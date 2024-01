Grazie per aver seguito la diretta di Lazio-Napoli e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:01

Zero gol e poche emozioni nei 90 minuti dell'Olimpico, dove va in scena un primo tempo bloccato e acceso soltanto da due conclusioni, entrambe fuori misura, di Isaksen. L'episodio che potrebbe stappare il match arriva in apertura di ripresa, al 46', quando Castellanos riceve un lancio lungo di Gila, controlla di petto in area e batte Gollini con una splendida rovesciata. Orsato, però, annulla per fuorigioco. I padroni di casa ci riprovano con la conclusione da fuori di Cataldi, che termina sul fondo, e con il tap-in di tacco tentato ancora dal Taty su assist di Isaksen, ma Ostigard allontana il pallone destinato verso la porta e fissa il risultato sullo 0-0.20:01

Un punto per parte tra Lazio e Napoli, che falliscono l'avvicinamento al quarto posto occupato dall'Atalanta. I biancocelesti interrompono la loro striscia di quattro vittorie consecutive in campionato e si portano a due punti dalla zona Champions League, mentre la squadra di Mazzarri aggancia la Roma a quota 32, ma resta al nono posto in classifica.19:57

90'+6' FISCHIO FINALE: LAZIO-NAPOLI 0-0. Pareggio a reti bianche all'Olimpico.19:54

90'+5' AMMONITO Leo Østigård per proteste.19:53

90'+3' Conclusione da fuori di Pellegrini: deviazione e palla che finisce sulla parte alta della rete. Corner per la Lazio.19:51

90' Segnalati cinque minuti di recupero.19:48

88' Potenziale occasione per la Lazio con Pellegrini che serve l'inserimento in area di Vecino. L'ex Inter cerca la sponda volante per Castellanos, ma Juan Jesus devia con il corpo e il pallone finisce tra le braccia di Gollini.19:47

87' Di Lorenzo verticalizza per Lindstrom, che non riesce ad agganciare. Possesso palla per la Lazio.19:45

84' Quarta sostituzione per la Lazio. Danilo Cataldi lascia spazio a Nicolò Rovella.19:43

84' Terza sostituzione per la Lazio. Finisce la partita di Gustav Isaksen, al suo posto Pedro.19:43

84' Quinta sostituzione per il Napoli. Esce Piotr Zieliński, esordio in Serie A per Leander Dendoncker.19:42

84' Quarta sostituzione per il Napoli. Fuori Matteo Politano, dentro Jesper Lindstrøm.19:42

83' Zielinski calcia a giro sul primo palo la punizione dal limite. Conclusione sul fondo.19:41

82' AMMONITO Danilo Cataldi per un fallo al limite dell'area su Ngonge.19:40

80' Terza sostituzione per il Napoli. Richiamato in panchina Mário Rui, minuti per Pasquale Mazzocchi.19:38

79' Seconda sostituzione per il Napoli. Giacomo Raspadori lascia spazio a Cyril Ngonge, all'esordio con gli azzurri.19:37

77' Seconda sostituzione per la Lazio. Finisce la partita di Mattéo Guendouzi, al suo posto Matías Vecino.19:35

75' CHE OCCASIONE PER LA LAZIO! Isaksen scappa sulla destra, prende il fondo e serve a rimorchio Castellanos, che prova a girare il pallone in porta con il tacco, ma Ostigard è ben piazzato e salva nei pressi della linea.19:34

72' Marusic passa a destra, con Pellegrini che si piazza sulla fascia sinistra.19:29

71' Prima sostituzione per la Lazio. Esce Manuel Lazzari, entra Luca Pellegrini.19:29

69' AMMONITO Mario Gila per un intervento in ritardo su Politano.19:27

68' Errore di misura di Raspadori, che lavora bene un pallone sull'esterno difendendolo dall'assalto di Romagnoli, ma sbaglia lo scarico per Zielinski.19:27

65' CI PROVA CATALDI! Luis Alberto serve orizzontalmente il capitano della Lazio, che controlla con il destro e calcia a incrociare con il sinistro, sfiorando il palo.19:23

64' Azione offensiva insistita della Lazio, che non trova però il modo per arrivare alla conclusione.19:23

61' Guendouzi crossa sul primo palo per l'inserimento di Luis Alberto, che prende il tempo a Juan Jesus, ma di testa non trova la porta.19:19

60' Prima sostituzione per il Napoli. Fuori Diego Demme, dentro Gianluca Gaetano.19:18

58' Ottimo recupero di Isaksen, che ruba palla a Zielinski sulla trequarti offensiva del Napoli.19:17

55' AMMONITO Alessio Romagnoli per un fallo su Politano.19:13

52' Ritmo più alto in questo avvio di ripresa.19:11

49' AMMONITO Diego Demme per un intervento in ritardo su Felipe Anderson.19:07

46' GOL ANNULLATO ALLA LAZIO! Castellanos riceve in area e sorprende Gollini con una splendida rovesciata. Orsato annulla subito, però, per fuorigioco del centravanti laziale.19:05

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Lazio-Napoli.19:04

Primi 45 minuti in cui si è manifestata chiaramente la volontà di Mazzarri di non concedere nulla alla Lazio, ma allo stesso tempo il Napoli non è mai riuscito a ripartire con qualità e a sfruttare l'estro di Zielinski, Politano e Raspadori, molto isolato. Anche la Lazio ha faticato ad alzare il ritmo e a mettere in movimento Luis Alberto, ingabbiato dal centrocampo azzurro.18:53

Nessun gol e nessuna occasione durante i primi 45 minuti di Lazio-Napoli. Match bloccatissimo all'Olimpico, dove a farla da padrone è l'attenzione riposta da entrambe le squadre per non concedere spazi agli avversari. A provarci di più, però, è stata la squadra di Sarri, puntando sull'intraprendenza di Isaksen, autore delle uniche due conclusioni leggermente pericolose registrate finora: entrambe sono finite alte sopra la porta difesa da Gollini.18:50

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: LAZIO-NAPOLI 0-0. Non si sblocca il match dell'Olimpico.18:48

43' Isaksen punta Juan Jesus, rientra sul sinistro e cerca la conclusione potente sul secondo palo. Palla alta.18:45

42' Proteste di tutto l'Olimpico per la scelta di Orsato di non fischiare un calcio di punizione a favore di Castellanos. Il direttore di gara redarguisce l'attaccante della Lazio, colpevole secondo lui di essersi lasciato andare troppo facilmente.18:44

39' Luis Alberto batte un calcio di punizione verso il centro dell'area alla ricerca di Romagnoli. Juan Jesus vince il duello e mette in fallo laterale.18:41

36' Buona fase di pressing della Lazio, che recupera il pallone sulla sua trequarti offensiva.18:38

33' Calcio d'angolo di Luis Alberto allontanato di testa da Juan Jesus. La Lazio ricomincia dalla sua metà campo.18:35

30' Attenzione massima da parte delle due squadre in questi primi 30 minuti di gioco.18:32

27' Politano verticalizza per la corsa di Mario Rui, anticipato dall'uscita di Provedel.18:29

25' Ottima chiusura di Romagnoli, che si allarga e ferma Politano sulla linea laterale.18:27

22' Primo quarto di gara senza emozioni all'Olimpico. La Lazio muove il pallone, il Napoli attende.18:24

19' Giropalla difensivo della Lazio. Il Napoli attende senza alzare la pressione.18:21

16' Buon corner guadagnato da Politano, il cui cross dalla destra viene respinto da Gila.18:18

13' Luis Alberto serve Isaksen che riceve al limite dell'area e calcia di prima aprendo l'interno sinistro. Conclusione alta.18:16

10' Conclusione di controbalzo dal limite dell'area di Cataldi, con il pallone che finisce in curva.18:13

7' Intervento duro di Castellanos su Zielinski. Calcio di punizione nella propria metà campo per il Napoli.18:10

4' Ritmo basso in questo avvio. Il Napoli gira palla, la Lazio alza la pressione sui difensori.18:07

CALCIO D'INIZIO! Comincia Lazio-Napoli. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.18:02

In corso il minuto di raccoglimento dedicato alla memoria di Gigi Riva.18:01

Quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma. Tra pochi minuti l'arbitro Daniele Orsato darà il via al match.17:52

Decisioni del Giudice Sportivo ancor più indigeste per Mazzarri, che deve fare i conti con tre assenze per squalifica: Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste, che si aggiungono alle assenze di Osimhen (impegnato in Coppa d'Africa), Natan, Olivera, Meret e del nuovo acquisto Traoré. L'ex tecnico del Torino conferma la difesa a 3, dando fiducia a Ostigard, mentre rispolvera Demme e Zielinski a centrocampo. Sarà Politano ad affiancare Raspadori, mentre partono dalla panchina i nuovi acquisti Ngonge, Mazzocchi e Dendoncker.17:51

Squalifiche pesanti in casa Lazio, che costringono Sarri a rinunciare a Zaccagni e Immobile, oltre a dover fare a meno dell'infortunato Patric, rimpiazzato da Gila, preferito a Casale. Cataldi vince il ballottaggio con Rovella in cabina di regia, mentre l'escluso in attacco è Pedro, con Isaksen e Felipe Anderson a supporto di Castellanos.17:47

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con un 3-5-1-1: Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano; Raspadori. A disposizione: Contini, Idasiak, Ngonge, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, D'Avino, Gioielli, Gaetano.17:44

FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio si schiera in campo con un 4-3-3: Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. A disposizione: Sepe, Mandas, Pellegrini, Vecino, Kamada, Pedro, Casale, Hysaj, Ruggeri, Rovella, Fernandes.17:43

Walter Mazzarri, invece, vuole trovare quella continuità che non ha ancora mai avuto nella sua seconda esperienza a Napoli, visto che sotto la sua guida i partenopei non hanno mai vinto due match consecutivi in campionato. Il tecnico toscano spera che il gol-vittoria al 96' di Rrahmani contro la Salernitana nell'ultimo turno disputato rappresenti la svolta da questo punto di vista, poiché conquistando i tre punti oggi, gli azzurri scavalcherebbero proprio la Lazio, tornando a due punti dall'Atalanta, al momento, quarta.17:42

Archiviare le sconfitte in Supercoppa Italiana e rituffarsi nella corsa alla qualificazione in Champions League. Stesso obiettivo per Lazio e Napoli, con la squadra di Maurizio Sarri alla ricerca della quinta vittoria consecutiva in campionato, che la proietterebbe al quarto posto in classifica al pari dell'Atalanta, in attesa del match della Fiorentina (in campo in serata contro l'Inter). 17:38

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Napoli, gara valida per la 22^ giornata di Serie A.17:34