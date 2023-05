Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Marcantonio Bentegodi

Città: Verona

Capienza: 39211 spettatori11:17

Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta testuale di Hellas Verona-Empoli, match valido per la 37ª e penultima giornata di Serie A.11:17

180 minuti per la salvezza: per gli uomini di Zaffaroni è ancora tutto da decidere e nella sfida di oggi, complice anche la sconfitta dello Spezia, tre punti sarebbero importantissimi in chiave classifica. Ora i liguri sono solo a +1 e i gialloblù devono sperare di poter vincere per rimanere in Serie A. 11:27

Situazione diversa per l'Empoli, già certa aritmenticamente della salvezza e senza obiettivi concreti. La squadra di Zanetti arriva da un grande momento di forma: 10 punti in 4 partite con l'ultima importante vittoria per 4 a 1 contro la Juventus di Massimiliano Allegri. 11:31

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA (3-5-1-1): Montipò - Magnani, Hien, Cabal - Terracciano, Tameze, Veloso, Sulemana, Depaoli - Ngonge - Djuric. All. Zaffaroni11:55

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI (4-2-3-1): Vicario - Ebuhei, Ismajli, Luperto, Cacace - Grassi, Haas - Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi - Piccoli. All. Zanetti11:56

Nelle scelte di Zaffaroni Verdi parte dalla panchina, a supporto di Djuric ci sarà Ngonge con Gaich pronto a subentrare. Cambio modulo e centrocampo a 5 per i gialloblù, con il ritorno di Veloso tra i titolari. In difesas recupera Magnani in campo dal primo minuto, con lui Hien e Cabal. Hellas Verona orfana anche di Lazovic a causa di una lesione al retto femorale. 11:59