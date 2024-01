L'Inter arriva a Firenze con l'ambizione di presentarsi tra sette giorni allo scontro diretto con la Juve da capolista nonostante una partita in meno. I nerazzurri non hanno mai perso in trasferta in questa stagione, l'unico k.o. resta quello per mano del Sassuolo lo scorso 26 settembre a San Siro18:00