagliato sul primo palo trovando Colombo ma il giocatore cresciuto nel Milan non riesce a prolungare la palla verso lo specchio col colpo di testa. Palla a fondo campo e rimessa per il Parma.12:37

4' Battuta corta di Fazzini per Pezzella che colpisce il campo al momento del cross ma riesce lo stesso a guadagnare un altro tiro dalla bandierina.12:36

4' Lancio in area per Colombo che viene chiuso all'ultimo da Balogh. Corner per l'Empoli, il primo della gara.12:36

2' Fallo di Anjorin su Bernabé che aveva rischiato tantissimo con un dribbling di troppo nel cerchio di centrocampo. Il fischio salva lo spagnolo che stava per perdere palla e mettere in difficoltà i compagni.12:35

Si comincia!12:32

E' tutto pronto al Tardini dove si attende solo il fischio d'inizio.12:34

Assenza importante invece per D'Aversa che deve fare a meno di Sebastiano Esposito, sulla trequarti alle spalle di Colombo c'è Solbakken dal 1' insieme a Fazzini. Per il resto confermata in toto la formazione che ha tenuto testa alla capolista Napoli nell'ultimo turno, perdendo di misura dopo un'ottima ora di gioco. Davanti a Vasquez ci sarà dunque il trio formato da Goglichidze, Ismajli e Viti, sulle corsie esterne ancora Gyasi a destra e Pezzella a sinistra, in mezzo al campo ancora Grassi e Anjorin.12:33

Pecchia opera due cambi rispetto al pareggio esterno ottenuto col Como: sulla fascia destra di difesa torna infatti Coulibaly con Hainaut in panchina, sulla trequarti parte Man dal 1' invece di Almqvist. Per il resto tutto confermato con Bonny punta centrale, Sohm e Cancellieri, ex di turno, sulla trequarti, Bernabé e Hernani in mezzo al campo, Delprato-Balogh coppia centrale di difesa davanti a Suzuki, infine Valeri ad occupare la fascia sinistra.12:28

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: 3-4-2-1 per i toscani. Vasquez - Goglichidze, Ismajli, Viti - Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella - Fazzini, Solbakken - Colombo. A disposizione: Seghetti, Brancolini, Henderson, Sambia, Pellegri, Cacace, Belardinelli, Ekong, De Sciglio, Tosto, Haas, Marianucci, Konate, Maleh.12:25

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA: consueto 4-2-3-1 per Pecchia. Suzuki - Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri - Bernabé, Hernani - Man, Sohm, Cancellieri - Bonny. A disposizione:Chichizola, Corvi, Valenti, Benedyczak, Estevez, Charpentier, Almqvist, Keita, Hainaut, Camara, Mihaila, Leoni, Anas, Di Chiara.12:22

Dirige il match La Penna con Giallatini e Colarossi ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Prontera. In sala VAR ci sono Marini e Camplone.12:19

Il Tardini apre i battenti per uno scontro chiave in ottica salvezza. I padroni di casa non vincono dal 31 agosto contro il Milan e si trovano ora invischiati nella zona calda della classifica mentre gli ospiti, dopo l'ottimo avvio di stagione, hanno perso le ultime due e devono tornare a fare punti per mantenersi a metà della graduatoria. Parma ed Empoli non si affrontano in A dal 2018/19, allora fu 1-0 al Tardini per gli emiliani e 3-3 al Castellani. Fischio d'inizio alle ore 12.30.12:19

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Parma-Empoli, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A.12:09