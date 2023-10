Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Via Del Mare

Città: Lecce

Capienza: 33876 spettatori14:23 Fonte: Gettyimages

Al Via Del Mare di Lecce si incrociano due squadre in crisi di risultati e alla ricerca di una sterzata. Il Lecce dopo l'ottimo avvio, è calato e non trova i tre punti da cinque gare, 1-0 casalingo contro il Genoa. Non se la passa meglio il Torino che non vince da sei partite e non trova addirittura il gol da cinque.14:23

I granata hanno vinto sul campo del Lecce soltanto due volte nelle nove trasferte (4N, 3P) giocate in Serie A. Queste sono avvenute negli ultimi due incroci, dove i salentini non hanno neanche trovato la via del gol.14:26

Formazione LECCE (4-3-3): Falcone - Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo - Gonzalez, Ramadani, Rafia - Almqvist, Krstovic, Banda. A disposizione: Brancolini, Samooja, Oudin, Sansone, Venuti, Dorgu, Kaba, Berisha, Corfitzen, Touba, Samek, Piccoli, Strefezza.17:05

Formazione TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic - Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez - Bellanova, Linetty, Ricci, Gineitis, Lazaro, Seck - Pellegri, Sanabria. A disposizione. Gemello, Popa, Zima, N’Guessan, Sazonov, Antolini, Tameze, Ilic, Radonjic, Zapata, Karamoh, Seck.17:06