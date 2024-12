Grazie per avere seguito con noi la diretta di Cagliari-Inter, arrivederci al prossimo turno di Serie A!19:59

90'+2' Fine partita! CAGLIARI-INTER 0-3 (53' Bastoni, 71' Lautaro Martinez, 78' rig. Calhanoglu).19:54

90'+2' Sponda di Taremi, Lautaro Martinez ha spazio ma si allunga troppo il pallone.19:52

90' L'arbitro Doveri concede due minuti di recupero.19:51

87' Duello aereo tra Pavoletti e Bastoni, fallo in attacco del giocatore del Cagliari.19:47

84' OCCASIONE CAGLIARI! Felici in area conclude da posizione defilata, Sommer risponde presente.19:45

84' Sostituzione CAGLIARI: entra Felici esce Piccoli.19:44

83' Fraseggio dell'Inter, tre gol di vantaggio da gestire per i nerazzurri.19:43

80' Sostituzione INTER: entra Asllani esce Mkhitaryan.19:40

80' Sostituzione INTER: entra Frattesi esce Calhanoglu.19:40

79' Sostituzione INTER: entra Taremi esce Thuram.19:39

78' GOL! Cagliari-INTER 0-3! Rete di Calhanoglu. Calcio di rigore trasformato da Calhanoglu: tiro angolato, Scuffet spiazzato.



Guarda la scheda del giocatore Hakan Çalhanoglu19:39

77' RIGORE PER L'INTER! Wieteska in area contrasta De Vrij, ma tocca il pallone con la mano: l'arbitro indica il dischetto.19:38

77' Cross rasoterra di Dumfries, Zappa mura la girata di Lautaro Martinez.19:37

75' Wieteska a terra dolorante dopo un contrasto con Lautaro Martinez, sanitari in campo.19:36

73' Sostituzione INTER: entra Zielinski esce Barella.19:33

73' Sostituzione INTER: entra Carlos Augusto esce Dimarco.19:33

71' Sostituzione CAGLIARI: entra Viola esce Makoumbou.19:36

71' GOL! Cagliari-INTER 0-2! Rete di Lautaro Martinez. Barella pennella in area, Lautaro Martinez insacca da pochi passi dalla porta.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez19:31

70' Lautaro Martinez calcia dal limite, tiro murato da Wieteska.19:30

67' Cross di Augello, libera Dimarco, poi c'è un fallo di Piccoli su Bastoni.19:27

64' OCCASIONE CAGLIARI! Imbucata di Marin, Sommer con una tempestiva uscita bassa anticipa Piccoli.19:25

61' Calhanoglu dalla bandierina, svetta Lautaro Martinez, pallone alto.19:22

59' Sostituzione CAGLIARI: entra Pavoletti esce Gaetano.19:20

59' Sostituzione CAGLIARI: entra Marin esce Obert.19:20

59' Bisseck si inserisce in area, ma non trova spazio per il tiro e poi commette anche fallo.19:20

56' OCCASIONE INTER! Chance per Lautaro Martinez, l'argentino in area di destro non trova la porta. 19:19

53' GOL! Cagliari-INTER 0-1! Rete di Bastoni. Traversone di Barella, Bastoni colpisce di testa da posizione defilata e infila Scuffet.



Guarda la scheda del giocatore Alessandro Bastoni19:15

53' Bastoni si sgancia in avanti, Gaetano lo frena in modo irregolare. 19:13

50' Ci provano senza esito Barella, De Vrij e Bisseck sugli sviluppi di un corner.19:10

49' Thuram arriva sul fondo, Luperto intercetta il cross.19:09

46' Inizio secondo tempo di CAGLIARI-INTER! Si riparte dal risultato di 0-0.19:05

46' Sostituzione CAGLIARI: entra Wieteska esce Mina.19:05

Nessun gol tra Cagliari e Inter dopo la prima frazione di gara. Occasioni per Thuram al 3' (para Scuffet), Mkhitaryan al 14' (tiro alto) e per Lautaro Martinez al 28' a porta sguarnita. 18:54

45'+4' Fine primo tempo: CAGLIARI-INTER 0-0! Si va al riposo senza reti.18:49

45'+2' Punizione battuta da Dimarco, il pallone si infrange sulla barriera.18:47

45' L'arbitro Doveri concede tre minuti di recupero.18:46

44' Animi accesi in campo dopo un fallo di Mina su Thuram. 18:44

41' Tiro centrale dal limite di Barella sugli sviluppi di un corner, Scuffet respinge con i pugni. 18:42

41' Scintille tra Mina e Lautaro Martinez, l'arbitro richiama entrambi.18:41

39' Gaetano mette al centro, Sommer anticipa Piccoli e subisce anche fallo.18:39

38' Calcio piazzato battuto da Dimarco, Scuffet fa sua la sfera. 18:38

35' Lancio impreciso di Barella per Lautaro Martinez, nulla di fatto per l'Inter.18:36

32' Fallo in attacco di Lautaro Martinez, resta a terra dolorante Mina.18:32

30' Ripartenza del Cagliari: cross di Augello, Bisseck di testa allontana.18:30

28' OCCASIONE INTER! Traversone di Calhanoglu, Lautaro Martinez sottomisura di testa in tuffo non inquadra il bersaglio.18:29

27' Lunga serie di passaggi dell'Inter, poi Barella non trova spazio sulla destra.18:27

24' Lancio di Bastoni, troppo lungo per Bisseck, il pallone rotola sul fondo.18:24

21' Lautaro Martinez in area, marcato stretto da Mina, non riesce a girarsi.18:22

18' Tentativo dalla distanza di Dimarco, tiro fuori misura.18:18

17' Adopo carica il destro da fuori area, deviazione di Calhanoglu, pallone non troppo distante dal palo.18:18

16' Scuffet salva su Dumfries, ma l'azione è viziata da un fuorigioco di Mkhitaryan. 18:16

14' OCCASIONE INTER! Opportunità per Mkhitaryan dal limite dell'area dopo un'uscita di Scuffet su Barella, il centrocampista alza troppo la mira.18:15

13' Gaetano pescato in posizione di fuorigioco, interrotta l'azione del Cagliari.18:13

11' Bisseck in verticale, velo di Lautaro Martinez, Thuram non arriva sul pallone.18:11

9' Punizione dalla trequarti per il Cagliari, gioco pericoloso di Thuram su Luperto.18:09

7' Zortea trova un varco a destra, cross deviato da Bastoni, Sommer raccoglie la sfera.18:07

4' L'Inter resta in attacco, colpo di testa impreciso di De Vrij sugli sviluppi di un corner.18:05

3' Prima fiammata dell'Inter: controllo e tiro angolato da fuori area di Thuram, parata in tuffo di Scuffet.18:04

1' Inizio primo tempo di CAGLIARI-INTER! Dirige la partita l'arbitro Doveri.18:00

Le scelte di Inzaghi: in avanti Lautaro Martinez e Thuram, Dimarco e Dumfries sulla fasce. Rientra De Vrij in difesa, non recupera Darmian, in panchina Carlos Augusto.17:15

Le scelte di Nicola: Piccoli al centro dell'attacco, Gaetano a supporto, Zortea e Augello gli esterni. Adopo e Makoumbou in mediana. In porta Scuffet. Out Luvumbo.17:18

Panchina INTER: Martinez, Calligaris, Palacios, Motta, Asllani, Carlos Augusto, Frattesi, Zielinski, Aidoo, Buchanan, Taremi, Correa, Arnautovic.17:13

Panchina CAGLIARI: Sherri, Ciocci, Azzi, Prati, Marin, Palomino, Kingstone, Deiola, Wieteska, Jankto, Pavoletti, Felici, Viola, Lapadula.17:13

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram.17:12

Formazione CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet - Zappa, Mina, Luperto, Obert - Adopo, Makoumbou - Zortea, Gaetano, Augello - Piccoli.17:12

Manca poco all'inizio di Cagliari-Inter. Padroni di casa reduci da tre sconfitte di fila in campionato.17:10

Benvenuti alla diretta della partita della 18^ giornata di Serie A, si affrontano Cagliari e Inter.17:10

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp