Da Cagliari - Inter é tutto, appuntamento alla prossima sfida di campionato!22:41

Cagliari che comunque ha provato fino alla fine, con un Luvumbo decisamente in giornata, Sommer nel finale salva i suoi con un gran intervento su Azzi.22:41

Inter che vince e convince, 0-2 su un Cagliari che ha dimostrato di poter dire la propria in questo campionato. Nerazzurri in vantaggio con Dumfries, raddoppio nel primo tempo con Lautaro Martinez. Il Toro prende anche un palo, come lui anche Calhanoglu che nella ripresa ha avuto il pallone per la gloria personale.22:40

90'+5' FINISCE CAGLIARI - INTER! 0-2 il finale, Inter che trova la seconda vittoria in campionato.22:38

90'+4' Frattesi prova di forza, ancora una chiusura di Dossena.22:37

90'+3' Cross di Cuadrado, Dossena anticipa all'ultimo Lautaro Martinez.22:36

90'+2' Frattesi allontana, ma Cagliari che continua a provarci.22:35

90'+1' Doppio passo e conclusione di Luvumbo, Darmian chiude in angolo.22:34

90' Cinque i minuti di recupero.22:33

89' MIRACOLO DI SOMMER! Cross deviato di Luvumbo, Azzi va a colpo sicuro ma il portiere blocca sul primo palo.22:33

88' Azione insistita dell'inter, conclusione ancora di Cuadrado che termina a lato.22:31

87' Ci prova anche Cuadrado: dribbling e conclusione, palla alta.22:30

86' PALO DI CALHANOGLU! Conclusione a botta sicura del turco, il legno interno della porta sarda gli nega la gioia del gol!22:29

85' Sostituzione CAGLIARI: esce Ibrahim Sulemana, entra Alessandro Deiola.22:28

85' Sostituzione CAGLIARI: esce Gabriele Zappa, entra Eldor Shomurodov.22:28

84' Partita che ora si sta scaldando, con Nandez che entra duro su de Vrij.22:27

83' SULEMANA! Conclusione potente dal limite, palla che termina a lato.22:25

82' Sostituzione INTER: esce Henrikh Mkhitaryan, entra Stefano Sensi.22:25

82' Mkhitaryan ha la peggio dopo il contatto con Luvumbo, cambio per lui.22:25

81' AMMONITO Zito Luvumbo. Giallo alla punta per il tentativo di rissa con Bastoni . 22:26

81' AMMONITO Henrikh Mkhitaryan. Intervento in ritardo su Luvumbo, scintille in campo poi tra la punta e Bastoni. 22:24

80' Incomprensione tra Azzi e Augello, palla persa dal Cagliari.22:23

79' Luvumbo ancora pericoloso, allontana la difesa dell'Inter.22:22

78' Staffetta per Inzaghi che inserisce Arnautovic per Thuram: resta in campo Lautaro Martinez nonostante il colpo ricevuto alla caviglia.22:20

77' Sostituzione INTER: esce Marcus Thuram, entra Marko Arnautović.22:19

75' Inter che riprende campo, dopo che il Cagliari aveva provato a stazionarsi nella metá nerazzurra.22:19

74' Si sta scaldando la partita, ancora proteste per un intervento di Bastoni su Luvumbo che non viene sanzionato.22:17

73' Protesta di tutto il Cagliari per un intervento in area di Cuadrado su Luvumbo: Fabbri lascia continuare.22:16

72' Triplice cambio per Inzaghi che inserisce tre dei nuovi acquisti del mercato interista.22:15

71' Sostituzione INTER: esce Federico Dimarco, entra Carlos Augusto.22:14

71' Sostituzione INTER: esce Nicolò Barella, entra Davide Frattesi.22:14

71' Sostituzione INTER: esce Denzel Dumfries, entra Juan Cuadrado.22:14

70' Cross di Azzi, deviazione che quasi sorprende Sommer: il portiere evita l'angolo.22:13

69' Cagliari che sta prendendo metri, Inzaghi medita i primi cambi.22:12

67' Strano errore di Dimarco, cross troppo potente che termina in out: azione comunque ferma per il fuorigioco dell'esterno.22:10

66' Azzi di forza su Dumfries, attento Darmian in chiusura.22:09

65' DE VRIJ! Punizione di Dimarco, colpo di testa del centrale che termina a lato.22:08

64' Inter con il possesso palla, nerazzurri che non hanno fretta di accelerare e controllano la sfera.22:07

62' Obert duro su Lautaro Martinez: il Toro fermato dopo l'ottimo scarico di Thuram.22:05

61' Ranieri con un altro esterno puro, il tecnico dei sardi vuole provare a fermare le galoppate sulle fasce dell'Inter.22:03

60' Sostituzione CAGLIARI: esce Jakub Jankto, entra Azzi.22:03

58' Buon momento del Cagliari, che peró fatica a creare pericoli alla difesa dell'Inter: ancora un cross di Nandez, pallone troppo lungo per tutti.22:01

56' Cross di Nandez, l'uruguaiano si era portato peró la palla in out.21:59

55' Molto attivo Lovumbo, il suo cross é allontanato da de Vrij.21:58

54' Lautaro sembra in grado di continuare la partita, il Toro torna in campo.21:56

52' A terra Lautaro Martinez dopo un contrasto con Dossena: il Cagliari sportivamente mette palla in out.21:55

51' Contropiede Cagliari, Di Pardo si inserisce bene, provando poi il tiro a giro: chiude Dimarco.21:54

49' Cagliari che aspetta anche in questo inizio secondo tempo, pallone per l'Inter.21:52

48' Ranieri inserisce Di Pardo per aprire di piú il campo, un esterno per il giovane Oristanio.21:51

47' Punizione per l'Inter: Calhanoglu mette al centro, Dossena anticipa de Vrij.21:49

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI - INTER!21:49

46' Sostituzione CAGLIARI: esce Gaetano Oristanio, esce Alessandro Di Pardo.21:49

Cagliari che parte bene, ma poi soffre il pressing nerazzurro: i sardi sfiorano il gol con Pavoletti, con la punta che peró deve uscire per un infortunio muscolare.21:37

L'Inter torna negli spogliatoi in vantaggio per 2-0: Thuram manda in rete Dumfries, Dimarco serve l'assist per Lautaro Martinez che, con freddezza, si libera di due avversari e batte Radunovic.21:37

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI CAGLIARI - INTER! 0-2 il risultato parziale, in rete Dumfries e Lautaro Martinez.21:33

45'+2' AUGELLO! Sugli sviluppi di un angolo, conclusione potente del terzino: Sommer blocca in due tempi.21:32

45'+1' BARELLA! La mezzala ruba a Dossena e prova a sorprendere Radunovic, blocca il portiere dei sardi.21:31

45' Tre i minuti di recupero.21:31

44' Cagliari che sta faticando tantissimo sul pressing dell'Inter, nerazzurri molto alti e sempre in due sul pallone.21:29

43' Augello in diagonale anticipa Lautaro Martinez, dopo che il Toro si era inserito sul primo palo.21:28

42' CALHANOGLU! Sinistro dalla distanza del turco, palla ampiamente a lato.21:27

41' Lautaro Martinez prova il tacco per liberare Barella, interviene Makoumbou.21:27

40' Altro angolo per l'Inter: é il turno di Calhanoglu, palla che Bastoni manda sul fondo.21:25

39' Lovumbo si libera bene il sinistro ma la sua conclusione é smorzata da Bastoni.21:23

37' Grande pressione di Bastoni su Oristanio, fallo del difensore.21:23

36' Angolo per l'Inter, corpo a corpo tra Thuram e Makoumbou, si continua a giocare.21:22

35' Sostituzione CAGLIARI: esce Leonardo Pavoletti, entra Zito Luvumbo.21:20

34' A terra Pavoletti nella sua area, problemi muscolari per l'ariete dei sardi.21:19

33' Nandez non si arrende e recupera su Calhanoglu, evitando anche di perdere palla al limite della sua area con una bella veronica.21:18

32' Cagliari che sembra aver subito il contraccolpo psicologico del secondo gol, Inter ora in totale controllo.21:17

30' GOL! Cagliari - INTER 0-2! Rete di Lautaro Martínez. Thuram lancia Dimarco, palla dentro per il Toro che stoppa, si prepara il destro e batte Radunovic sul suo palo.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez21:16

29' Inter che continua a fare la partita, ma Cagliari ora piú pericoloso in ripartenza.21:14

27' PAVOLETTI! Altro colpo di testa dell'arieta, palla di poco alta!21:12

26' Ci prova ancora Dumfries da posizione defilata, palla lontana dalla porta sarda.21:11

25' Nandez rischia il giallo per un fallo tattico su Bastoni, lo avverte Fabbri che alla prossima é giallo.21:10

23' NANDEZ! Inserimento centrale dell'uruguaiano, gran recupero di Calhanoglu che mette in angolo la conclusione del centrocampista sardo.21:09

22' Inter che sblocca la partita, dopo averci provato sulla fascia sinistra, nerazzurri che sfondano sulla destra.21:08

21' GOL! Cagliari - INTER 0-1! Rete di Denzel Dumfries. Gran palla di Thuram per la sovrapposizione interna del suo esterno: destro preciso sul secondo palo, non ci arriva Radunovic.



Guarda la scheda del giocatore Denzel Dumfries21:07

21' Thuram scarica per Lautaro Martinez, Sulemana in scivolata blocca il Toro.21:06

20' Punizione di Augello, Sommer con i pugni allontana: conclusione di prima intenzione di Nandez, palla altissima.21:04

19' Scintille tra Nandez e Calhanoglu, dopo che il turco si era lamentato per un fischio contro per un fallo proprio sull'ex Boca.21:04

17' Oristanio ora sulla sinistra, Nandez alle spalle di Pavoletti.21:02

16' Cross di Nandez, colpo di testa di Pavoletti che non riesce a trovare la porta di Sommer.21:01

15' Rimane a terra Bastoni, caduto male dopo un intervento aereo di Oristanio. Gioco momentaneamente fermo.21:01

14' PALO DI LAUTARO MARTINEZ! Mancino del Toro che calcia al volo un pallone in area, pallone che colpisce il legno alle spalle di Radunovic.21:00

12' Velo di Thuram, troppo arretrato Lautaro Martinez che non arriva sul pallone.20:57

11' Inter che si appoggia tanto in fase di costruzione sulla coppia Bastoni - Dimarco, con il terzino abile nello scalare al centro per dare appoggio al centrocampo.20:57

10' Mkhitaryan in area prova il triangolo con Lautaro, tocco del Toro che cerca Dimarco: allontana Obert.20:56

9' Gran palla di prima intenzione di Jankto, de Vrij capisce e anticipa Pavoletti.20:54

8' Dossena spazza lontano l'angolo di Dimarco, Inter costantemente nella trequarti del Cagliari.20:53

7' Inter che prova ancora a sfondare sulla sinistra, Zappa si salva in angolo.20:52

6' Barella prova una difficile conclusione al volo dal limite: palla altissima per il grande ex della gara.20:50

5' Angolo per l'Inter: Dimarco sul primo palo, allontana Jankto.20:49

4' Thuram prova a sfondare di forza, Dossena calcia lontano.20:49

3' Bastoni cerca la verticale per Dimarco, attento Radunovic in uscita.20:48

2' Lancio di Jankto per Pavoletti, uscita con i giusti tempi di Sommer.20:47

2' Parte forte il Cagliari, 4-2-3-1 per i Sardi con Oristanio da trequartista.20:46

1' Cagliari con la classica maglia rossoblu, Inter in bianco.20:45

1' INIZIA CAGLIARI - INTER! Primo pallone per i locali.20:45

Dirige il match l'arbitro Michael Fabbri.20:17

Inzaghi che non cambia il suo 11 rispetto alla vittoria di Monza, recupera Darmian, Mkhitaryan preferito a Frattesi, panchina per l'ex Sensi.20:17

Ranieri punta sul giovane Oristanio in coppia con Pavoletti, Nandez e Jankto sulle fasce, Radunovic confermato in porta.20:16

La formazione dell'INTER: (3-5-2), Sommer - Darmian, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Sarr, Di Gennaro, Audero, Cuadrado, Augusto, Bisseck, Guercio, Sensi, Frattesi, Asllani, Agoume, Stankovic, Arnautovic.20:15

Sono ufficiali le formazioni del match: CAGLIARI (4-4-2), Radunovic - Zappa, Dossena, Obert, Augello - Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto - Pavoletti, Oristanio. A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Azzi, Di Pardo, Viola, Deiola, Prati, Kourfalidis, Shomurodov, Luvumbo.20:13

Inter che arriva sulle ali dell'entusiasmo dopo l'esordio con vittoria contro il Monza, con i nerazzurri trascinati dal Toro Martinez. Pareggio a reti bianche con il Torino per i sardi.20:11

Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Cagliari e Inter, valevole per la seconda giornata di Serie A.20:09