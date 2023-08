Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Arechi

Città: Salerno

Capienza: 37894 spettatori18:05

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Salernitana-Udinese, gara valida per la seconda giornata di Serie A.18:05

Mantenere l'imbattibilità e cercare la prima vittoria stagionale. Sono questi gli obiettivi della squadra di Paulo Sousa, reduce dal bel pareggio all'Olimpico contro la Roma. Sotto per il gol di Belotti, i granata sono stati in grado di rimontare e portarsi in vantaggio grazie alla splendida doppietta di Candreva, prima che il centravanti giallorosso trovasse la seconda rete della sua partita, quella del definitivo 2-2.18:10

Vuole smuovere la classifica, invece, l'Udinese, che nel primo turno è stata sconfitta per 3-0 in casa dalla Juventus. La squadra di Andrea Sottil va dunque alla ricerca sia dei primi punti che dei primi gol del proprio campionato, per scacciare la possibilità degli 0 punti dopo due giornate, come già verificatosi per Lazio, Empoli e Sassuolo.18:16

FORMAZIONI UFFICIALI - La Salernitana si schiera in campo con un 3-4-2-1: Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Kastanos, L. Coulibaly, Bohinen, Mazzocchi; Dia, Candreva; Botheim. A disposizione: Fiorillo, Costil, Bradaric, Sambia, Martegani, Fazio, Cabral, Ikwuemesi, Bronn, M. Coulibaly, Legowski.18:17

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Udinese si schiera in campo con un 3-5-2: Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. A disposizione: Okoye, Piana, Ebosele, Guessand, Zarraga, Success, Quina, Abankwah, Akè, Semedo, Camara, Zemura, Zunec, Pejicic, Nwachukwu.18:24

Due cambi per Paulo Sousa rispetto alla formazione schierata nell'esordio in campionato contro la Roma. Finiscono in panchina Fazio e Bradaric, ai quali vengono preferiti Pirola e Dia. Kastanos scala dunque a centrocampo, sulla corsia di destra, mentre sull'altra fascia si trasferisce Mazzocchi. Conferma per Botheim nel ruolo di prima punta, con Dia e Candreva alle sue spalle. Pronto a subentrare l'ultimo arrivato Cabral.18:21

Tre modifiche, invece, per Sottil rispetto alla squadra vista contro la Juventus alla prima giornata. Conferma in toto per la difesa, mentre Ferreira prende il posto di Ebosele sulla destra. Ritrova una maglia da titolare Samardzic al posto di Zarraga, mentre non è nemmeno convocato Beto, a un passo dal trasferimento all'Everton. Al suo posto spazio per Lucca.18:25

Quasi tutto pronto allo Stadio Arechi di Salerno. Tra pochi minuti l'arbitro Davide Massa darà il via al match.18:24

CALCIO D'INIZIO! Comincia Salernitana-Udinese. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.18:32

3' Prima conclusione in porta della partita. È dell'Udinese, con Lovric che controlla e calcia dai 25 metri, trovando la presa bassa di Ochoa.18:34

6' Altra conclusione da fuori dell'Udinese, stavolta con il piattone di Walace. Tiro centrale, facile per Ochoa.18:37

9' Gyomber anticipa tutti di testa su fallo laterale di Kastanos, ma non trova la porta.18:41

10' Altro tentativo da fuori di Walace: conclusione larga.18:42

13' Lovric ruba palla nell'ultimo terzo di campo e crossa in mezzo per Thauvin, che viene anticipato da Gyomber.18:45