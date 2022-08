Allo stadio Arechi tutto pronto per Salernitana-Sampdoria, terza giornata di Serie A.17:34

Un punto guadagnato da entrambe le squadre nelle prime due gare di campionato (i granata contro l'Udinese, i blucerchiati contro la Juventus), ancora alla ricerca della prima vittoria e del primo gol in questo torneo.17:37

4-1-4-1 per la Sampdoria: Audero - Depaoli, Ferrari, Colley, Augello - Villar - Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic - Caputo. A disp.: Contini, Ravaglia, Yepes, Bereszynski, Murillo, Leverbe, Segovia, Malagrida, Vieira, Verre, Gabbiadini, Quagliarella.17:50

Nicola schiera Dia titolare dal primo minuto, al posto di Botheim, in coppia con Bonazzoli. Coulibaly preferito a Radovanic in mediana.17:42

Due cambi nello schieramento titolare anche per Giampaolo che fa esordire Villar davanti alla difesa, e opta per Depaoli sull'out di destra. In attacco Caputo supportato da Sabiri con Leris e Djuricic sulle fasce.17:44