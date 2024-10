Grazie per aver seguito la diretta scritta di Lecce-Hellas Verona 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2024-25.20:31

90'+6' FINISCE QUI. Lecce-Hellas Verona 1-0. Triplice fischio di Mariani e si chiude l'incontro del Via del Mare. Decide il gol di Dorgu a inizio ripresa, tre punti pesantissimi per il Lecce di Gotti. 20:27

90'+3' Perilli salva su Morente, due volte. Contropiede dei giallorossi, imbucata di Rebic per il numero sette ma l'uscita del portiere gialloblù è due volte provvidenziale. Partita tra alti e bassi per l'estremo difensore dell'Hellas, qui però protagonista senza dubbio.20:24

90'+2' Sterile "melina" dei padroni di casa, che ovviamente cercano di giocare col cronometro per portare a casa tre punti che rappresenterebbero ossigeno puro in classifica. Verona che comunque ci prova. 20:23

90' Cinque minuti di recupero in questo secondo tempo tra Lecce e Hellas Verona. Giallorossi sempre avanti 1-0 ma adesso davvero in difficoltà nella gestione del possesso. 20:22

88' Ci prova Ramadani, Perilli c'è e blocca. Azione manovrata del Lecce, con Gallo sempre protagonista sull'out di sinistra, e palla che arriva al limite. Il numero 20 raccoglie e calcia rasoterra col destro, trovando la pronta risposta del portiere avversario. 20:20

87' SPAZIO PER OUDIN. Doppia sostituzione per i giallorossi, Coulibaly torna in panchina dopo una buona prova personale.20:19

86' CAMBIO LECCE, ECCO REBIC. Contromosse di Gotti, che vuole freschezza per la gestione di questi ultimi 10 minuti. Entra il grande ex di giornata, fuori Krstovic.20:18

85' ENTRA MAGNANI. Eccolo qui il doppio cambio deciso da mister Zanetti; lascia il campo pure Daniliuc, autore di una prova non brillantissima.20:17

84' CAMBIO VERONA. Lascia il campo anche Suslov, al suo posto subentra così Dani Silva. Sarà una doppia sostituzione per i gialloblù.20:16

82' ESPULSO BELAHYANE. Già ammonito, il calciatore dell'Hellas commette fallo su Dorgu e poi manda platealmente a quel paese il direttore di gara. Altro giallo e allora cartellino rosso per somma di ammoninizioni. Ingenuità colossale di Belahyane.20:15

79' I padroni di casa respirano un po' e abbassano il loro baricentro, così i gialloblù cercano di creare qualcosa in più rispetto a quanto fatto finora. Manca però la precisione nell'ultimo terzo di campo alla squadra allenata da Zanetti. 20:11

77' Falcone decisivo! Primo tiro in porta dell'Hellas, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Suslov riceve sul vertice destro dell'area, rientra sul mancino e calcia potente. Conclusione centrale, il portiere del Lecce è attento nel respingere. 20:09

75' Un quarto d'ora più recupero al termine del match, Lecce sempre avanti 1-0 grazie al gol di Dorgu e in totale controllo. Hellas Verona che prova a sfruttare le energie fresche dei giocatori subentrati, creando però pochissimo. 20:07

73' ALTRO CAMBIO LECCE. Standing ovation per Banda, sostituito da Tete Morente. Gran partita quella del numero 22, oltre all'assist in occasione del gol che sta decidendo questa gara.20:05

71' Ci prova Banda, palla alta. Imbucata perfetta di Gallo, il quale lancia nello spazio il numero 22 con un timing perfetto. Banda riceve sul vertice sinistro dell'area avversaria, rientra sul destro e calcia: conclusione che non trova però lo specchio. 20:03

69' Sempre possesso palla in ampiezza per il Lecce, che non ha corso davvero alcun pericolo difensivo nel corso di questa partita. Il grande limite finora mostrato dai giallorossi in campionato è però quello di non saper chiudere le partite: vediamo se oggi ci riusciranno.20:02

67' L’Hellas Verona è l’unica squadra di questa Serie A che non ha ancora pareggiato una partita (tre vittorie, sei sconfitte). Vanta anche la peggior difesa del campionato 2024-25: 22 reti incassate, di cui 14 nelle ultime cinque giornate, inclusa quella odierna.20:04

66' ENTRA ANCHE BRADARIC. Il croato classe 1999 subentra al posto di Lazovic; partita non indimenticabile del numero otto. 19:58

65' CAMBIO VERONA. Zanetti manda in campo il classe 2006 Mathis Lambourde, richiamando in panchina Serdar (peraltro ammonito).19:57

64' Mosquera salva in area dell'Hellas. Punizione dalla sinistra per i padroni di casa, palla che spiove sul secondo palo dove Gaspar fa una sponda aerea perfetta. L'attaccante gialloblù devia in corner con acrobazia.19:56

63' DOPPIA SOSTITUZIONE GIALLOROSSA. Oltre a Pierotti subentra pure Jean Pierret, il quale prende il posto di uno stanchissimo Rafia.19:56

63' CAMBIO LECCE. Fuori Guilbert, anche ammonito incredibilmente, e centro Santiago Daniel Pierotti. Questa la prima scelta della panchina giallorossa. 19:55

62' Con vantaggio e uomo in più, il Lecce adesso gioca quasi sulle ali dell'entusiasmo, sfruttando un possesso palla in ampiezza che manda fuorigiri l'Hellas. Mister Gotti intanto prepara alcuni cambi. 19:54

60' Suslov pericoloso su punizione. Sinistro a giro molto bello stilisticamente, su calcio piazzato praticamente dal limite dell'area di rigore, ma la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta difesa da Falcone. 19:51

58' Il gol di Dorgu ha chiuso una striscia di 442 minuti senza gol in Serie A per il Lecce. I giallorossi non segnavano dal pareggio (2-2) contro il Parma del 21 settembre scorso, con la rete di Krstovic al 59'. 19:52

56' GIALLO PER SERDAR. Entrata in ritardo del numero 25 su Dorgu e nessun dubbio per Mariani nell'estrarre il cartellino. 19:47

53' CAMBIO VERONA. Fernando Mosquera subentra a un Tengstedt davvero troppo avulso dal gioco gialloblù in questa partita. 19:47

51' GOL! LECCE-Hellas Verona 1-0! Rete di Patrick Dorgu. Cross dalla sinistra di Banda, Coulibaly non riesce a deviare a centro area ma sul secondo palo sbuca il solito Dorgu, il quale insacca di testa in tuffo. Inizialmente Mariani annulla per fuorigioco, ma il VAR conferma la bontà della rete.



Guarda la scheda del giocatore Patrick Dorgu19:45

50' L’Hellas Verona ha registrato tre sconfitte nelle ultime tre trasferte di Serie A: in totale nell’anno solare 2024 ha patito ben otto ko fuori casa nella competizione (su 14 gare giocate), meno soltanto del Lecce (nove).19:42

48' Lecce che riparte ovviamente più convinto degli ospiti e con baricentro altissimo, potendo sfruttare la superiorità numerica. Buona partita finora di Gallo, anche perché Banda su quella fascia gli lascia praterie aperte da percorrere spesso palla al piede. 19:40

46' SI RIPARTE. Fischio di Mariani, manovrano i padroni di casa. Nessun cambio per le due formazioni, anche l'Hellas Verona mantiene il 4-4-1 visto nella parte finale della prima metà di gara.19:37

Considerando l'uomo in meno, non è un azzardo ipotizzare che mister Zanetti possa cambiare qualcosa durante l'intervallo, anche perché Tengstedt non ha toccato veramente palla finora. Il Lecce potrebbe invece ripartire sfruttando la solidità tattica trovata nel corso del primo tempo, oltre alle sfuriate della coppia Banda-Dorgu.19:24

Frazione di gioco a tratti molto "chiusa", sebbene non siano mancate le occasioni da gol. Palo colpito da Gaspar dopo un quarto d'ora, poi due reti annullate (giustamente) al Lecce - entrambe segnate da Dorgu - e l'espulsione di Tchatchoua a scombinare i piani gialloblù. Se si trattasse di un incontro di pugilato, ai punti sicuramente meglio i padroni di casa. 19:24

45'+3' FINE 1° TEMPO. Lecce-Hellas Verona 0-0. Mariani rimanda le squadre negli spogliatoi e la prima metà di gara si chiude con un pareggio a reti bianche. Ospiti in 10 per l'espulsione di Tchatchoua.19:22

45' Ci saranno tre minuti di recupero in questo primo tempo tra Lecce e Hellas Verona. Punteggio bloccato, eppure decisamente meglio i padroni di casa quanto a occasioni finora create rispetto ai gialloblù. 19:18

44' Altro fallo subito da un attivissimo Dorgu, ma a terra ci resta Serdar. Anche Suslov non al meglio della condizione, dopo un piccolo calo di zuccheri. Verona che deve stringere i denti, chiudere sullo 0-0 questa prima metà di gara e riordinare le idee in vista della ripresa. 19:16

42' Krstovic potente, ma senza inquadrare lo specchio. Punizione calciata fortissimo dal bomber del Lecce, priva però di quella precisione necessaria per creare problemi a Perilli. I giallorossi possono comunque sfruttare la superiorità numerica per oltre un tempo di gioco. 19:15

40' ESPULSO TCHATCHOUA. Cartellino rosso per DOGSO, poiché il giocatore gialloblù travolge un Dorgu lanciato a rete e senza avversari tra sé e Perilli. Punizione interessante per il Lecce. 19:13

39' Aumentano i decibel dagli spalti del Via del Mare; incessante il sostegno dei tifosi leccesi al grido di "dai ragazzi che segniamo!". Prova a crescere nuovamente la manovra dei padroni di casa. 19:12

37' Il Lecce non ha trovato la rete in ben cinque delle ultime sei gare di Serie A contro l’Hellas Verona. Contro nessuna avversaria i pugliesi sono rimasti a secco di gol più volte nelle loro ultime quattro partecipazioni alla Serie A (dal 2019-20): cinque anche contro Torino e Inter, ma in entrambi i casi in sette confronti.19:10

35' ALTRA RETE ANNULLATA AL LECCE. Mariani annulla per fuorigioco di Dorgu, il quale era in traiettoria sul destro di Rafia. Deviazione involontaria di un avversario che però, come da regolamento, non rimette in gioco l'esterno giallorosso. 19:09

34' Banda spreca un buon break. Transizione veloce del Lecce, con Gallo che lancia nello spazio il compagno, ma il numero 22 non riesce a saltare in uno contro uno Duda. I giallorossi sprecano così una potenziale occasione.19:06

32' AMMONITO GUILBERT. Malinteso totale tra Mariani e il IV Ufficiale: l'arbitro non aveva infatti dato l'assenso al rientro in campo del difensore del Lecce, mentre il IV Ufficiale sì. A pagarne le conseguenze è il numero 12, che si becca il giallo.19:04

31' Problemi fisici per Guilbert. Il difensore francese è appena rientrato da un infortunio e al momento è fuori dal rettangolo di gioco, ma sembra comunque poter continuare. 19:03

30' 60% di possesso palla per l'Hellas di mister Zanetti, che non ha però ancora costruito un'occasione da gol a differenza dei padroni di casa. Sta invece crescendo sempre più l'intensità del Lecce. 19:02

29' Gioco adesso un bel po' frammentato dai continui fischi del direttore di gara Mariani. Verona che fatica nel contenere la velocità di Banda e Dorgu, spendendo così diversi falli. Gara bloccatissima, ma basta un episodio affinché si accenda del tutto. 19:01

27' Stavolta attento Perilli in uscita alta. Punizione interessante calciata da Gallo, l'estremo difensore del Verona svetta su due avversari e agguanta la sfera. Buon intervento, considerando che nelle due precedenti uscite era andato davvero male. 18:59

26' AMMONITO BELAHYANE. Doppio intervento su Banda, a frenare il tentativo di contropiede dell'avversario, e Mariani non ha alcun dubbio nell'estrarre il cartellino giallo. 18:58

25' L’Hellas Verona ha vinto, mantenendo la porta inviolata, tutte le ultime tre trasferte di Serie A contro il Lecce, dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle prime sei (due pari, quattro ko). I gialloblù non hanno mai registrato più successi esterni di fila contro una singola avversaria nella loro storia in Serie A.18:56

23' Che chiusura difensiva di Gaspar! Lazovic si era imbucato in area dalla sinistra ed era pronto a calciare, ma non ha fatto i conti col difensore giallorosso: scivolata perfetta, specialmente per tempismo, e soltanto corner a favore dell'Hellas. 18:55

21' ANNULLATO GOL AL LECCE. Angolo dalla sinistra per i padroni di casa, Dorgu devia di spalla in rete e si gode l'esultanza coi compagni ma il direttore di gara annulla la rete. Fallo dello stesso Dorgu su Tchatchoua, si resta così sullo 0-0.18:54

20' Perilli ancora insicuro. Rafia calcia direttamente in porta da punizione sui 40 metri e defilata, il portiere del Verona era uscito anzitempo e deve ritrovare la posizione per deviare in calcio d'angolo con un po' di apprensione. 18:52

19' Il Lecce prova ad aumentare la qualità del suo possesso e anche il pressing quando perde palla. Costruzione bassa a tre per i giallorossi. Mister Zanetti intanto molto attivo nella sua area tecnica e con tante cose da ridire ai suoi giocatori. 18:51

17' Squillo dei padroni di casa col palo di Gaspar, ma è comunque l'Hellas a fare la partita in questo avvio. Gioco bloccato e non potrebbe essere altrimenti: posta in palio altissima per entrambe le squadre, chiamate a smuovere la loro classifica. 18:49

15' PALO DI GASPAR! Punizione di Rafia morbida sul secondo palo, dove sbuca il numero quattro giallorosso. Colpo di testa che inganna un impreciso Perilli, ma la palla si stampa sul legno mandando fuori tempo anche il tentativo di Krstovic nel deviare in rete praticamente sulla linea di porta. Si salva il Verona. 18:48

14' Ci prova Duda due volte. Gran lavoro di Tchatchoua sull'out di sinistra, con un perfetto passaggio in orizzontale a trovare il rimorchio del compagno. Prima conclusione murata dalla difesa, Duda ci riprova allora col destro al volo dal limite, spedendo però palla sopra la traversa. 18:46

12' Ci prova Serdar dopo azione manovrata dei gialloblù. Conclusione dal limite un po' strozzata col destro, traiettoria rasoterra e un difensore del Lecce devia in angolo. Sugli sviluppi del corner, Verona che non riesce a creare occasioni.18:44

10' Numero di Banda in mezzo al campo e poi imbucata del numero 22 per la profondità di Gallo. Il terzino sbaglia completamente la misura del cross, venendo poi imitato alla perfezione da Guilbert sulla fascia opposta. 18:43

8' Il Lecce non ha segnato in sette partite sulle nove disputate in questo campionato, più di ogni altra squadra dei maggiori cinque campionati europei 2024-25. Vedremo se oggi saprà trovare la via del gol, al netto di un avvio di totale studio degli avversari.18:41

6' Krstovic già chiamato a duelli molto fisici con gli avversari. Il numero nove giallorosso è chiamato a una prova importante, anche per interrompere i quasi 400 minuti (Coppa Italia inclusa) senza gol della sua squadra. 18:38

4' Contropiede dell'Hellas Verona, con Lazovic che riceve la perfetta imbucata di un compagno, arriva al limite ma poi sbaglia la misura del passaggio in orizzontale per cercare a centro area Tengstedt. Sfuma così una potenziale occasione per gli ospiti. 18:37

2' Il Lecce comincia questa gara ricercando subito la velocità a tutta fascia di Dorgu: attenzione al giocatore giallorosso, attenzionato molto da vicino dal Napoli di Antonio Conte. Hellas che, a dispetto di quanto comunicato ufficialmente, pare schierarsi in campo con un modulo 3-5-2. 18:35

1' INIZIA Lecce-Hellas Verona, fischio di Mariani e si può partire qui al Via del Mare. Meteo sereno e temperatura di circa 19°. Calcio d’inizio battuto dagli ospiti, che giocano in completo bianco con inserti blu. Consueta divisa casalinga invece per i padroni di casa. 18:32

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Via del Mare. A dirigere questo Lecce-Verona sarà Maurizio Mariani (sezione di Aprilia), coadiuvato da Ciro Carbone (Napoli) e Domenico Rocca (Catanzaro). IV Ufficiale Valerio Crezzini (Siena), VAR Matteo Gariglio (Pinerolo) e AVAR Marco Guida (Torre Annunziata).18:17

L’Hellas Verona è imbattuto da nove partite di Serie A contro il Lecce (sei vittorie, tre pari), dopo che aveva perso tre delle quattro precedenti (un successo). I gialloblù hanno finora registrato una serie di almeno 10 incontri di fila senza perdere contro una singola avversaria nel massimo campionato solo contro Fiorentina (11, tra il 1984 e il 1989) e Pisa (10, tra il 1968 e il 1988).18:17

Mister Zanetti cambia invece tantissimo rispetto alla deludente trasferta di Bergamo. Tra i pali ecco Perilli e non Montipò, difesa a tre confermata ma c’è Daniliuc invece di Magnani per completare il terzetto con anche Coppola e Ghilardi. Davanti ritrova la titolarità Tengstedt, supportato dal duo Lazovic-Duda, mentre Serdar avanza ad agire da trequartista. 18:40

Mister Gotti recupera Guilbert e lo schiera subito da titolare, confermando invece Krstovic al centro dell’attacco come nel ko esterno a Napoli. La coppia Ramadani-Coulibaly a presidiare la mediana, con Dorgu verosimilmente esterno a tutta fascia sull’out di destra. Pierotti, titolare nell’ultima giornata, parte invece oggi dalla panchina.18:34

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Hellas Verona risponde invece con un 4-2-3-1 in cui figurano: Perilli - Daniliuc, Coppola, Ghilardi, Tchatchoua - Belahyane, Duda - Suslov, Serdar, Lazovic - Tengstedt. All. Zanetti. A disposizione: Montipò, Magro, Faraoni, Lambourde, Sarr, Bradaric, Livramento, Sishuba, Harroui, Kastanos, Dani Silva, Magnani, Alidou, Mosquera, Cisse.18:39

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce si schiera con un 4-2-3-1 formato da: Falcone - Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo - Coulibaly, Ramadani - Rafia - Banda, Dorgu - Krstovic. All. Gotti. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Rebic, Tete Morente, Oudin, Sansone, Jean, McJannet, Pierotti, Pierret, Kaba.18:30

L’Hellas Verona si trova invece provvisoriamente al 15° posto in classifica, con nove punti frutto di tre vittorie e sei sconfitte. I gialloblù sono tuttavia reduci da due ko consecutivi (0-3 col Monza, 1-6 a Bergamo contro l’Atalanta) e in trasferta non vincono da quasi due mesi, ossia da quando hanno battuto 2-0 il Genoa a Marassi. Il Verona è peraltro l’unica squadra che non ha ancora pareggiato in questa Serie A 2024-25.18:16

Il Lecce occupa l’ultimo posto in classifica, con soli cinque punti conquistati in nove giornate, ed è reduce da quattro sconfitte consecutive (l’ultima 0-1 contro il Napoli). In casa i giallorossi hanno però ottenuto quattro punti in altrettante gare disputate, riuscendo peraltro a battere 1-0 il Cagliari in uno scontro diretto. L’ultima apparizione al Via del Mare è stata comunque caratterizzata dal clamoroso ko 0-6 contro la Fiorentina.18:14

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lecce e Hellas Verona, gara valida per la Giornata 10 della Serie A Enilive 2024-25. Si gioca allo stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare di Lecce.18:14