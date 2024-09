Durante il primo tempo non sono molte le emozioni. Oltre al gol del vantaggio siglato da Guendouzi al minuto 8 c’è da sottolineare soltanto la doppia occasione del Torino a 5 dalla fine in cui Ilic e Zapata hanno provato a ristabilire la parità. Succede di tutto invece nel secondo tempo! Partita più intensa, più veloce e più nervosa.Al 60' minuto arriva il raddoppio laziale. 0-2 targato da Boulaye Dia. Accorcia le distanze il Torino con Che Adams al 67'. Arriva anche un espulsione per Paolo Vanoli a seguito di continue proteste verso il direttore di gara Sozza. Quando ormai la partita sembra non avere più niente da dire Baroni mette in campo Noslin che dopo 30 secondi dall'ingresso in campo sigla l'1-3!Ma non è finita perchè appena 2 minuti più tardi su un calcio di punizione arriva una perla di Saùl Coco che su una sponda gira al volo trovando un gol clamoroso.

Il Torino incappa nella prima sconfitta in campionato e scivola al 4° posto in classifica con i suoi 11 punti. Il loro prossimo impegno sarà a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi.

La Lazio con questa vittoria accorcia le distanze in classifica con il gruppo davanti e sale al 6° posto a quota 10 punti. Ora arriveranno 2 impegni consecutivi allo Stadio Olimpico di Roma. Giovedì arriva il Nizza, gara valida per la seconda giornata di Europa League. Per quanto riguarda la Serie A, Domenica la Lazio ospiterà l'Empoli di Roberto D'Aversa.