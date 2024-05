Internazionali, Bolelli e Vavassori in semifinale: “Ora le Olimpiadi sono a un passo”. E “The Wave” firma un record

Il doppio azzurro Vavassori-Bolelli conquista un’altra vittoria battendo la coppia Koolhof-Metkic e ora affrontano i fortissimi Arevalo-Pavic, ma lo sguardo già si proietta su Parigi 2024

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

“Hanno salvato gli Internazionali”: in versione supereroi ci sono Simone Bolelli e Andrea Vavassori che conquistano la semifinale nel torneo di doppio e tengono alta la bandiera italiana agli Internazionali d’Italia. Insieme all’altro doppio formato da Jasmine Paolini e Sara Errani, sono loro i volti dell’Italia che ha fatto i migliori risultati al torneo della Capitale.

Bolelli-Vavassori in semifinale: il momento decisivo

Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono con un netto 6-4, 6-2 il loro quarto di finale contro la coppia formata da Koolhof e Metkic ma il punteggio nasconde le insidie di una gara molto più complicata come spiega lo stesso Vavassori: “La partita forse è cambiata proprio a inizio del secondo set quando eravamo sotto 0-40 e non solo abbiamo salvato il break ma poi lo abbiamo fatto. A volte le partite girano su alcuni punti importanti. Ci siamo subito detti che quello era un punto importante”.

Arevalo e Pavic sulla strada per la finale

Il sogno è quello di alzare la coppa domenica, di vincere gli Internazionali d’Italia ma prima della finale c’è ancora un ostacolo da superare ed è rappresentato da un’altra coppia fortissima Arevalo-Pavic: “A Montecarlo con loro abbiamo perso ma è stato un match molto equilibrato – spiega Bolelli – Adesso la prepareremo bene domani, sappiamo già come giocheranno. Noi stiamo giocando bene, siamo molto solidi. Dobbiamo essere molto aggressivi perché lo sono anche loro. Cercheremo di tenere alta la percentuale alta con il servizio, poi durante il match dobbiamo cercare di adeguarci. Sarà sicuramente un match duro”.

Bolelli-Vavassori: le Olimpiadi a un passo

Il successo di oggi per Simone Bolelli e Andrea Vavassori non vale solo la semifinale ma anche un altro passo importante verso le Olimpiadi di Parigi 2024: “Per me sarebbe una cosa incredibile andare alle Olimpiadi, che per un sportivo sono un sogno – dice Vavassori – arrivarci insieme a un amico con tutti i risultati che abbiamo fatto quest’anno è veramente speciale. Adesso dovremmo essere quasi sicuri. Ci godiamo il momento e continuiamo a spingere. Siamo un team molto affiatato. Stiamo facendo un bel lavoro anche di analisi e penso che questo faccia la differenza”.

Per Simone Bolelli invece sarà la seconda volta a cinque cerchi: “E’ una grande emozione, ho giocato solo Pechino ma ricordo un’atmosfera speciale. Poi si giocano a Parigi, sulla terra, una superficie che a noi piace. C’è questa speranza della medaglia, non solo di partecipare ma anche di fare qualcosa di grande e di unico”.

Vavassori da record

Jannik Sinner è il numero 2 della classifica mondiale, quella di singolo, quella che guardano tutti. Ma Simone Bolelli e Andrea Vavassori stanno scalando quella di doppio che dopo Roma li vedrà tra i primi 20 al mondo, con The Wave che è l’unico di quella lista a essere under 30, visto che il doppio è da tempo la “seconda carriera” per tanti tennisti. E a spiegarne il motivo ci pensa il suo compagno, Simone Bolelli: “Il doppio gli riesce benissimo, gli viene proprio naturale. Ha una visione del gioco da puro doppista che poi usa anche in singolare. E’ una cosa che io ho dovuto costruire, allenandomi e giocando tanti doppi. A lui viene naturale, è una cosa che ho notato subito e adesso è migliorato tanto anche sulla risposta. Sta trovando molte soluzioni su questo”.