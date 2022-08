Stadio Via Del Mare di Lecce 28 Agosto 2022 ore 20:45

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Lecce - Empoli?

La gara tra Lecce e Empoli si giocherà domenica 28 agosto 2022 alle ore 20:45

Chi è l'arbitro di Lecce - Empoli?

L'arbitro del match sarà Alberto Santoro

Chi è l'arbitro al VAR?

L'arbitro al VAR del match Lecce - Empoli sarà Maurizio Mariani

Dove si gioca Lecce - Empoli?

La partita si gioca a Lecce

In che stadio si gioca Lecce - Empoli?

Stadio Via Del Mare

PREPARTITA

Lecce - Empoli è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 28 agosto alle ore 20:45 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Empoli sarà Alberto Santoro coadiuvato da Matteo Passeri e Alessandro Costanzo. Al VAR invece ci sarà Maurizio Mariani.

Attualmente Lecce si trova 18° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Empoli si trova 14° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Lecce ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3; l'Empoli ha segnato 0 gol e ne ha subiti 1.

In casa Lecce ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Lecce nelle prime 2 partite ha affrontato l'Inter, il Sassuolo ottenendo 0 punti.

L'Empoli nelle prime 2 giornate ha affrontato lo Spezia, la Fiorentina ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo perdendo 1-0 mentre L'Empoli ha incontrato la Fiorentina pareggiando 0-0.

Probabili formazioni:

LECCE: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

EMPOLI: Vicario; Stojanovic, Ismajli, De Winter, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Lammers.

Lecce e Empoli si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Lecce ha vinto 1 volta, l'Empoli ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Lecce-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

L’Empoli ha vinto tre delle sei sfide in Serie A contro il Lecce (2N, 1P), comprese le ultime due nell’ultima stagione con entrambe le formazioni nel massimo campionato (2005/06).

Il Lecce ha perso solo una delle 10 sfide interne contro l’Empoli tra Serie A e Serie B (6V, 3N), ma proprio nell’ultima occasione nel massimo campionato, l’8 febbraio 2006 (1-2, reti di Ledesma per i giallorossi; Almirón e Tavano per i toscani).

Il Lecce potrebbe perdere tutte le prime tre partite in una singola stagione di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1997/98 e il 1993/94.

Il Lecce ha perso la prima gara casalinga di questo campionato, contro l’Inter; i giallorossi non perdono due gare interne di fila in campionato dal maggio 2021, quando in Serie B hanno subito due sconfitte contro SPAL e Cittadella.

L’Empoli non ha ancora segnato in questo campionato, solo nel 2005/06 è rimasto a secco di gol in tutte le sue prime tre partite stagionali di Serie A.

L’Empoli ha perso cinque delle ultime sei trasferte di Serie A (1V), tante quante nelle precedenti 18 (6V, 7N).

Il Lecce è l’unica squadra ad aver subito più di un gol su calcio piazzato in questa Serie A (due, entrambe reti incassate su sviluppi di corner).

Dopo il gol contro l’Inter alla prima giornata, Assan Ceesay potrebbe diventare il quarto giocatore a segnare in entrambe le sue prime due gare casalinghe con il Lecce in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Fabio Caserta nel 2008/09, Sasa Bjelanovic nel 2004/05 e Francesco Palmieri nel 1997/98.

Nello scorso campionato di Serie A Federico Di Francesco ha giocato 26 partite e segnato cinque gol con la maglia dell’Empoli; contro i toscani ha realizzato una rete nel massimo campionato, il 21 settembre 2018 con la maglia del Sassuolo (nella stessa gara ha anche fornito due assist).

Mattia Destro ha preso parte a tre gol in tre sfide contro il Lecce in Serie A (una rete e due assist) - il classe ’91 non segna però in campionato dallo scorso 13 febbraio in Genoa-Salernitana.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Empoli Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 0 0 Numero di partite perse 2 1 Numero di partite pareggiate 0 1 Gol totali segnati 1 0 Gol totali subiti 3 1 Media gol subiti per partita 1.5 0.5 Percentuale possesso palla 35.8 48.0 Numero totale di passaggi 595 814 Numero totale di passaggi riusciti 463 635 Numero di tiri nello specchio per partita 5 7 Percentuale di tiri in porta 38.5 41.2 Numero totale di cross 33 34 Numero medio di cross riusciti 8 5 Duelli per partita vinti 92 91 Duelli per partita persi 82 82 Corner subiti 13 15 Corner guadagnati 10 5 Numero di punizioni a favore 31 23 Numero di punizioni concesse 33 21 Tackle totali 27 28 Percentuale di successo nei tackle 66.7 57.1 Fuorigiochi totali 6 2 Numero totale di cartellini gialli 5 2 Numero totale di cartellini rossi 0 1

