90'+4' Fine partita: EMPOLI - FIORENTINA 0-0.19:54

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.19:50

90' Cartellino giallo per Comuzzo, strattonata a metà campo su Ekong.19:50

88' Sostituzione nella Fiorentina, entra Parisi per Gosens.19:48

85' Nell'Empoli entra Haas per Anjorin.19:45

84' Cross in area di Dodo, Kean controlla e prova la conclusione in acrobazia. Palla a lato.19:44

81' Sostituzione nella Fiorentina, entra Sottil per Kouame.19:41

80' La Fiorentina sta provando ad alzare il proprio baricentro in questo finale, l'Empoli non sembra lasciare spazi.19:39

76' Pellegri prende il posto di Esposito.19:36

75' Due cambi nell'Empoli, entra Ekong per Henderson.19:35

73' Numero di Kean che si libera di due difensori e prova la conclusione con il destro. Palla alta sopra la traversa.19:33

71' Dentro anche Adli per Cataldi.19:31

71' Ikone prende il posto di Colpani.19:30

71' Nella Fiorentina entra Beltran per Gudmundsson.19:30

66' Calato nuovamente il ritmo della gara, dopo un buon avvio di ripresa su entrambi i lati.19:26

61' Fa tutto da solo Anjorin che sfonda al centro e arriva al limite dove prova il tiro a giro. Palla a lato.19:22

58' Solbakken per Colombo nell'Empoli.19:18

57' GOSENS! Gran conclusione dalla distanza di prima d'esterno di Gosens, palla non di molto sopra la traversa.19:18

55' Partita meglio la squadra di casa in questa ripresa, la Fiorentina sembra aver accusato il cambio di ritmo dell'Empoli.19:15

50' PEZZELLA! Scatto sulla sinistra di Pezzella che arriva in area e prova a calciare di potenza, De Gea con i pugni smanaccia, Colombo non riesce ad intervenire per il tap in.19:11

48' Guizzo di Esposito che riceve al limite, rientra sul sinistro e prova la conclusione, la palla non gira e si spegne alla destra di De Gea.19:08

46' Inizia il secondo tempo di EMPOLI - FIORENTINA. Si riparte senza sostituzioni.19:05

Finisce senza reti un primo tempo dove accade poco o nulla. La Fiorentina tiene palla ma non riesce ad affondare, da sottolineare un colpo di testa a lato di Colpani, l'Empoli si fa vedere dalla distanza con Colombo.18:48

45' Fine primo tempo: EMPOLI - FIORENTINA 0-0.18:47

41' Ultimi minuti prima del termine del primo tempo, molti scontri in mezzo al campo in questo finale.18:44

37' Azione personale di Colombo che prende palla a metà campo e prova a far tutto da solo, conclusione dal limite, alta sopra la traversa.18:40

35' Lungo giro palla della Fiorentina, ma manca sempre lo spunto negli ultimi metri.18:38

30' Scatto di Dodo sulla destra e cross morbido in area, Colpani cerca di testa il secondo palo ma la palla si spegne a lato.18:33

27' Cerca spazio Pezzella e prova poi la conclusione da posizione defilata. Palla alta.18:30

24' Fati a prendere quota la gara, non ci sono ancora state vere occasioni da gol.18:26

19' Kean cerca la conclusione con il destro dopo un ottimo controllo. Palla a lato.18:23

16' Continui capovolgimenti di fronte ma manca incisività su entrambi i lati negli ultimi venti metri.18:18

11' Cataldi strappa un pallone a Anjorin, ne approfitta Bove che solo davanti a Vasquez calcia a lato. Aureliano ferma tutto per un fallo di Cataldi.18:14

8' Si lotta molto in mezzo al campo in questo avvio di gara.18:09

3' Possesso palla Empoli e primo calcio d'angolo per la squadra di casa, ottima palla di Pezzella in area, Ismajli non ci arriva e l'azione si spegne sul fondo.18:06

1' FISCHIO D’INIZIO DI EMPOLI - FIORENTINA. Arbitra Aureliano.18:02

Nell'Empoli tandem d’attacco formato da Esposito e Colombo. In mezzo al campo gioca Grassi, con Henderson e Anjorin ai suoi lati. Confermato Goglichidze nel terzetto di difesa con Ismajli e Viti. Cambia il modulo la Fiorentina che si affida a Kean unica punta, sostenuto da Colpani, Gudmundsson e Kouamé. Partono dalla panchina Biraghi e Martinez Quarta, centrali agiranno Comuzzo e Ranieri.17:33

Formazione FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea - Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens - Bove, Cataldi - Colpani, Gudmunsson, Kouame - Kean. A disposizione: Biraghi, Parisi, Kayode, Moreno, Martinez Quarta, Richardson, Mandragora, Ikone, Adli, Beltran, Sottil, Terracciano, Martinelli.17:32

Formazione EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez - Goglichidze, Ismajli, Viti - Pezzella, Henderson, Grassi, Anjorin - Gyasi, Esposito - Colombo. A disposizione: Seghetti, Brancolini, Sambia, Pellegri, Fazzini, Cacace, Solbakken, Ekong, De Sciglio, Tosto, Haas, Marianucci, Konatè, Maleh.17:04

La Fiorentina vorrà far suo questo derby toscano e continuare il buon momento di forma, che l'ha vista vincere l'ultima partita in casa contro la Lazio per 2-1.17:04