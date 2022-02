LIVE VERONA - VENEZIA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Bentegodi tutto pronto per il derby Verona-Venezia, ventisettesima giornata di Serie A.14:08

I gialloblu, reduci da due successi di fila in casa (vs Bologna e Udinese), affrontano gli arancioneroverdi, alla ricerca di continuità di risulati e pesanti punti salvezza.14:10

3-4-1-2 per il Venezia: Romero - Ampadu, Caldara, Ceccaroni - Crnigoj, Busio, Cuisance, Haps - Aramu - Okereke, Henry. A disp.: Maenpaa, Modolo, Svoboda, Mateju, Ullmann, Vacca, Fiordilino, Tessmann, Peretz, Johnsen, Nani, Nsame.14:20

Out Casale e Gunter, Tudor fa esordire dal primo minuto Retsos e Coppola in una difesa inedita con Sutalo. Continuità in avanti a Barak-Caprari alle spalle di Simeone.14:17