Internazionali, Vavassori e Bolelli pronti alla sfida: Seppi attacca Pietrangeli e interviene anche Fognini

Giornata molto "calda" al Foro Italico con gli Internazionali d'Italia

Sono gli ultimi giorni degli Internazionali d'Italia, quelli in cui si decide tutto.

Vavassori e Bolelli in doppio: l’obiettivo è fare la storia

Il doppio azzurro composto da Andrea Vavassori e Simone Bolelli va a caccia di un sogno al Foro Italico e soprattutto di un pezzo di storia. Mai nessun doppio completamente italiano in campo maschile ha infatti vinto gli Internazionali di Roma, ci sono andati vicini in più di una circostanza Pietrangeli e Sirola che sono arrivati in finale in 5 circostanze senza però riuscire a centrare il successo più importante. Ora ci vogliono provare i due ragazzi azzurri che nell’ultimo anno hanno fatto squadra e hanno conquistato traguardi importati. Oggi intorno alle 14.30 va in scena il quarto di finale che li vede opposti a una coppia molto ostica formata dall’olandese Wesley Koolhof e dal croato Nikola Metkic, due specialisti molto pericolosi.

Seppi attacca Pietrangeli, interviene Fognini

Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno voluto richiamare il supporto del pubblico in vista della sfida di oggi. Due giorni fa negli ottavi di finale è arrivata la bellissima vittoria contro la coppia formata da Bopanna ed Ebden, i numeri 2 del ranking, che avevano battuto gli azzurri nella finale degli Australian Open: “Che campo incredibile il Pietrangeli – ha scritto sui social Vavassori – Vi aspettiamo secondo match dalle 13, carichi come ieri”. Un post per richiamare l’attenzione del pubblico che sicuramente sarà numerosissimo per sostenere i due azzurri. E inaspettato arriva l’intervento di Andreas Seppi, l’ex tennista italiano che si lancia all’attacco: “Campo incredibile, solo il nome potrebbero cambiare”. Una frecciata neanche tanto velata a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare più di un attacco.

E sul post interviene anche un altro grande veterano del tennis italiano come Fabio Fognini che prima scherza con Vavassori: “Sei ancora giovane per capire” e poi risponde anche al messaggio di Seppi: “Scusa è che nome dovrebbero mettere?!? Io se vuoi ne ho alcuni in mente”.

Collins batte Azarenka e litiga con il Centrale

Danielle Collins continua la sua stagione da sogno. La giocatrice statunitense ha annunciato all’inizio di questa stagione che sarebbe stata l’ultima della sua carriera ed è coincisa anche con quella in cui sta esprimendo il suo miglior tennis. Ieri ha conquistato la semifinale agli Internazionali battendo in due set Azarenka e guadagnandosi la sfida contro Aryna Sabalenka. Ma soprattutto è stata protagonista di uno spettacolo nello spettacolo: il pubblico del Centrale ha fatto di tutto per farle saltare i nervi e lei non ha deluso. In tante occasioni la statunitense si è beccata con i tifosi presenti sugli spalti, ha allontanato in malo modo un cameraman che secondo lei era troppo vicino alla panchina e infine ha suggellato la vittoria con un bacio “polemico” al pubblico.