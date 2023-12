Grazie per aver seguito con noi la diretta di Napoli-Monza, arrivederci al prossimo turno di Serie A.20:28

Nella prossima giornata di campionato Napoli e Monza saranno rispettivamente ospiti di Torino e Frosinone.20:27

Termina a reti vergini la sfida tra Napoli e Monza. Una squadra, quella partenopea, continuamente rivolta all'attacco, spinta dalle sortite offensive di Kvara e bloccata dai molteplici buoni interventi di Di Gregorio. Tuttavia, l'occasione più grande ce l'ha avuta il Monza, con un calcio di rigore per Pessina, parato però da Meret. Alla fine le due squadre escono dal terreno di gioco con un punto per parte, ma dal sapore completamente diverso: dolce per i brianzoli, amaro per i partenopei.20:27

90'+5' Fine partita: NAPOLI-MONZA 0-0!20:25

90'+1' Altra grande occasione per il Napoli che sfiora la rete con Gaetano: bravo ancora una volta Di Gregorio nella respinta.20:19

90' Sono stati concessi 6 minuti di recupero.20:17

85' Sostituzione Napoli: esce Stanislav Lobotka, entra Giovanni Simeone.20:12

82' Cartellino giallo per Khvicha Kvaratskhelia.20:09

82' Cartellino giallo per Warren Bondo.20:09

80' Cartellino giallo per Gianluca Gaetano.20:07

79' Cartellino giallo per Giorgio Cittadini.20:06

76' Sostituzione Monza: esce Danilo D'Ambrosio, entra Giorgio Cittadini.20:04

76' Sostituzione Monza: esce Lorenzo Colombo, entra José Machín.20:03

74' Sostituzione Napoli: esce Alex Meret, entra Nikita Contini.20:01

71' Sostituzione Napoli: esce Alessio Zerbin, entra Jesper Lindstrøm.19:59

71' Sostituzione Napoli: esce Piotr Zieliński, entra Gianluca Gaetano.19:58

68' Matteo Pessina si presenta dal dischetto e fallisce il calcio di rigore: bravo Meret ad ipnotizzare il centrocampista dei brianzoli.19:56

67' Cartellino giallo per Giovanni Di Lorenzo.19:54

66' Cartellino giallo Juan Jesus.19:54

66' Carambola in area di rigore, tiro di Colpani e fallo di mano di Juan Jesus. Calcio di rigore assegnato al Monza.19:53

63' Sostituzione Monza: esce Jean-Daniel Akpa Akpro, entra Warren Bondo.00:44

58' Sostituzione Monza: esce Valentín Carboni, entra Andrea Colpani.19:45

56' Altra grande occasione per il Napoli, sempre con Kvaratskhelia: uno-due veloce con Raspadori e conclusione ravvicinata del georgiano, disinnescata però perfettamente da Di Gregorio.19:44

55' Si rivede il Monza in attacco con Carboni che arriva alla conclusione. Bravo Meret a bloccare in presa bassa.19:43

50' Cartellino giallo per Samuele Birindelli.19:37

49' Subito occasione importante per il Napoli con Rrahmani che, sugli sviluppi di corner, conclude da posizione ravvicinata non riuscendo però ad inquadrare la porta.19:35

47' Inizia il secondo tempo di NAPOLI-MONZA!19:32

46' Sostituzione Monza: esce Pedro Pereira, entra Samuele Birindelli.19:32

In casa Napoli potrebbero rendersi utili soprattutto Lindstrom e Simeone nella seconda frazione, mentre nel Monza ovviamente scalpita Colpani19:19

Prima frazione bloccata al Maradona con Napoli e Monza che terminano i primi 45 minuti sul risultato di 0-0. Kvaratskhelia senza dubbio l'uomo più pimpante e pericoloso tra i 22 in campo: per il resto, partita senza grosse occasioni, ma ricca di spunti tattici, provenienti soprattutto dalla squadra di Mazzarri, per la prima volta in campo con la difesa a tre in questa gestione.19:18

45'+1' Termina il primo tempo di NAPOLI-MONZA!19:16

45' Ennesima iniziativa di Kvaratskhelia, che si mette in proprio, si accentra e lascia partire una conclusione bassa, che si spegne di poco fuori.19:15

42' Insiste il Napoli, questa volta con Zerbin che non riesce però ad innescare Kvara, tutto solo in area: bravissimo D'Ambrosio ad evitare ulteriori pericoli.19:13

40' Grandissima occasione per il Napoli con Anguissa che colpisce di testa da posizione ravvicinata, ma trova sulla propria strada un attento Di Gregorio. Non preciso invece Di Lorenzo sulla ribattuta.19:10

36' Ennesimo spunto di Kvaratskhelia che arriva al tiro, questa volta di mancino, con la palla che termina fuori a lato, alla destra del palo difeso da Di Gregorio.19:06

32' Cartellino giallo per Pedro Pereira.19:03

30' Il Monza gestisce il possesso e conduce il gioco, il Napoli attende e si difende molto basso.19:00

25' Dopo 25 minuti di gioco la statistica del possesso palla vede il Napoli leggermente favorito con il 51%.18:57

21' Ennesimo spunto di Kvaratskhelia che riesce a trovare Anguissa al limite dell'area: il centrocampista africano arriva alla conclusione di prima intenzione, ribattuta bene però dalla difesa dei brianzoli.18:53

16' Il Napoli prova a rendersi nuovamente pericoloso, spinto soprattutto da Kvaratskhelia, contenuto però senza troppi problemi fino a questo momento dalla difesa del Monza.18:47

12' Si fa vivo il Monza con una grande occasione in contropiede: pescato bene Pedro Pereira da Colombo, conclude di poco fuori a lato, anche a caso di una deviazione provvidenziale di Rrahmani.18:43

9' Ancora Napoli in attacco: arriva il primo calcio d'angolo della partita in favore degli azzurri. Pericoloso Raspadori sugli sviluppi del corner, ma la sua conclusione termina fuori.18:39

4' Il primo squillo della partita arriva dal Napoli con Anguissa: tiro dalla distanza centrale del centrocampista, bloccato senza problemi da Di Gregorio.18:34

1' Inizia il primo tempo di NAPOLI-MONZA!18:30

Il Napoli ha perso l’ultima partita disputata contro il Monza (0-2 il 14 maggio 2023, con reti di Dany Mota e Andrea Petagna) e tra Serie A, Serie B e Coppa Italia i partenopei non hanno mai subito due sconfitte di fila contro i lombardi.12:27

Il bilancio tra Napoli e Monza tra Serie A, Serie B e Coppa Italia in casa dei partenopei è in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte e tre pareggi.12:27

Le scelte di Palladino: outa dai titolari Colpani, con Pessina che avaza al fianco di Mota, alle spalle di Colombo. A centrocampo, a tutta fascia, spazio per Valentin Carboni.18:05

Le scelte di Mazzarri: a sorpresa restano fuori sia Lindstrom che Simeone, con Raspadori e Zerbin che partiranno invece dal primo minuto. A centrocampo ce la fa Loborka.18:04

Panchina Monza: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Bettella, Cittadini, Birindelli, Machin, Kyriakopoulos, Bondo, Izzo, Vignato, Maric, Pedro Pereira.18:05

Panchina Napoli: Gollini, Idasiak, Ostigard, Zanoli, D'Avino, Russo, Cajuste, Gaetano, Lindstrom, Simeone. 18:03

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio - D'Ambrosio, Gagliardini, Caldirola - Pedro Pereira, Akpa Akpro, Pessina, Ciurria - Carboni, Mota Carvalho - Colombo.18:35

NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Lindstrom, Simeone, Kvaratskhelia.18:02

Il Napoli arriva dalla sconfitta esterna con la Roma maturata per 0-2, così come il Monza: anche la squadra di Palladino è infatti reduce da una sconfitta, in questo caso interna, con la Fiorentina per 0-1.12:11

Benvenuti alla diretta della partita della 18^ giornata di Serie A, si affrontano Napoli e Monza.12:08