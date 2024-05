Djokovic e Sinner al Roland Garros per il n°1 del ranking. Esami alla testa ok per Nole, Jannik vuole esserci

Secondo le ultime indiscrezioni gli esami ai quali si è sottoposto Djokovic per l'episodio della borraccia agli Internazioni di Roma non avrebbero evidenziato alcun problema. Si accende la sfida tra Nole e Sinner per il n°1 ATP al Roland Garros

Dalla stampa serba arriva l’indiscrezione secondo cui gli esami a cui si è sottoposto Novak Djokovic dopo la netta sconfitta rimediata contro Alejandro Tabilo per controllare che non ci fossero conseguenze per l’episodio della borraccia cadutagli in testa agli Internazionali di Roma non avrebbero evidenziato anomalie. Nole sarà così al via del Roland Garros, dove sfiderà Jannik Sinner per la prima posizione mondiale.

La borraccia in testa a Roma

In conferenza stampa dopo la brutta sconfitta rimediata contro la sorpresa di questi Internazionali BNL d’Italia, Alejandro Tabilo, Novak Djokovic aveva affermato di essersi sentito strano e che per questo motivo avrebbe fatto dei controlli per verificare che l’incidente della borraccia caduta da uno zaino di un tifoso proprio sulla testa di Nole – il quale si era fermato a firmare autografi per i suoi fan – non avesse avuto conseguenze.

Esami ok, nessun problema alla testa

Oggi sono arrivate le prime indiscrezioni dalla stampa serba sugli esami a cui si è sottoposto Djokovic e che non avrebbero “riscontrato anomalie. Gli esami clinici non hanno evidenziato alcuna conseguenza per l’incidente della borraccia che ha coinvolto la testa”. Ora Nole potrà dunque riprendere serenamente gli allenamenti per il Roland Garros, dove andrà a caccia del primo titolo dell’anno e proverà a difendere la posizione n°1 ATP da Jannik Sinner.

Sinner al Roland Garros, l’indizio di Cahill e la cautela dei medici

Il ritiro da Madrid prima e dagli Internazionali BNL d’Italia dopo per il problema all’anca destra aveva fatto scattare l’allarme per la presenza di Sinner al French Open, torneo al quale lo stesso n°2 al mondo ha detto che parteciperà solo se non rischierà ricadute e di compromettere il futuro della stagione. Jannik ha chiaramente voglia di andare al Roland Garros – dove tra l’altro ad agosto si disputeranno anche le Olimpiadi – così come il suo allenatore Darren Cahill, che ha mostrato i bagagli pronti sui social per raggiungere l’altoatesino in vista del secondo slam stagionale. A stemperare l’entusiasmo dei tifosi sono però alcune notizie che trapelano dai medici del JMedical, i quali predicano calma e non si sbilanciano in vista del torneo Parigino.