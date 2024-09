Grazie per aver seguito la diretta scritta di Como-Verona 3-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:06

90'+6' Triplice fischio di Giua che non concede ulteriore recupero. Como-Verona finisce 3-2.16:55

90'+6' Altra palla in area lariana, Dossena ci arriva di testa anticipando Livramento.16:54

90'+5' Lancio lungo per Mosquera che lotta contro due difensori ospiti ma viene murato al momento del sinistro in area di rigore. Como che ha rischiato la beffa.16:54

90'+4' GOL! Como-VERONA 3-2! Rete di Lambourde. Tchatchoua pesca Lambourde in area, dribbling secco e sinistro deviato che inganna Audero. Accorcia il Verona che ora proverà a dare il tutto per tutto negli ultimi due giri di lancette.



90'+2' Sostituzione Como: Fabregas concede gli applausi del pubblico di casa a Nico Paz, al suo posto dentro Daniele Baselli.16:50

90'+1' Sostituzione Como: fuori Maximo Perrone, dentro Ali Jasim.16:49

90'+1' Attacca ancora il Como che guadagna calcio d'angolo dopo un'incursione di Alberto Moreno.16:49

90' Sei minuti di recupero.16:48

89' GOL! COMO-Verona 3-1! Rete di Belotti. Mazzitelli impegna Montipò dal limite, la respinta del portiere ospite non è perfetta, sul pallone si avventa Da Cunha che scodella sul secondo palo per lo stesso Mazzitelli che tocca in area piccola per il Gallo. Il numero 11 non sbaglia col mancino al volo da due passi e cala il tris lariano.



88' Sostituzione Verona: fuori Daniliuc, dentro Mathis Lambourde.16:46

85' Sostituzione Como: Fabregas toglie Fadera, al suo posto dentro Luca Mazzitelli.16:43

84' Problemi alla caviglia per Audero che rimane a terra dolorante dopo l'intervento precedente di Mosquera.16:42

84' Mosquera prova a soffiare il pallone ad Audero ma viene ammonito dopo aver travolto il portiere avversario.16:42

83' DUDA! Punizione rasoterra di Duda dalla distanza, Audero ci arriva in tuffo alla propria destra e salva i suoi.16:41

81' Cartellino giallo per Perrone, reo di aver steso fallosamente Livramento nell'azione precedente.16:41

81' Slalom a tutto campo di Belahyane che serve Livramento sulla trequarti, il suo filtrante per Mosquera è però troppo lungo.16:39

79' OCCASIONE COMO! Ennesimo intervento decisivo di Montipò che nega il 3-1 a Nico Paz, liberato in area dal tocco perfetto di Perrone.16:44

78' Sostituzione Como: esce Patrick Cutrone, entra Andrea Belotti.16:36

78' Sostituzione Como: fuori Gabriel Strefezza, dentro Lucas da Cunha.16:36

76' Sostituzione Verona: esce Darko Lazovic, entra Rocha Livramento.16:34

76' Strefezza invita al tiro Moreno dal limite, palla in curva.16:34

76' Sangue dal naso per Belahyane che è costretto a uscire dal campo e lascia i suoi in nove.16:33

75' Coppola ferma fallosamente Cutrone e viene ammonito da Giua.16:33

72' GOL! COMO-Verona 2-1! Rete di Cutrone. Invenzione di Nico Paz che libera Cutrone al limite dell'area avversaria, il numero 10 lariano non ci pensa due volte e batte Montipò col destro basso. Como di nuovo avanti grazie alla doppietta del proprio capitano.



71' Triangolo largo tra Strefezza e Paz che non si chiude per l'intervento di Coppola. Sarà corner per il Como.16:29

69' Duda lotta in mezzo al campo e conquista un calcio di punizione dopo aver rubato palla a Perrone.16:27

68' Lancio perfetto di Moreno a pescare Fadera dietro la linea difensiva avversaria, arriva però la chiusura di Magnani a fermare l'avversario.16:26

67' Pallone sgonfio, si ferma il gioco al Sinigaglia.16:25

66' Sostituzione Verona: corre subito ai ripari Zanetti che toglie Tengstedt per inserire Giangiacomo Magnani.16:24

64' Scontro violento tra Suslov e Fadera, Giua estra il secondo giallo per lo slovacco. Verona in dieci.16:22

63' CUTRONE! Filtrante geniale di Sergi Roberto per Cutrone, l'ex Milan incrocia col mancino rasoterra ma trova la risposta di Montipò col piede.16:22

63' Altro fallo su Nico Paz, stavolta lo commette Daniliuc. La squadra di Zanetti non vuol lasciar in alcun modo spazio al numero 79 lariano.16:21

61' Giallo per Suslov che subisce il dribbling di Nico Paz e commette fallo sul talento spagnolo-argentino.16:20

60' Ritmo di gioco altissimo in questo avvio di frazione con entrambe le squadre che stanno provando ad assestare il colpo decisivo all'avversario.16:18

59' E' decisamente un altro Verona rispetto al primo tempo, gli uomini di Zanetti si sono rinvigoriti dopo l'intervallo e dopo il pareggio ottenuto al 53'.16:17

57' OCCASIONE COMO! Strefezza calcia a giro col mancino, palla fuori di un soffio alla base del palo alla destra di Montipò, immobile e impotente sulla conclusione dell'avversario.16:16

56' Trivela di Lazovic in area dopo un bel dribbling su Van der Brempt, respinge la difesa lariana. Momento di grande fiducia del capitano ospite che sta provando a dare la scossa decisiva ai suoi dopo il rigore del pareggio.16:15

55' LAZOVIC! Suslov illumina in area per Lazovic che, smarcato, spara alle stelle col sinistro al volo. Verona molto vicino al raddoppio.16:14

54' Como subito pericoloso in area avversaria con Cutrone che scodella in mezzo per Fadera che, convinto di avere un compagno alle spalle, lascia scorrere il pallone anziché provare a colpirlo di testa.16:12

53' GOL! Como-VERONA 1-1! Rete di Lazovic su rigore. Il capitano del Verona spiazza Audero dal dischetto e fa 1-1 col destro centrale.



51' Sergi Roberto viene ammonito per il fallo su Lazovic dal quale è scaturito il rigore ospite.16:10

51' RIGORE PER IL VERONA! Giua viene richiamato al monitor per l'intervento precedente di Sergi Roberto su Lazovic e assegna la massima punizione per gli ospiti.16:09

50' PALO DI NICO PAZ! Sul ribaltamento di fronte incursione del numero 79 che centra il palo in scivolata col mancino.16:08

49' Palla che danza all'interno dell'area comasca ma nessuno dei giocatori ospiti trova la deviazione giusta. Grandi proteste degli ospiti per un intervento al limite di Sergi Roberto su Lazovic.16:10

48' Entrata in netto ritardo di Belahyane su Alberto Moreno. Giua lo ammonisce.16:06

47' Duda si presenta subito con un intervento duro su Nico Paz. Zanetti protesta per il fallo fischiato al proprio giocatore ma Giua lo calma spiegandogli la decisione.16:05

46' Si ricomincia!16:04

45' Sostituzione Verona: Zanetti si sbilancia con Mosquera al posto di Kastanos.16:04

45' Sostituzione Hellas Verona: fuori Dani Silva, dentro Ondrej Duda.16:03

Si attende la reazione di Zanetti che potrebbe provare a giocarsi le carte Rocha e Mosquera per far male ai padroni di casa. Fabregas dovrà invece essere bravo a gestire il vantaggio, arrivato dopo una prima frazione a senso unico.15:51

Primo tempo dominato in lungo e in largo dal Como che macina gioco e crea almeno quattro palle gol nitide, tre salvate miracolosamente da Montipò, una divorata da Sergi Roberto. Nel finale arriva però l'agognato vantaggio con la deviazione di Coppola sul destro a giro di Cutrone che impedisce al proprio portiere di mettere a referto un'altro intervento decisivo. Verona estremamente passivo, lasciato senza idee e asfissiato dalle trame disegnate dagli uomini di Fabregas per tutti i primi 45 minuti di gara.15:52

45'+2' Duplice fischio di Giua. Si va all'intervallo col Como in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Cutrone.15:47

45'+1' Suslov disegna un cross sul secondo palo ma c'è il fuorigioco di Coppola a chiudere l'azione.15:46

45'+1' Punizione per il Verona sullo spigolo dell'area avversaria. Provano a reagire gli uomini di Zanetti.15:46

43' GOL! COMO-Verona 1-0! Rete di Cutrone. Fadera resiste alla carica di Tchatchoua e serve Cutrone in area. L'ex Milan rientra sul destro e batte Montipò grazie a una netta deviazione di Coppola. Como meritatamente in vantaggio.



42' Serie di calci d'angolo per la squadra di Fabregas senza però esiti positivi in chiave offensiva.15:42

40' NICO PAZ! Inserimento perfetto del fantasista lariano che colpisce ancora di testa da due passi ma centra in pieno Montipò. Altro miracolo del portiere ospite che tiene ancora a galla i suoi.15:41

40' Si è un po' abbassato il ritmo di gioco in questi ultimi minuti ma il pallino è sempre in mano ai lariani.15:40

39' Prova a reagire il Verona che porta Tengstedt al duello con Dossena sullo spigolo dell'area avversaria, il centrale ex Cagliari tiene e spedisce la palla in fallo laterale.15:39

36' Lunghissima manovra del Como a ridosso dell'area avversaria, chiusa dal fallo in attacco di Nico Paz su Suslov. Respirano gli ospiti che finora sono stati letteralmente stritolati dagli uomini di Fabregas.15:36

34' Intervento ruvido di Frese su Strefezza che rimane a terra dolorante. Protesta il pubblico di casa che avrebbe voluto il giallo per l'esterno ospite.15:34

32' Attacca ancora il Como a caccia del vantaggio, solo difesa per il Verona schiacciato al limite della propria area.15:32

30' Tentativo dalla distanza di Nico Paz col mancino, la palla rimbalza davanti a Montipò che non ha problemi nel bloccarla centralmente.15:30

29' Gran discesa di Tchatchoua che brucia Moreno nello sprint, il suo cross viene poi appoggiato in corner da Van der Brempt. Segnali di risveglio per gli ospiti, finora totalmente passivi.15:29

28' Como che continua a gestire le operazioni sul terreno di gioco, per il Verona non sembra essere ancora arrivata la scossa giusta per rianimarsi.15:28

26' Tengstedt batte Audero con un tocco di destro da distanza ravvicinata, Giua annulla per fuorigioco del danese sul cross di Lazovic.15:26

25' ANCORA COMO! Sergi Roberto viene liberato a tu per tu con Montipò ma incrocia troppo col destro e sfiora il palo alla destra del portiere ospite. Apnea totale per gli ospiti che stanno subendo oltremodo in questo avvio di match.15:27

24' ANCORA MONTIPO'! Strefezza disegna un arcobaleno per Cutrone che tocca di prima a rimorchio per Alberto Moreno, l'ex Liverpool calcia di controbalzo col mancino trovando ancora Montipò a salvare i suoi con una gran parata sul primo palo.15:24

22' Verona che non riesce in alcun modo a interrompere il momento positivo del Como, i lariani continuano a macinare gioco per provare a ripresentarsi ancora in modo pericoloso dalle parti di Montipò.15:23

20' MIRACOLO DI MONTIPO'! Cutrone viene liberato a destra da un rimpallo, il suo cross in area piccola trova un liberissimo Nico Paz che incorna alla perfezione ma trova la risposta felina del portiere ospite a dirgli di no.15:20

19' Numero di Nico Paz che fa secco Dani Silva ed entra in area dalla sinistra, il suo tentativo di assist rasoterra per Cutrone è però deviato in calcio d'angolo.15:19

17' Più Como che Verona in questo avvio ma l'unico tiro in porta rimane quello di Alberto Moreno al minuto otto.15:17

17' Cutrone si impegna per tenere in campo un passaggio troppo lungo di Strefezza ma non riesce nel suo intento. Rimessa dal fondo per il Verona.15:17

16' Fuorigioco di Cutrone che aveva agganciato alla perfezione un lancio lungo di Dossena in area veronese.15:16

15' Percussione di Suslov dopo una palla recuperata nella propria metà campo, apertura per Lazovic a sinistra che però perde palla.15:15

13' Nico Paz e Strefezza provano il dialogo al limite dell'area avversaria ma non riescono a sfondare.15:13

11' Tengstedt sfida in velocità Kempf che tiene botta e sgli sradica il pallone sulla linea di fondo campo.15:11

11' Fadera entra in area dalla sinistra e crossa in area piccola dove però non ci sono compagni pronti a ricevere l'invito del compagno.15:11

10' Prova a sfondare centralmente la squadra di Fabregas ma la difesa ospite si chiude bene, poi Frese cerca direttamente Tengstedt ma anche la difesa lariana è attenta nella chiusura.15:10

8' OCCASIONE COMO! Palla respinta dalla difesa veneta, Alberto Moreno non ci pensa due volte e centra la porta col mancino dalla lunga distanza. Montipò alza sopra la traversa.15:08

7' Nico Paz pesca Strefezza in area, l'ex Lecce sceglie l'apertura a destra per Van der Brempt ma il suo cross viene murato in corner.15:07

7' Fallo di mano di Lazovic e punizione per il Como sulla trequarti offensiva.15:07

5' Ritmo molto alto in questo avvio ma gioco continuamente interrotto dai falli di entrambe le squadre. C'è tanta elettricità in campo in questo frangente ma non si sta traducendo in azioni pericolose.15:06

3' Si riparte subito con un episodio in area veronese. Van der Brempt viene pescato alle spalle di Lazovic in area e va a terra dopo un contatto col serbo. Giua lascia correre tra le proteste dei lariani.15:03

2' Gioco fermo. C'è Suslov a terra, colpito involontariamente al volto da Alberto Moreno.15:02

Subito un pressing alto del Verona che termina però col fallo di Dani Silva su Sergi Roberto.15:01

Si comincia!15:00

Zanetti, senza lo squaificato Dawidowicz, ridisegna il proprio schieramento con un 4-2-3-1 che vede Tchatchoua e Frese sugli esterni con Daniliuc e Coppola centrali. In mezzo al campo c'è la conferma per Belahyane e Dani Silva mentre dietro a Tengstedt ci saranno Suslov e Kastanos insieme a Lazovic, avanzato sulla trequarti. Panchina, almeno inizialmente, per Magnani, Sarr e Mosquera.14:53

Nessun cambio nella formazione iniziale del Como rispetto alla vittoria ottenuta martedì sull'Atalanta. Tra i pali ci sarà quindi ancora Audero, gli esterni di fascia saranno Van der Brempt e Moreno con Dossena e Kempf a formare la coppia centrale. In mezzo al campo spazio ancora per Sergi Roberto e Perrone, a loro il compito di supportare il trio tutto fantasia formato da Strefezza, Paz e Fadera alle spalle dell'unica punta Cutrone.14:49

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: 4-2-3-1 per i veneti. Montipò - Tchatchoua, Daniliuc, Coppola, Frese - Dani Silva, Belahyane - Suslov, Kastanos, Lazovic - Tengstedt. A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Lambourde, Sarr, Bradaric, Rocha Livramento, Okou, Sishuba, Magnani, Duda, Mosquera, Ajayi, Cissé, Ghilardi.14:46

FORMAZIONE UFFICIALE COMO: 4-2-3-1 per gli uomini di Fabregas. Audero - Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno - Sergi Roberto, Perrone - Strefezza, Paz, Fadera - Cutrone. A disposizione: Reina, Sala, Goldaniga, Iovine, Baselli, Gabrielloni, Belotti, Jasim, Jack, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Mazzitelli, Verdi, Barba.14:48

Dirige il match Giua con Berti e Cortese ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Arena. In sala VAR ci sono Marini e Massa.14:41

Al Sinigaglia si affrontano due squadre vicine in classifica ma dallo stato di forma nettamente opposto. Il Como è reduce infatti dal pareggio casalingo col Bologna a cui ha fatto seguito la strepitosa vittoria di Bergamo contro l'Atalanta, il Verona invece arriva dalle sconfitte con Lazio e Torino, seppur dopo partite molto combattute, che hanno spento gli entusiasmi dopo il grande avvio di campionato. Fischio d'inizio alle ore 15.14:40

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Como-Hellas Verona, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A.14:36