Punizione per il Venezia dalla trequarti, Nicolussi Caviglia prova il cross in area, Meret la blocca sicuro.16:51

Napoli in controllo, il Venezia prova a reagire ma non riesce a rendersi pericoloso.16:43

OLIVERA! Raspadori per Olivera che entra in area e calcia ad incrociare, Stankovic la sfiora e manda in angolo.16:40

Cartellino giallo per Stankovic per perdita di tempo.16:31

Altra palla per Lukaku in area, il belga protegge palla, si gira e calcia ma la palla finisce a lato.16:27

CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Intervento in ritardo di Idzes con la mano su Olivera. Marchetti indica il dischetto.15:38

Altra incursione di Neres dalla destra che approfitta di un tacco di Di Lorenzo per entrare in area, viene però chiuso al momento del cross.15:36

NAPOLI PERICOLOSO! Neres inventa per Rrahmani, il difensore controlla e calcia di potenza, Stankovic riesce a deviarla in angolo.15:06

Ritmi alti in questo avvio, il Venezia non sembra volersi chiudere dietro.15:04

Nel Napoli la novità è la presenza di Neres e Kvaratskhelia insieme per la prima volta dal primo minuto, con loro nel tridente c'è Lukaku. In difesa Juan Jesus al posto dell'infortunato Buongiorno. Nel Venezia panchina per Pohjanpalo, in avanti il tandem Oristanio, Yeboah.14:30